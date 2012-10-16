Kia Quoris: первый тест с оглядкой на Восток

«Появление Quoris, — говорит Шрайер, — свидетельствует о наших серьезных намерениях и решимости составить достойную конкуренцию европейским брендам класса люкс. В связи с этим и для Kia, и для наших клиентов, и лично для меня этот автомобиль — настоящее воплощение мечты».

Kia Quoris Kia Quoris

Kia Quoris

Не знаю, кому как, а мне облик Quoris пришелся по вкусу. В нем все четко и строго, как и подобает представительскому классу. В то же время в нем нет тяжеловесности, которой страдают отдельные машины престижного уровня. Высокотехнологичные детали, такие, например, как светодиодные адаптивные квадратные элементы головного света, придают облику интеллектуальности.

Kia Quoris: место водителя Kia Quoris: место водителя

Kia Quoris: место водителя

Внутри также трудно к чему-либо придраться. Итальянская кожа боковых панелей и сидений. Тонкая замша на потолке. Нет обилия блестящих металлических вставок, которыми бравируют, в том числе, известные бренды, чтобы подчеркнуть спортивность. Материалы качественные и воспринимаются естественно. Обращает на себя внимание тщательность проработки и подгонки деталей. В таком автомобиле приятно находиться и совершать поездки.

Kia Quoris: органы управления Kia Quoris: органы управления

Kia Quoris: органы управления

С места водителя

Вы никогда не примеряли себя на роль персонального водителя? Ну и не надо, тем более с Quoris. Этот автомобиль сбивает с толку. Здесь трудно понять, кто холоп, а кто пан: вип, сидящий сзади, или водитель, обслуживающий его. Ответ, скорее всего, лежит в другой плоскости. Для обоих. Вип может и сам ехать за рулем, может разместить сзади любимую семью. Всем будет удобно и комфортно.

Селектор передач и кнопки стояночного и интеллектуального тормоза Селектор передач и кнопки стояночного и интеллектуального тормоза

Селектор передач и кнопки стояночного и интеллектуального тормоза

Но, пожалуй, водителю будет чуть-чуть удобнее. Только у водителя подушка сиденья может менять длину, стоит лишь подвинуть маленький сегмент пиктограммы в виде кресла на боковине двери. Здесь упрек к корейским автомобилям за маленькие подушки сидений не работает. Все сиденья подогреваются, вентилируются, имеют электрорегулировки, но только водительское регулируется по высоте.

Заднее кресло в стандартном положении Заднее кресло в стандартном положении

Заднее кресло в стандартном положении

Излишне говорить, что удобно подогнать сиденье можно под водителя любой комплекции и роста. После того как нажата кнопка «пуск» — а на всех Kia, включая и наш Rio, устанавливаются системы бесключевого доступа — оживает приборная панель, на 12-дюймовом центральном дисплее отображается картина мира вокруг автомобиля. Четыре видеокамеры «сканируют» пространство на все 360º и выдают на экран виртуальный вид сверху. Один из журналистов решил проверить работу системы и лег под задний бампер, но камера его обнаружила. Никто не пострадал.

Система кругового видеообзора Система кругового видеообзора (журналист жив)

Система кругового видеообзора (журналист жив)

В движении Quoris окружил меня прямо-таки отеческой заботой. Предупреждал о приближении автомобиля то слева, то справа, зажигая индикаторы «слепых зон» на боковых зеркалах заднего вида. Примечательно, что информация о приближающихся сзади транспортных средствах отображалась, и это очень удобно, на проекционном дисплее на лобовом стекле над приборной панелью. Инженерам Kia удалось сделать одно из самых удобных и информационно богатых устройств на сегодняшний день. Интенсивность изображения регулируется автоматически в зависимости от освещенности. Прибор показывает не только скорость автомобиля, но и существующие скоростные ограничения, негласно призывая водителя к благоразумию в плане выбранного темпа движения.

Проекционный дисплей Проекционный дисплей

Проекционный дисплей

Однако в полный восторг меня поверг активный круиз-контроль, чьи показатели также выводятся на лобовое стекло проекционным дисплеем. Водитель задает расстояние до впереди идущего автомобиля, которое считает для себя комфортным при данной скорости и дорожной обстановке, и может забыть о наличии педалей. Проделывая эксперимент в первый раз, я, признаться, держал ногу у педали тормоза наготове. Но понял, что это лишнее. Водителю достаточно только корректировать движение рулем и не забывать об указателях поворота. Все остальное умный Quoris сделает за него: и газку прибавит, и притормозит. Правда, чего еще не научился делать активный круиз-контроль, так это распознавать сигналы светофора. И если впереди идущий автомобиль проедет на желтый, то Quoris может махнуть за ним на красный. Тут без вмешательства водителя ситуацию не разрулить.

Kia Quoris Kia Quoris

Kia Quoris

Ходовые впечатления

Дороги в Корее хорошие. Quoris стелется над лентой шоссе, в салоне тишина, ход машины плавный. И вот ретардеры у пешеходного перехода. Думаю, не буду совсем уж так снижать скорость до нуля, посмотрю, как среагирует на препятствие корейская пневматика. И что же? — «проглотила», даже не поморщилась. В другой раз проехал через «лежачего полицейского» еще чуть быстрее — и снова ничего. На поворотах Quoris допускает небольшие крены, но чтобы их минимизировать, можно задействовать режим «спорт».

Зеркало заднего вида как элемент дизайна Зеркало заднего вида как элемент дизайна

Зеркало заднего вида как элемент дизайна

Автомобиль на ходу оставляет весьма приятное впечатление. Слаженно работает тандем 290-сильного бензинового двигателя и 8-ступенчатой автоматической коробки. Возможно, требовательному клиенту захочется чего-то погорячее, но пока в плане двигателей и трансмиссий Kia предлагает только один вариант. Но безальтернативности не стоит пугаться: многочисленные настройки работы двигателя и трансмиссии от «экономичной» до «спортивной» помогут требовательному водителю выбрать свой стиль. Согласитесь, 7,3 с до сотни — совсем неплохой показатель динамики для представительского седана.

Kia Quoris Kia Quoris

Kia Quoris

С заднего сиденья

Отсюда жизнь представляется веселее. И если ты уверен в своем водителе, можешь одной кнопкой превратить кресло в шезлонг и подремать. Пять часов временной разницы с Кореей нет-нет, да и дают о себе знать. Девятидюймовый экран в спинке переднего сиденья можно задействовать для наблюдения за маршрутом, а можно просто использовать для игр или просмотра программ.

Kia Quoris вид с заднего сиденья Kia Quoris вид с заднего сиденья

Kia Quoris, вид с заднего сиденья

А если вам захочется поработать? Вот с этим вопросом сложнее. Пристроить ноутбук можно только на коленках. Никаких откидных столиков здесь нет. Но, полагаю, если клиент об этом своем желании сообщит при заказе автомобиля, решение будет найдено.

Заднее кресло в положении полулежа Заднее кресло в положении полулежа

Заднее кресло в положении полулежа

Помните, в начале знакомства я упомянул, что автомобиль, на котором рулил по Корее, предназначался для Ближнего Востока. Возможно, перед состоятельными гражданами этих стран не так остро стоит необходимость работать на ходу в автомобиле. Судя по тому, что в разговоре арабских журналистов не раз звучало «шукран, ас-саяра мумтаза», что можно было бы перевести как «спасибо, классный автомобиль», им тоже Quoris понравился.

Зеркала заднего вида с предупреждением на арабском Зеркала заднего вида с предупреждением на арабском, а будет на русском

Зеркала заднего вида — с предупреждением на арабском, а будет на русском

Нам же остается дождаться, когда машина появится в России и покажет свои возможности в российских реалиях.