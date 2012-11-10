Новый Range Rover: быстрее, выше, сильнее

Только вернулся с презентации четвертого поколения британского вседорожника. Если коротко — впечатлен! Потенциал у автомобиля огромный.

Вседорожник и лимузин

Испытать его в России можно хоть сегодня, первый тест прошел на Ходынском поле 9 ноября. Цена на новый Range Rover у нас стартует от 4 млн рублей. Заказы принимают уже сейчас, правда, пока предпочтение отдают тем, у кого уже есть «Рейндж» третьего поколения.

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Что ж, есть отчего завидовать этим людям. Но нам тоже повезло, нам удалось поездить по дорогам и вне по Марокко. Во время теста мы штурмовали броды, гоняли по песчаным дюнам, карабкались вверх по горным перевалам. Казалось, что автомобиль может все.

Машина четвертого поколения заметно сбросила в весе. Кузов и некоторые детали подвески теперь алюминиевые, а дверь багажника выполнили из пластика.

Салон поначалу показался простоватым. Дизайн сдержанный, но качество материалов соответствует классу. Поездив, понял преимущество такого подхода — внешний вид интерьера не надоедает со временем.

По сравнению с предыдущим поколением модели клавиш и переключателей на передней панели стало вполовину меньше, появился сенсорный экран. И все бы хорошо, но вот графика навигационной системы оказалась неудовлетворительной. Такую графику можно простить бюджетному седану, а уж никак не машине класса люкс. Скажем, почему бы не взять Google maps, которую уже использует Audi? Надеюсь, что в европейских версиях графика карт будет более интересной.

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Провинциальные дороги в Марокко чем-то похожи на наши. Только заметно уже и разметки никакой (даже намеков нет). Формально по ним можно ехать в обе стороны. Поэтому, чтобы разъехаться, водители съезжают на обочину. К счастью, встречные редки. На дорогах гораздо больше праздно шатающихся людей, овец, тощих коров и ослов. Кстати, последние упорно не уступают дорогу. Им нет дела до статуса и важности…

Интересны и нравы полицейских. Они, так же как и в России, могут просто остановить и проверить документы. Ну а если что-то нарушить… Как мне пояснили: страна южная, лучше договариваться на месте. Запомни слово «бахшиш», остальное — на пальцах и смеси языков. Сумма штрафа зависит от многих факторов. Например, от крутизны автомобиля. То есть, глядя на новый Range Rover, с меня возьмут немало, подумал я...

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Однако что нам асфальт, если в распоряжении Range Rover! С дороги медленно сползаем в реку. Для преодоления брода новинка подготовлена лучше, чем предыдущая модель. Максимальная глубина преодолеваемой водной преграды увеличилась до 900 мм. Чтобы мотор не хлебнул воды, под капотом сделаны специальные шноркели (названные Qween Mary). Воздух, попадая через прорези в моторный отсек, проходит между верхней и нижней частями капота и только затем попадает во впускные патрубки.

В распоряжении водителя есть и новая система Terrain Response 2. Теперь она автоматически может выбирать режим движения по поверхности. Но если не доверяете электронике, нажмите кнопку. Тогда из панели выдвинется шайба, и с ее помощью вы сможете выбрать режим вручную.

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Появился и новый шестицилиндровый дизель. Хоть он и самый маломощный в гамме, понравился больше других силовых агрегатов. Максимальные 600 Нм момента доступны с 2000 об/мин. Хорошо тянет на пересеченке, да и на асфальте достаточно динамичен. А после штурма горного перевала в атласских горах (высота 2700 м) борткомпьютер выдал расход 11 литров на 100 км. Более чем скромно!

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На презентации модели британцы говорили, что машина стала и более надежной. Что ж, этому очень сильно хочется верить. Ведь проведена действительно большая работа. Подчас автомобиль люкс-класса чувствует себя на бездорожье лучше, чем на асфальте. Силовые агрегаты по своим характеристикам довольно удачны. И если надежность нового «Рейнджа» будет на таком же достойном уровне — успех машине гарантирован.