Peugeot Partner: запасный выход

Вступление России в ВТО не привело к снижению цен на автомобили. Автогиганты один за другим рапортуют о повышении прайса на модели следующего года. Впрочем, чтобы купить большой и комфортабельный автомобиль, необязательно отдавать миллионы. Всего-навсего достаточно посмотреть по сторонам и понять, что кроме внедорожников и микроавтобусов существуют и другие автомобили. Такие как Peugeot Partner Tepee, например.

Казалось бы, в автомобильном мире своя иерархия сложилась давно. Но тем не менее сегодня, через сто с лишним лет после появления автомобиля, мы наблюдаем если не революцию, то небольшой переворот в сознании автомобилистов. Грузопассажирские фургоны, еще недавно ассоциировавшиеся лишь с коммерческим транспортом, отвоевывают в жизненном пространстве обычных людей все больше места. А на Западе и вовсе такие машины все чаще и чаще называют идеальными семейными автомобилями. И дело не только в их сравнительно небольшой стоимости… Partner

Автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен