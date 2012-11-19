Трава раньше была зеленее, воздух чище, да и машины лучше. Многие с радостью бы покупали автомобили прошлых поколений, вернись такие варианты на конвейеры производителей. Мечтать не вредно, но несколько таких моделей на самом деле по-прежнему представлено в шоу-румах. Предлагаем вам подборку машин, которые дебютировали еще в прошлом десятилетии.
Продажи дорестайлингового премиального «японца» в нашей стране были скромными. Сможет ли обновленный автомобиль, переживший рестайлинг в прошлом году и только сейчас представленный в России, догнать по продажам основного конкурента — Lexus LX?
Genesis G70 выходит на российский рынок практически без задержек. В Европе такой машины нет, а у нас есть! Но в Европе есть Mercedes-Benz С-класса, Audi A4 и «трешка» BMW, против которых на отечественном рынке и будет играть G70. Играть будет — но выиграет ли?
Peugeot Partner: запасный выход
Вступление России в ВТО не привело к снижению цен на автомобили. Автогиганты один за другим рапортуют о повышении прайса на модели следующего года. Впрочем, чтобы купить большой и комфортабельный автомобиль, необязательно отдавать миллионы. Всего-навсего достаточно посмотреть по сторонам и понять, что кроме внедорожников и микроавтобусов существуют и другие автомобили. Такие как Peugeot Partner Tepee, например.
Казалось бы, в автомобильном мире своя иерархия сложилась давно. Но тем не менее сегодня, через сто с лишним лет после появления автомобиля, мы наблюдаем если не революцию, то небольшой переворот в сознании автомобилистов.
Грузопассажирские фургоны, еще недавно ассоциировавшиеся лишь с коммерческим транспортом, отвоевывают в жизненном пространстве обычных людей все больше места. А на Западе и вовсе такие машины все чаще и чаще называют идеальными семейными автомобилями. И дело не только в их сравнительно небольшой стоимости…
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