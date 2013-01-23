Рост стоимости ОСАГО: 30% + 30% + 9%. Не жирно?

На удорожании полиса ОСАГО минимум в полтора раза настаивают страховые компании. Вопрос настолько не второстепенный, что по поручению самого президента страны его помощник Эльвира Набиуллина собрала заинтересованные стороны на совещание.

На удорожании полиса ОСАГО минимум в полтора раза настаивают страховые компании. Вопрос настолько не второстепенный, что по поручению самого президента страны его помощник Эльвира Набиуллина собрала заинтересованные стороны на совещание.

Проще кости сломать

Коварство страховщиков неисчерпаемо, оно проявляется даже в стенах здания Администрации президента! Дабы читатель убедился, что это не беспричинный выплеск эмоций, скажем несколько слов о подоплеке обсуждения.

За неполный год количество судебных дел в стране о возмещении убытков по ОСАГО подскочило втрое, доля исков к страховым компаниям (СК) по недоплатам после ДТП достигла трети в общей массе претензий по всем видам страхования (которых десятки — от переломов лодыжек на льду до космических запусков).

Скачок произошел вот почему.

За каждую копейку по возмещению «автомобильных» убытков страхкомпании стояли насмерть всегда. И не без успеха, поскольку им «подыгрывали» прорехи в законодательстве, точнее, даже одна прорешка.

Отвечать на судебные иски обязанность возлагалась на строго определенные территориальные представительства тех или иных СК. И если автовладельцу, живущему, положим, в Новокузнецке, в местном отделении СК недоплатили по ОСАГО, ущемленный мог обратиться в суд только по месту нахождения уполномоченного представительства… в Грозном. Возбуждать иски за тридевять земель себе дороже! Потому практически никто и не судился.

Уж лучше вы к нам

Но весной прошлого года Верховный суд РФ дал разъяснение: претензии по ОСАГО подпадают под принципы действия закона «О защите прав потребителей», а значит, могут рассматриваться в судах по месту нахождения истцов. И теперь компании-ответчики должны «идти к Магометам». Что накладно — одних командировочных сколько!

И это не последние расходы. Коль в разы больше исков, стало больше и проигранных дел. Отсюда возросли суммарные выплаты по страховым случаям. Кроме того, пришлось увеличивать штаты юристов СК — тоже затраты не дай бог никому.

И это не все. Адвокаты, нанятые автомобилистами-истцами, выиграв судебный процесс, отсуживают у СК суммы по полной, с расчетом на повышенное вознаграждение в свою пользу. Доходит до... половины суммы иска. Страховщики утверждают, что на этой почве даже развилась особая ветвь бизнеса — «осаговской» адвокатуры.

Тут впору страховщикам посочувствовать и поверить их жалобам: ОСАГО практически бесприбыльно — одни неприятности. Но люди знающие успокоят вашу совесть: бесприбыльно… в сравнении с доходами от других видов страхования. А так — не пропадут.

Привести бы здесь цифру дебета-кредита по ОСАГО за минувший год, да сейчас еще не успели подбить бабки. Но на память приходит аналогия. Пару лет назад страховщики, опять-таки ссылаясь на бедственность работы с «автогражданкой», настаивали: чтобы мы могли дышать, при расчетах страховых выплат нужно учитывать износ деталей. А оказалось, что за предыдущий, 2009 год на счетах страхкомпаний после выплат компенсаций потерпевшим осталось 37,3 млрд руб. Теперь посмотрим процесс в динамике. По документам, имеющимся в редакции «За рулем.РФ», в 2011 году 112 СК выплатили по страховым случаям 54,4 млрд руб., получили страховых премий 103,7 млрд руб. Из разницы в 49,3 млрд, разумеется, заплатили налоги, рассчитались с сотрудниками, арендодателями, оплатили накладные расходы... И наверняка осталось достаточно, чтобы не усердствовать в жалобах на трудности бытия.

ДТП

Читаем между строк

Но вернемся в стены Администрации президента. Представителей прессы на разговор не пригласили, и редакция «За рулем.РФ» просила поведать о нем участника — Сергея Канаева, руководителя Национального общественного центра безопасности движения при Федерации автовладельцев России.

Казалось бы, верный способ сократить возросшие расходы СК — начать выплачивать справедливые суммы возмещений, чтобы избежать дополнительных трат в судах. Однако страховщики пришли на совещание к помощнику президента с пакетом предложений другого свойства. Для неподготовленного уха они воспринимаются безобидными. Вот хотя бы: вывести претензии застрахованных по ОСАГО из-под сферы действия закона о правах потребителей. Но мы уже представляем, что за этим стоит.

Другое предложение безобидным не покажется: повысить тарифы за полисы, учитывая, объясняют страховщики, низкую рентабельность «автогражданки». И тем более цены нужно поднять, что по законопроекту, который собирается рассмотреть Госдума, максимальные суммы компенсаций за поврежденное имущество должны возрасти с нынешних 120 тыс. до 400 тыс. руб. Следует вывод: страховые премии в пользу СК нужно поднять на 30%.

Опять-таки, вроде, оправданно. Но есть и такие данные. Количество тяжких аварий, требующих компенсаций, близких к предельным, составляет всего 15% от числа всех. А еще многие застрахованные не попадают в ДТП и за компенсациями не обращаются. Нам трудно сопоставить суммы, выдаваемые и остающиеся на счетах СК, — страховые компании их популяризировать не склонны. Но только ими можно убедить, что догадки автовладельцев беспочвенны.

Чем президент успокоится? Да ничем!

Законопроект по ОСАГО, лежащий в Госдуме, предусматривает и рост страховых выплат по ущербу здоровью — с нынешних 160 тыс. до 500 тыс. на каждого потерпевшего. Значит, тариф и по этому виду страхования, мол, требуется поднять еще на 30%... На что можно возразить примерно то же: далеко не все после аварии, слава богу, нуждаются в поправке здоровья, тем более «на все деньги». Предложенный страховщиками рост тарифа на треть — не слишком?

Но «на прицепе» к этому предложению, рассказал Сергей Канаев, страховщики принесли в кабинет на Старой площади еще одно. Выдавать компенсацию за гибель застрахованного только в случае, если это потеря кормильца и иждивенцы остались без источников к существованию. А просто членам семьи ничего не выплачивать. Если же хотите, чтобы страховые выплаты получали все, нужно поднять тарифы еще на 9%.

Помощник президента РФ Эльвира Набиуллина

— Так на сколько же всего, вы считаете, потребуется поднять стоимость ОСАГО? — спрашивала Эльвира Набиуллина.

— Как минимум на 50 процентов.

— Что же получается, президент, обеспокоенный всплеском исковых дел по ОСАГО, дал поручение разобраться в ситуации, чтобы недовольных не было. Но ваши предложения могут только усугубить ситуацию…

Без торга

— «Торговаться» по поводу стоимости ОСАГО не придется, если обе стороны страхового договора начнут считать суммы компенсаций в общей системе измерений, — рассказал Сергей Канаев о том, что говорил на совещании он. — Разногласия возникают, когда по оценке эксперта, работающего на жаловании СК, сумма к выплате минимальная, а независимая экспертиза по заказу застрахованного показывает большую. Потому что пользуются разными методиками оценки. Нужно ввести единую, законом предписанную, которой бы подчинялись все эксперты, вне зависимости от подчинения. Тогда не возникала бы даже вероятность расхождений, в том числе со стороны водителей-хитрецов, которые — и такие есть, — хотели бы поживиться за счет СК.

«Потолок» сумм компенсаций, спору нет, нужно поднимать. Но из этого не следует, что требуется автоматически увеличить стоимость полиса обязательного страхования — существует услуга страхования дополнительного. Доплатив одну-две тыс. руб., водитель поднимет сумму компенсационных выплат хоть до миллиона и будет спокоен: бодаться со страховщиками за лишние 10–20 тысяч не придется. Но эти доплаты нельзя подменять обязаловкой — слишком просто будут перетекать деньги водителей на счета СК. Их следует оставить именно добровольными: водитель-первогодка на приличной иномарке наверняка захочет доплатить, но подумает опытный дядя с 20-летним стажем, вынужденный деньги считать. Да и в страховом сообществе разовьется нормальная конкурентная среда: когда тарифы за полисы не возрастут по обязаловке, придется лучше коллег разъяснять, что добровольная доплата — благо.

Сергей Канаев Сергей Канаев, руководитель Национального общественного центра безопасности движения при ФАР

— И ни в коем случае нельзя выводить ответственность страховщиков из-под действия закона о правах потребителей, — заключил Сергей Канаев. — Этот российский закон едва ли не самый совершенный в мире среди аналогичных. Во всяком случае, в нынешнем виде он способен защитить автовладельцев.

Решения на совещании с помощником президента не принимались. Прозвучавшую информацию приняли к осмыслению замминистра экономразвития Олег Фомичев, замминистра финансов Алексей Моисеев, замминистра МВД Виктор Кирьянов, замруководителя ФСФР Игорь Жук, представители экспертных управлений президента РФ, в совещании приняли участие другие лица, причастные к формированию финансово-экономической политики страны, а также ведущие функционеры страхового сообщества. Надо полагать, президентская команда сможет устоять перед натиском страхового лобби.