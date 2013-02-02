Дакар от первого лица: Чили

Признаться, я не большой любитель автоспорта. Поучаствовать в соревновании я готов всегда, а быть зрителем кажется скучным занятием. Тем не менее, есть ключевые события на которых обязан побывать всякий автожурналист и просто автолюбитель. Одно из таких ралли-рейд Дакар, куда я отправился с российским представительством Great Wall.

Огонь, вода и медные трубы

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КАМАЗ-мастер, который местные величают «Red Bull»

В этом году в гонке приняло участие 459 экипажей из более чем 50 стран мира. Для россиян Дакар был удачным. Все три места в зачете грузовиков заняли КАМАЗы. Стоит отметить россиян Бориса Гадасина (багги G-Force) и Леонида Новицкого (Mini).

Леонид Новицкий Леонид Новицкий

Леонид Новицкий

Гонка, проводившаяся с 1978 года в Африке, с 2009-го переехала на другой континент — в Южную Америку, сохранив название. Причина — угрозы террористов и в общем неспокойная обстановка в африканских странах.

В этом году дакаровский маршрут пролегал через Перу, Аргентину,Чили, в общей сложности более 8000 км, которые надо было преодолеть за 15 дней. В 2012 году Дакар финишировал в столице Перу Лиме, а в этом из нее стартовал. Как проходила гонка, описывала наш редактор спортивных новостей Анна Жигалова.

Я попал на предпоследний этап гонки, проходящий через пустыню Атакаму. Перемахнув через Анды и преодолев одиннадцатый этап, во время которого обрушившиеся ливни создали фактически непреодолимые препятствия, грозящие жизни экипажей, гонщики выбрались на финишную прямую.

Стоит отметить, что для участников гонки Дакар всегда разделяется на две части: первая — та, где отсеиваются спортсмены без опыта, безрассудные пилоты или те у кого не хватает здоровья, у кого случаются обмороки, подводит техника, ошибается навигация. Через неделю гонщики вкатываются в машину, срабатываются или, наоборот, теряют общий язык со штурманом. Пожалуй, здесь уместно сравнение с профессиональным боксом, в котором важно не только умение наносить мощные и точные удары, но и выносливость вкупе с умением учиться и использовать ошибки противника. Можно выиграть этап, особенно в начале, но это ровным счетом ничего не значит, что и показал КАМАЗ-мастер, не блеснув на старте и пропустив вперед соперников.

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Ну а что можно сказать о «нашей» команде, Great Wall, с которой мы прилетели на американский континент?

Экипажи Great Wall заняли 6-е и 19-е места. Кроме того, участие принимал незаводской экипаж на Wingle, который также добрался до финиша и занял 78-е место.

Карлос Соуза, финишировавший шестым, принимает участие в Дакаре в четырнадцатый раз, при этом десять раз попадал в десятку лидеров. За команду Great Wall выступает второй раз, штурман Мигель Рамалья проехал гонку с Соузой впервые.

Второй пилот, китаец Джоу Юн, менее опытен, в Дакаре шестой раз, но также добрался до финиша. Стоит отметить, что за все историю выступлений Great Wall экипажи ни разу не сходили по техническим причинам. Подробное интервью с гонщиками читайте в моем материале Great Wall на финише «Дакара».

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О планах на следующий год рассказывает Дон Мин, вице-президент Great Wall motors по автоспорту:

— В этом году ASO изменила правила, и преимущества получили бензиновые моторы. В гонке появились даже 7-литровые. Я считаю, что мы достойно выступили в этих высококонкурентных условиях.

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Очевидно, что для более впечатляющих побед команда должна выбрать новое шасси или заняться серьезной перестройкой и доработкой текущего. Гонщики уже высказывали пожелания поменять, к примеру, подвеску. Оно и неудивительно, «база», на которой выступает GW, далеко не самая свежая. По словам представителей фирмы, в случае кардинальных изменений новые машины получат также и новый обвес. Скорее всего, дизайн будет напоминать Hover H7 (кстати, Hover за пределами российского рынка именуется Haval). Я успел немного прокатиться на новом паркетнике по кроссовой трассе, о впечатлениях расскажу на следующей неделе. Также расскажу о пикапе Wingle с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой «механикой». Именно на такой машине мы добирались из Ла-Серены в пустыню Атакама на один из спецучастков гонки.

Подробнее об этом в фоторепортаже:

Для того чтобы попасть в Чили, виза не требуется. Трансатлантический перелет с посадкой в Париже у нас занял 13 часов (плюс еще 4 до Парижа). Первое, что замечаешь по прибытию в Чили, это качество дорог. За все время не попалось ям или участков без разметки. Единственная в Сантьяго дорога с выщерблинами ремонтировалась при нас.

Сантьяго Сантьяго

Сантьяго

Сантьяго застроен в основном малоэтажными зданиями, возможно, виной тому высокая сейсмоактивность. Тем не менее есть и деловой центр, похожий на Москву-Сити, в остальном Чили мне показалась похожей на Испанию. Язык здесь также испанский и также, как и в Испании, местное население не сильно в познании английского.

Парковщики контролируют весь центр Парковщики контролируют весь центр

Парковщики контролируют весь центр

Автопарк в Чили довольно свежий, но очень дорогих машин мы не встретили. Многие водители, спасаясь от палящего солнца, вешают занавески, только почему-то снаружи машины. На перекрестках вместо попрошаек искусные жонглеры или торговцы свежими газетами.

Уличные жонглеры Уличные жонглеры

Уличные жонглеры

Пробок за все время нашего путешествия в городе не видели. Сами водители — образец для подражания. Никто не нарушает правил движения. Мы не проверяли, но поговаривают, что в Чили взятку давать полицейскому — себе дороже. В центре всюду снуют парковщики, взимающие плату за остановку, а по прилегающим улицам до позднего часа ездят спецавтомобили, фиксирующие нарушителей правил стоянки.

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Окна от жары завешивают занавесками, только не понятно, почему они снаружи, а не внутри

Из столицы Чили мы отправились в Ла-Серену. Несмотря на то, что город находится на берегу Тихого океана, здесь оказалось холодней, чем в Сантьяго. В горах растут кактусы, а в долинах — виноградники. Чили — одна из ведущих винодельческих стран в мире.

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Рано утром мы отправились в пустыню Атакама, которая считается одним из самых сухих мест на планете. Перевалив через горы, спустя несколько сот километров мы добрались до точки, где проедут гонщики.

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Местные жители счастливы прикоснуться к всемирно известному ралли. Они приезжают целыми семьями, на машинах, кроссовых мотоциклах и квадроциклах издалека, чтобы прикоснуться к легенде. На месте дежурят карабинеры, следящие, чтобы местные жители не выскочили под колеса гонщиков, и скорая помощь на случай аварии.

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Не секрет, что каждый год Дакар забирает человеческие жизни. Самый сложный ралли-рейд не обходится без чрезвычайных происшествий. В этом году произошло две аварии с жертвами. В одном случае машина сопровождения столкнулась с такси (во время перегона, на дорогах общего пользования), в другом случае погиб французский мотоциклист, столкнувшись с машиной чилийской полиции.

Ждем гонщиков, всматриваясь в горизонт уже несколько часов. Жара испепеляющая, время от времени неподалеку появляются красивые песчаные торнадо. Любопытные ящерицы снуют у ног. Начинают ходить слухи, что этап отменили из-за проблем с топливом. Но в конце концов на горизонте возникает пыльный шлейф.

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Первый мотоциклист проносится мимо нас. Все бросаются снимать, словно он же и последний. Затем другой, третий, интервал сокращается до нескольких минут. Кто-то падает, кто-то тянет коллегу на тросе. И без того короткий трос лопается, в пыли вязнешь не хуже, чем в грязи или снегу. Мотоциклисты тормозят и приматывают его в очередной раз. Все аплодируют взаимовыручке.

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Дакар — сложная и опасная гонка, но самую большую нагрузку испытывают водители мотоциклов. Гонщики едут по-разному, кто-то стоя, кто-то сидя. Каждый трамплин — борьба с равновесием, каждая кочка — шанс выбыть из гонки. Кроме того, мотоциклисты едут без штурмана. Легенда представлена в виде графической ленты перед глазами. Несмотря на то, что мы расположились в створе, через который проезжают все гонщики, кто-то прямо перед нами сбивается с маршрута, делает крюк, возвращается, теряя минут пять.

Легенда мотоциклиста Легенда мотоциклиста

Легенда мотоциклиста

Наша точка примерно по середине участка. При этом этап — практически конец ралли, предпоследний день. Дальше только бросок в Сантьяго, который, по словам гонщиков, оказался не из легких. Например, один из КАМАЗов финишировал на нем на трех колесах.

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Робби Гордон Робби Гордон

Робби Гордон

Вслед за мотоциклами появляются квадроциклы, а потом эффектно пролетает первый автомобиль. Точнее, багги, стилизованное под Hummer, от серийной машины, конечно, почти ничего, сама машина заднеприводная и заднемоторная. Поднятый песок поднимается метров на 20, точнее, это и не песок даже, а мелкая пыль, которую называют феш-феш. Благо приходит ветерок и сдувает его в сторону от нас.

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Пролетают вертолеты. С них не только ведется съемка, но и контролируется безопасность всего маршрута.

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Вот показался и Great Wall, ждем его проезда, прыгаем в машину, чтобы успеть добраться до бивуака, но в это время мимо проносится КАМАЗ, приветствуя всех длинным гудком, следом за ним Де Рой на капотном грузовике.

Жерар Де Рой Жерар Де Рой

Жерар Де Рой

Выезжаем на трассу и спешим в лагерь. До него около 200 км и нам надо успеть попасть туда до того, как команды и гонщики лягут спать. А в это время на обочинах праздник. Жители машут флагами, хлопают в ладоши. Наклейка «Дакар» действует на всех магически. Полицейские закрывают глаза на небольшие нарушения, а в пробке местные жители машут руками из машин, показывая — проезжайте, уступаем!

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Вечером на бивуаке не стихают работы, механики перетряхивают подвеску, гонщики общаются с журналистами, врачи-мануальщики массируют спортсменов. Завтра последний рывок до Сантьяго, сложный этап с финишем в городе и награждением.

Бивуак Бивуак

Бивуак

Как я уже сказал, лидерами среди грузовиков стали наши КАМАЗы.

В стане внедорожников первенство за ветераном Стефаном Петрансель, россиянин Леонид Новицкий получил бронзу, поздравляем! Команда Great Wall — шестое место и финиш на 19-м. По словам представителей команды, это хороший результат для такой плотной борьбы. Надеемся, что накопленный опыт позволит китайской команде в следующем году улучшить результат.

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В классе квадроциклов победителем стал Маркос Патронелли, среди мотоциклистов золото у Сирила Депре.

Ну а что будет в следующем январе? Кроме Чили и Перу организаторы планируют расширить маршрут на Аргентину. Вступит в действие новый регламент, который наложит табу на нынешние камазовские моторы ЯМЗ. Чем их заменит команда, пока не ясно.

Благодарим Компанию ИРИТО и лично Марианну Кузнецову за организацию пресс-тура.