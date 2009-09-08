Городские кроссоверы: Kia Soul против Fiat Sedici

Тест городских кроссоверов «КИА-Соул» против «ФИАТ-Седичи»

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002 SoulSedici zr07–09_ Fiat Sedici:1,6 л, 107 л.с., 5-ступенчатая механика, комплектация Emotion 4x4, 714 000 руб. Kia Soul: 1,6 л, 124 л.с., 5-ступенчатая механика, комплектация «Комфорт», 599 000 руб.

Кто они, какого роду-племени — компактные кроссоверы, микровэны, причудливые хэтчбеки? И почему именно с этими, явно городскими автомобильчиками мы оказались в Музее паровозов, что недалеко от Переяславля-Залесского? Заросшая травой узкоколейка то ли начинается, то ли заканчивается в бывших ремонтных мастерских бывших торфяных разработок. Неторопливые дядьки с интересом поглядывают на две сверкающие «безделушки» и при этом успевают на удивление слаженно сооружать очередной экспонат из груды металлолома. А мы, открыв дверцы удобных современных автомобилей, вдруг оказываемся в прошлом, где тоже колеса, двигатели, рычаги, педали... И много изъеденного временем толстенного железа.

003 SoulSedici zr07–09_ Автомобили на тест предоставлены представительством КИА в России и СП «ФИАТ-Соллерс».

Скорее всего, душа нашей сегодняшней компании именно «КИА-Соул», ведь именно так — «душа» — переводится название, прямо скажем, необычного автомобиля, вихрем ворвавшегося на отечественный рынок. Оригинальные пропорции, стиль, комплектации — даже создатели затрудняются с классификацией этого индивидуалиста. По их мнению, обернутая в яркие формы и цвета новинка, невзирая на передний провод и 1,6-литровый двигатель, сочетает в себе лучшие черты вседорожника, минивэна и юркого хэтчбека. Посмотрим? Тем более что противостоять «корейцу» будет пусть компактный, но все же настоящий кроссовер «ФИАТ-Седичи», более известный у нас как «Сузуки-SX4». А поскольку у новичка, в отличие от ФИАТа, нет тумблера, управляющего резервами трансмиссии, то, чтобы поставить соперников в равные условия, мы перевели фиатовский тумблер в положение 2WD, то бишь передний привод.

102 SoulSedici zr07–09_ Интерьер «КИА-Соул» куда сдержаннее экстерьера; в глаза бросается лишь причудливый нарост в середине передней панели.

НА СТЫКЕ ДВУХ СТИХИЙ

Странный он… То ли концепт, никак не желающий расстаться с выставочными причудами, то ли игрушка в разыгравшемся воображении создателей. «КИА-Соул» бесцеремонно завладевает вниманием, выставляя напоказ причудливые изгибы форм. Даже понимая, что сегодня из пластика и металла можно сделать почти все, невольно отдаешь должное оригинальности этого творения. А вот и первое уточнение: увы, кроссовер «Соул» никакой, во всяком случае в российском толковании этого слова. Жесткая «юбка» переднего бампера и 160 мм «под килем» делают его в нашей стране добротным, но самым обычным участником дорожного движения.

103 SoulSedici zr07–09_ Как прокомментировать информацию, предлагаемую приборами КИА? Пользоваться ею можно, но уж очень она из прошлого.

Удивление, граничащее с разочарованием, — на следующей стадии знакомства. Салон самый обычный, если не сказать обыденный. Малиновые внутренности бардачка и ящичка на центральной консоли не в счет, они скорее вызывают недоумение на общем темном фоне. Остальное сугубо рационально: жесткие пластики, незамысловатое водительское сиденье с «пустотой» в поясничной области, ничем не выделяющаяся комбинация приборов. Даже причудливая центральная консоль, хваткий руль и удобный рычаг пятиступенчатой механики не спасают ситуацию. Все равно после экстравагантной внешности чувствуешь себя немножко обманутым.

Но автомобильчик с характером. Правда, не столько ярким, сколько шумным, но отдам должное: табун из 124 «лошадей» временами ведет себя достаточно эмоционально. По крайней мере двигатель удобный, сдержанно скромный вначале, но к 4000 об/мин становится напористым и даже агрессивным, и звуковое сопровождение, конечно, тоже.

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Ездовые настройки КИА бесхитростны и прозрачны. По подвескам он «трясучка»: шумно и жестко реагирует на дорожную мелочь и скачет по неровностям покрупнее, словно упругий каучуковый мячик. Очевидно, «Соул» неплохо справляется с колдобинами, но, попав на ровное шоссе, окончательно понимаешь: предпочтительнее их отсутствие. Неидеальна и управляемость, хотя до поры до времени машина ведет себя надежно и понятно, чутко реагирует на команды водителя, допуская лишь небольшие помарки на неровностях. Но если потребовать большего, в быстрых виражах станут ощутимы рыскания задней оси, крены кузова и слишком очевидное стремление вывалиться наружу поворота. Словом, водительский темперамент, бьющий через край, — не подарок для него.

202 SoulSedici zr07–09_ Простенько, однако салон ФИАТа легче, воздушнее. Удобнее и наружные зеркала.

ЯПОНСКАЯ КЛАССИКА

Если не принимать во внимание, что ни внешне, ни внутренне автомобиль нисколечко не похож на другие ФИАТы, можно всерьез порассуждать о сдержанной практичности «Седичи». Спокойная, не будоражащая душу внешность, грамотно подчеркнутая атрибутика вседорожности. И ведь не обманывает. По крайней мере полноприводная версия с механикой демонстрирует честные 190 мм под моторным отсеком. Согласитесь, для компактного кроссовера весьма прилично.

204 SoulSedici zr07–09_ ФИАТ демонстрирует пример почти стандартного заполнения места на центральной консоли. Особенно радует климатическая установка.

Уж не знаю, кто главенствовал в разработке интерьера, но в серых оттенках пластиков, неброских шкалах приборов, даже крутилках климатической установки четко прослеживается классический «японец». Да и как соперник он до предела рациональный, но при этом высококачественный, аккуратный, хорошо оснащенный и, главное, выдержанный в едином стиле. ФИАТ немного теснее КИА в ширину, не столь просторен для задних пассажиров, но на водительском месте располагаешься удобнее — в первую очередь благодаря более удачным пропорциям подушки и спинки. Здесь тоже есть к чему придраться; например к тесному педальному узлу: тормозя, иной раз еще и подгазовываешь. Или к не очень большому диапазону продольной регулировки водительского сиденья. Но в «Седичи» все равно чувствуешь себя гармоничнее.

Короткая первая, вторая, даже третья передача… Он немного обманывает, сразу намекая на отменную тяговитость. Но это не совсем так: двигатель «Седичи» тоже любит обороты, полностью раскрывая свои возможности лишь после 4000. Ну а до этого вполне добротно справляется со своими обязанностями. Однако стоит поехать порезче, ленца в реакциях становится хорошо заметной, особенно на высших передачах. Зато, в отличие от КИА, балует неплохим акустическим комфортом; звук мотора, по крайней мере, не столь выразителен на высоких и средних оборотах.

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Балует «Седичи» и хорошо сбалансированными настройками шасси. Да, его подвески немного шумны и небрежны на мелких неровностях, но в остальном отлично справляются со своими обязанностями и демонстрируют хорошую энергоемкость, обеспечивая машине достойный комфорт и весьма выразительную управляемость. Последняя определенно интереснее, нежели у КИА, и подкупает почти идеальным взаимопониманием водителя и машины даже в острых дорожных ситуациях.

РАБОТЯГА ИЛИ ИНДИВИДУАЛИСТ?

autor_ Сергей Воскресенский: «Компактным городским кроссоверам приличествует более „компактная“ цена. При всем уважении к необычности КИА и сбалансированности возможностей ФИАТа должен отметить, что стоимость их базовых версий весьма высока».

За одним — новизна, нестандартная, запоминающаяся внешность, необычность, граничащая со странностью. Другой — хороший знакомый с уже примелькавшимися чертами и пропорциями. Его привлекательность обусловлена добротностью и четкой направленностью ездовых характеристик. В этом тесте лучшим оказался именно практик. Но это вовсе не означает, что «КИА-Соул» неинтересен для потребителя. Просто рассчитан он на совершенно иную аудиторию, которая ценит прежде всего яркую индивидуальность. Создатели корейской «души» использовали новейшие приемы, в которых концептуальное, кажется, стало реальным. Похвально, вот только начинку для подобных экспериментов хотелось бы иметь посерьезнее.

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