Городские кроссоверы: Kia Soul против Fiat Sedici

Тест городских кроссоверов «КИА-Соул» против «ФИАТ-Седичи»

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002 SoulSedici zr07-09_Fiat Sedici:1,6 л, 107 л.с., 5-ступенчатая механика, комплектация Emotion 4x4, 714 000 руб. Kia Soul: 1,6 л, 124 л.с., 5-ступенчатая механика, комплектация «Комфорт», 599 000 руб.
Fiat Sedici:1,6 л, 107 л.с., 5-ступенчатая механика, комплектация Emotion 4x4, 714 000 руб. Kia Soul: 1,6 л, 124 л.с., 5-ступенчатая механика, комплектация «Комфорт», 599 000 руб.

Кто они, какого роду-племени — компактные кроссоверы, микровэны, причудливые хэтчбеки? И почему именно с этими, явно городскими автомобильчиками мы оказались в Музее паровозов, что недалеко от Переяславля-Залесского? Заросшая травой узкоколейка то ли начинается, то ли заканчивается в бывших ремонтных мастерских бывших торфяных разработок. Неторопливые дядьки с интересом поглядывают на две сверкающие «безделушки» и при этом успевают на удивление слаженно сооружать очередной экспонат из груды металлолома. А мы, открыв дверцы удобных современных автомобилей, вдруг оказываемся в прошлом, где тоже колеса, двигатели, рычаги, педали... И много изъеденного временем толстенного железа.

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003 SoulSedici zr07-09_Автомобили на тест предоставлены представительством КИА в России и СП «ФИАТ-Соллерс».
Автомобили на тест предоставлены представительством КИА в России и СП «ФИАТ-Соллерс».

Скорее всего, душа нашей сегодняшней компании именно «КИА-Соул», ведь именно так — «душа» — переводится название, прямо скажем, необычного автомобиля, вихрем ворвавшегося на отечественный рынок. Оригинальные пропорции, стиль, комплектации — даже создатели затрудняются с классификацией этого индивидуалиста. По их мнению, обернутая в яркие формы и цвета новинка, невзирая на передний провод и 1,6-литровый двигатель, сочетает в себе лучшие черты вседорожника, минивэна и юркого хэтчбека. Посмотрим? Тем более что противостоять «корейцу» будет пусть компактный, но все же настоящий кроссовер «ФИАТ-Седичи», более известный у нас как «Сузуки-SX4». А поскольку у новичка, в отличие от ФИАТа, нет тумблера, управляющего резервами трансмиссии, то, чтобы поставить соперников в равные условия, мы перевели фиатовский тумблер в положение 2WD, то бишь передний привод.

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102 SoulSedici zr07-09_Интерьер «КИА-Соул» куда сдержаннее экстерьера; в глаза бросается лишь причудливый нарост в середине передней панели.
Интерьер «КИА-Соул» куда сдержаннее экстерьера; в глаза бросается лишь причудливый нарост в середине передней панели.

НА СТЫКЕ ДВУХ СТИХИЙ

Странный он… То ли концепт, никак не желающий расстаться с выставочными причудами, то ли игрушка в разыгравшемся воображении создателей. «КИА-Соул» бесцеремонно завладевает вниманием, выставляя напоказ причудливые изгибы форм. Даже понимая, что сегодня из пластика и металла можно сделать почти все, невольно отдаешь должное оригинальности этого творения. А вот и первое уточнение: увы, кроссовер «Соул» никакой, во всяком случае в российском толковании этого слова. Жесткая «юбка» переднего бампера и 160 мм «под килем» делают его в нашей стране добротным, но самым обычным участником дорожного движения.

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103 SoulSedici zr07-09_Как прокомментировать информацию, предлагаемую приборами КИА? Пользоваться ею можно, но уж очень она из прошлого.
Как прокомментировать информацию, предлагаемую приборами КИА? Пользоваться ею можно, но уж очень она из прошлого.

Удивление, граничащее с разочарованием, — на следующей стадии знакомства. Салон самый обычный, если не сказать обыденный. Малиновые внутренности бардачка и ящичка на центральной консоли не в счет, они скорее вызывают недоумение на общем темном фоне. Остальное сугубо рационально: жесткие пластики, незамысловатое водительское сиденье с «пустотой» в поясничной области, ничем не выделяющаяся комбинация приборов. Даже причудливая центральная консоль, хваткий руль и удобный рычаг пятиступенчатой механики не спасают ситуацию. Все равно после экстравагантной внешности чувствуешь себя немножко обманутым.

Но автомобильчик с характером. Правда, не столько ярким, сколько шумным, но отдам должное: табун из 124 «лошадей» временами ведет себя достаточно эмоционально. По крайней мере двигатель удобный, сдержанно скромный вначале, но к 4000 об/мин становится напористым и даже агрессивным, и звуковое сопровождение, конечно, тоже.

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Ездовые настройки КИА бесхитростны и прозрачны. По подвескам он «трясучка»: шумно и жестко реагирует на дорожную мелочь и скачет по неровностям покрупнее, словно упругий каучуковый мячик. Очевидно, «Соул» неплохо справляется с колдобинами, но, попав на ровное шоссе, окончательно понимаешь: предпочтительнее их отсутствие. Неидеальна и управляемость, хотя до поры до времени машина ведет себя надежно и понятно, чутко реагирует на команды водителя, допуская лишь небольшие помарки на неровностях. Но если потребовать большего, в быстрых виражах станут ощутимы рыскания задней оси, крены кузова и слишком очевидное стремление вывалиться наружу поворота. Словом, водительский темперамент, бьющий через край, — не подарок для него.

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202 SoulSedici zr07-09_Простенько, однако салон ФИАТа легче, воздушнее. Удобнее и наружные зеркала.
Простенько, однако салон ФИАТа легче, воздушнее. Удобнее и наружные зеркала.

ЯПОНСКАЯ КЛАССИКА

Если не принимать во внимание, что ни внешне, ни внутренне автомобиль нисколечко не похож на другие ФИАТы, можно всерьез порассуждать о сдержанной практичности «Седичи». Спокойная, не будоражащая душу внешность, грамотно подчеркнутая атрибутика вседорожности. И ведь не обманывает. По крайней мере полноприводная версия с механикой демонстрирует честные 190 мм под моторным отсеком. Согласитесь, для компактного кроссовера весьма прилично.

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204 SoulSedici zr07-09_ФИАТ демонстрирует пример почти стандартного заполнения места на центральной консоли. Особенно радует климатическая установка.
ФИАТ демонстрирует пример почти стандартного заполнения места на центральной консоли. Особенно радует климатическая установка.

Уж не знаю, кто главенствовал в разработке интерьера, но в серых оттенках пластиков, неброских шкалах приборов, даже крутилках климатической установки четко прослеживается классический «японец». Да и как соперник он до предела рациональный, но при этом высококачественный, аккуратный, хорошо оснащенный и, главное, выдержанный в едином стиле. ФИАТ немного теснее КИА в ширину, не столь просторен для задних пассажиров, но на водительском месте располагаешься удобнее — в первую очередь благодаря более удачным пропорциям подушки и спинки. Здесь тоже есть к чему придраться; например к тесному педальному узлу: тормозя, иной раз еще и подгазовываешь. Или к не очень большому диапазону продольной регулировки водительского сиденья. Но в «Седичи» все равно чувствуешь себя гармоничнее.

Короткая первая, вторая, даже третья передача… Он немного обманывает, сразу намекая на отменную тяговитость. Но это не совсем так: двигатель «Седичи» тоже любит обороты, полностью раскрывая свои возможности лишь после 4000. Ну а до этого вполне добротно справляется со своими обязанностями. Однако стоит поехать порезче, ленца в реакциях становится хорошо заметной, особенно на высших передачах. Зато, в отличие от КИА, балует неплохим акустическим комфортом; звук мотора, по крайней мере, не столь выразителен на высоких и средних оборотах.

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Балует «Седичи» и хорошо сбалансированными настройками шасси. Да, его подвески немного шумны и небрежны на мелких неровностях, но в остальном отлично справляются со своими обязанностями и демонстрируют хорошую энергоемкость, обеспечивая машине достойный комфорт и весьма выразительную управляемость. Последняя определенно интереснее, нежели у КИА, и подкупает почти идеальным взаимопониманием водителя и машины даже в острых дорожных ситуациях.

РАБОТЯГА ИЛИ ИНДИВИДУАЛИСТ?

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autor_Сергей Воскресенский: «Компактным городским кроссоверам приличествует более „компактная“ цена. При всем уважении к необычности КИА и сбалансированности возможностей ФИАТа должен отметить, что стоимость их базовых версий весьма высока».
Сергей Воскресенский: «Компактным городским кроссоверам приличествует более „компактная“ цена. При всем уважении к необычности КИА и сбалансированности возможностей ФИАТа должен отметить, что стоимость их базовых версий весьма высока».

За одним — новизна, нестандартная, запоминающаяся внешность, необычность, граничащая со странностью. Другой — хороший знакомый с уже примелькавшимися чертами и пропорциями. Его привлекательность обусловлена добротностью и четкой направленностью ездовых характеристик. В этом тесте лучшим оказался именно практик. Но это вовсе не означает, что «КИА-Соул» неинтересен для потребителя. Просто рассчитан он на совершенно иную аудиторию, которая ценит прежде всего яркую индивидуальность. Создатели корейской «души» использовали новейшие приемы, в которых концептуальное, кажется, стало реальным. Похвально, вот только начинку для подобных экспериментов хотелось бы иметь посерьезнее.

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Городские кроссоверы: Kia Soul против Fiat Sedici
Городские кроссоверы: Kia Soul против Fiat Sedici
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