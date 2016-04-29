Lada Kalina II: переходное состояние

Новое поколение Lada Kalina появится в продаже в июне. Первое время автомобиль будет выпускаться лишь в исполнении «Люкс». Корреспонденты zr.ru отправились в Тольятти и рассмотрели новинку повнимательнее.

Новая Lada Kalina уже несколько дней одна из ключевых тем, обсуждаемых автомобилистами. Мнения в Сети гуляют разные: от того, что дизайн автомобиля стал хуже, до сетований на то, что автомобиль с иными формами бамперов и оптики называть новой моделью нельзя по определению. Тем не менее на АВТОВАЗе уверяют — автомобиль полностью новый, а прежние габариты и формы — лишь элемент узнаваемости, преемственности поколений, если хотите…

По сравнению с первой моделью новая Lada Kalina действительно претерпела множественные изменения: новый рулевой механизм с жестким креплением, новое шасси с увеличенным кастером, задняя балка с отрицательным развалом колес, короткая рулевая рейка, руль теперь делает три оборота…

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Базовым двигателем стал восьмиклапанный бензиновый 1.6 с облегченной шатунно-поршневой группой. Этот мотор агрегатируется с новой механической коробкой передач с тросовым приводом, производство которой началось на АВТОВАЗе в конце прошлого года. В новой КП механизм выбора передач перенесли из масляной ванны выше, и теперь легкость включения практически не зависит от температуры масла. Кроме того, самого масла в новую коробку положено на литр меньше — 2,2 литра. Новая МКП не только надежнее, но и комфортнее: продольный ход рычага сократился на три, а поперечный — на четыре сантиметра. Люфты нейтрали стали значительно меньше, а усилие включения передач снижено втрое. Вазовцы утверждают, что хотели сделать коробку максимально похожей на трансмиссии немецких машин. Эта же трансмиссия устанавливается и на версию с самым мощным и новым для линейки Kalina двигателем 21127 — 106-сильным шестнадцатиклапанником с модернизированной системой впрыска. Lada Kalina с «автоматом» получила точно такой же тандем двигателя и АКП, что устанавливается и на «младшей» модели — Granta.

Кроме того, автомобиль теперь комфортнее и безопаснее. Kalina 2 стал первым серийным автомобилем в линейке, который получил систему стабилизации (ESC), также на модели установлена ABS с усилителем экстренного торможения, а подушки безопасности есть даже в базовой комплектации.

Версии побогаче оснащаются электрообогревом ветрового стекла, датчиками света и дождя. Это, конечно, норма практически для всех иномарок, но для российских брендов, безусловно, шаг вперед.

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Но самый главный «козырь» Kalina — новая мультимедийная система с сенсорным экраном. По задумке разработчиков она должна уметь читать аудио- и видеофайлы с USB-устройств, SD-карт и использоваться в качестве штатного навигатора (версия автомобиля с навигацией и парктроником получит обозначение «Люкс+» и появится в продаже позже).

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Однако на деле выяснилось, что посмотреть видео в новом медиаценте нам не удастся. Ни один из четырех самых популярных форматов: avi, mpeg, mts, mov, системой не воспроизводился. Телефон «законнектить» получилось, но, опять же, не на всех автомобилях. При проигрывании музыки через Bluetooth экран системы не подсвечивается, что неудобно, ведь даже на Granta и Largus с их бюджетными магнитолами вся информация по трекам транслировалась на дисплее.

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Проявились и другие мелочи. После 400-километрового пробега по дорогам Поволжья на одном из автомобилей стала поскрипывать приборная панель. Блок управления стеклоподъемниками вытаскивался из пазов при попытках поднять стекло. На ужине обо всем этом было рассказано инженерам АВТОВАЗа и главе проекта Lada Kalina Олегу Груненкову. Он пообещал, что меры будут приняты незамедлительно.