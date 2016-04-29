Range Rover Sport: в стремлении к совершенству

Новый Range Rover Sport — действительно новый. Он получил другой кузов, иную подвеску, систему полного привода и множество дополнительных опций. А теперь обо всем подробно.

Прежде чем говорить о новом Range Rover Sport, несколько слов о предыдущем. Его владельцы жаловались на материалы, которые были недостаточно премиальны, на мультимедийный дисплей с простецкой графикой и низким разрешением, на монохромную информационную панель. Пассажиры второго ряда не имели возможности управлять климат-контролем. Сам задний диван оставался откровенно тесным, а потолок — низким. В новом Range Rover Sport все это исправлено и дополнено.

Chile V8Supercharged 057

Как и старший «классический» Range Rover, версия Sport сохранила пропорции. В дизайне качественная эволюция. При сохранении силуэта машина обновилась на 75%, унаследовав от старой все самое лучшее. При этом принципиальных отличий у «Спорта» больше, чем у двух поколений классических «Рейнджей». Вседорожник отныне построен не на раме — алюминиевый кузов несущий, так же как и у старшего Range Rover. При этом жесткость на кручение увеличена сразу на 25%, а снаряженная масса уменьшилась на внушительные 420 кг, до 2115 кг против прежних 2535 кг.

Range Rover Sport версии 2013 стал метросексуалом: фитнес, маникюр, прическа уложена с гелем... Все чаще автомобиль появляется не на природе, а в дорогих ресторанах и светском обществе. Range Rover Sport можно сравнить с англичанином Уэйном Руни. Тот в начале карьеры тоже отличался излишней агрессией и необдуманными поступками. Спустя годы остепенился, и все чаще скандального футболиста можно видеть в строгом костюме и в окружении семьи.

Chile V8Supercharged 024

Кому-то стилистика новой версии может показаться лишенной былой брутальности и чересчур рафинированной. Но таковы тенденции: дизайн должен быть функциональным, агрессия уже не в моде, а скорее признак ограниченности. Учитывая то, что марка Land Rover всегда была выбором интеллектуалов и интеллигентов, понимаешь, почему лицом новинки стал Джеймс Бонд.

Chile V8Supercharged 002

DSC 9295

Заметно, что машина стала приземистей, в новом поколении крыша не нависает над ветровым стеклом. Элементы экстерьера обрели бутафорские накладки на капоте и крыльях. Зализанная корма напоминает скоростной катер. Очевидно, что основные штрихи достались двум последним новинкам Land Rover от законодателя нового стиля RR Evoque. Внутри это сходство также налицо: монолитный алюминиевый массив центральной консоли, общая архитектура клавиш управления…

iCorris Grey V8Supercharged 105

DSC 9302

Конечно, в старшей версии Sport все можно умножать надвое. ЖК-дисплей построен на полностью сенсорном управлении, его диагональ и разрешение больше, а стилистика белых кнопок на черном фоне, кажется, и вовсе подсмотрена у «яблочников». Правда, модные плоские кнопки не очень информативны при напряженном движении.

Плоские кнопки не очень информативны Плоские кнопки не очень информативны

Плоские кнопки не очень информативны

По уровню наглядности прежний монохромный дисплей, расположенный между приборами, не идет ни в какое сравнение с новым монитором, на который дублируется навигация, индикация аудиосистемы и прочая важная информация. Впервые такая панель появилась на предыдущей версии Range Rover, и если ее графика меня немного удручала, то теперь другое дело. Анимация и разрешение приблизились к оптимальным, хотя с непривычки все равно не хватает объема стрелочных индикаторов.

DSC 9304

Бардачок более не разделен пополам. К счастью, фирменные откидные подлокотники, удобные в дальней дороге, остались. Только в этот раз руль был правый, и на подлокотнике лежала левая рука. Также отмечу, что баранка лишилась прежних вертикальных кнопок клаксона. Руль абсолютно новый, с удобным джойстиком управления круиз-контролем, телефоном и аудиосистемой. Сохранилась отличная обзорность, в первую очередь благодаря узким передним стойкам.

iChile V8Supercharged 092

Сама отделка салона не просто качественная, а суперкачественная. Кожей отличной выделки обтянуты все плоскости, детали идеально обработаны и подогнаны друг к другу. В общем, интерьер таков, что постоянно хочется касаться пальцами всех поверхностей — рай для кинестетиков. Хотя для визуалов и аудиалов наслаждения не меньше. Последним на откуп предоставлена шикарная аудиосистема Meridian с 23 динамиками. Отмечу, что предшественник довольствовался тоже не слабой аудиосистемой Harman/Kardon, однако новая по сравнению с ней на голову выше. В том числе по возможности произведения сложных сигналов DTS и прочих Dolby Digital для проигрывания в режиме кинотеатра.

FujiWhite SDV6 132

Само собой, покупатель получает новые комбинации отделки: алюминий, черный шпон, углепластик, рояльный лак (который легко царапается) и разнообразные цвета кожи, включая красный.

iChile V8Supercharged 104

Из кардинально нового — джойстик КП, ранее представленный на спорткаре Jaguar F-Type. Несмотря на отсутствии фиксированных положений, к нему быстро привыкаешь, и, пожалуй, он даже удобнее, чем фирменная ягуаровская шайба.

iChile V8Supercharged 096

Новые кресла обладают лучшей боковой поддержкой. Добавлены дополнительные степени настроек: теперь по длине регулируется подушка, а боковые валики надуваются, обхватывая торс. Подголовник (в отличие от прежнего) мягкий, как пуховая подушка, при динамичном разгоне пассажир больше не прикладывается затылком о жесткую обивку. Субъективно на передних местах не стало намного просторнее, однако устроиться можно удобнее. Спасибо дополнительной свободе в настройках кресел.

DSC 9401

Да и сзади теперь не чувствуешь себя пассажиром эконом-класса. Увеличился запас пространства над головой. Места для ног стало больше на 24 мм, однако спрятать их под массивные передние кресла все равно не выйдет. Зато сам задний диван обзавелся регулировкой спинок по наклону. У всех кресел появился не только подогрев, но и вентиляция, и даже опциональный массаж.

DSC 9287

Все пассажиры получили раздельный климат (напомню, что до этого потоки воздуха можно было только регулировать). Правда, пара дефлекторов расположилась прямо в потолке, и крайние пассажиры рискуют простудить уши.

DSC 9404

ИК-излучатель для беспроводных наушников переместился с крыши на передние подголовники, а пульт по стилистике напоминает брутальные телефоны Sonim.

DSC 9400

Массивные двери получили автодоводчик. Весьма удобно, если уснул ребенок, — можно не хлопать и не прикладывать силу. Само собой, дверь багажника также с электроприводом. Сиденья третьего ряда тоже электрифицированы и раскладываются с помощью кнопок, правда, при их наличии машина лишается запаски. Не уверен, что у потенциальных клиентов третий ряд, на котором нормально могут поместиться только дети, будет пользоваться спросом.

FujiWhite SDV6 145

Установленные на нашей версии 21-дюймовые колеса (опционально есть и 22-дюймовые) дарят отличную управляемость, но крадут комфорт. И хотя прежний Sport даже на 20-х колесах смотрелся не на все 100%, с моей точки зрения, 20-е оптимальный выбор для зимнего сезона. Кстати, покрышки здесь особенные, их разрабатывали специально для этой модели. Они хорошо работают и на скоростном шоссе и удовлетворительно на бездорожье. На шероховатом асфальте шум в районе задних арок заметен. Связано это еще и с тем, что передняя часть лучше звукоизолирована: тут стекла двойные.

no copyright silence

Идя в ногу со временем, инженеры заменили ГУР электроусилителем. Электрическая версия дарит больше возможностей: в частности, теперь реализована функция автопарковщика, который обучен не только парковать машину, но и выруливать с тесной стоянки. Система «старт-стоп ставится на все версии и должна помочь снизить немаленький расход топлива в городских пробках и светофорных остановках. Кроме этого, Range Rover Sport получил практически все мыслимые опции: есть система слежения за „мертвыми“ зонами, контроль движения в полосе и распознавание дорожных знаков, активный круиз-контроль, лазерный проектор для ветрового стекла.

Chile V8Supercharged 178

С помощью современных технологий расширились и внедорожные возможности. Есть даже возможность определить уровень погружения при преодолении брода. Расположенные по периметру датчики информируют о глубине. Максимальная величина брода достигает 850 мм.

Воздухозаборники на уровне капота Воздухозаборники на уровне капота

Воздухозаборники на уровне капота

Chile V8Supercharged 184

В максимально поднятом состоянии дорожный просвет под передним мостом составляет 278 мм, под задним — 292 мм. Ход колес гораздо больше, чем у конкурентов. Правда, в приведенный список не включили Lexus LX — по словам представителей Land Rover, Lexus не считают конкурентом, а зря. Более дешевый VW Touareg в список конкурентов почему-то вошел.

no copyright prosvet

iCorris Grey V8Supercharged 122

Селектор Terrain response получил дополнительный режим Auto, который призван автоматически распознавать тип покрытия и выбирать алгоритм управления блокировками откликами на педаль газа.

Сохранилась понижающая передача, блокировки межосевого и заднего дифференциалов. Кстати, скорость блокирования дифференциалов увеличена. Справедливости ради отмечу, что почти все перечисленные «прелести» в базовой версии недоступны и предлагаются в виде опций.

Chile V8Supercharged 197

Проехались мы и по грунтовке. В режиме Race адаптивные амортизаторы зажимают подвеску, делая управление большим вседорожником легким и приятным занятием. Недаром еще один PR-ход был в том, чтобы прорекламировать Sport, поставив рекорд на знаменитой трассе Пайкс Пик.