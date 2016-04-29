Range Rover hybrid и 9-ступенчатый Evoque: первый взгляд

Накануне завершающего работу в эти выходные Франкфуртского автосалона «За рулем.РФ» получил возможность для экспресс-знакомства с первым SUV, оснащенным 9-скоростной КП, и с первым дизель-электрическим вседорожником от Land Rover. И если обзаведшаяся дополнительной передачей трансмиссия была уже представлена ранее в Женеве, то гибрид стал новичком этой осени.

LR RR Hybrid 2014 Badge Crop

Гибридом нынче никого не удивишь, японцы выпускают гибридный RX с 2005 года, немцы заступили на территорию гибридов чуть позже: вначале Porsche Cayenne, потом Mercedes-Benz ML. И вот к Франкфуртскому автосалону готов гибридный Range Rover, и не простой, а дизельный.

Для реализации крутящего момента англичанами выбрана распространенная параллельная гибридная схема с возможностью рекуперации, такая же, как, например, на Toyota Prius. Агрегатируется гибридная система с электромотором мощностью 35 кВт и тягой 170 Нм с проверенным 6-цилиндровым турбодизелем. Совокупная мощность установки составляет 340 л.с., крутящий момент 700 Нм — больше, чем у версии Supercharged. При этом машина экономичнее и экологичнее обычной версии с V6.

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Литий-ионный аккумуляторный блок мощностью более 5 кВт спрятали в «подполье», позволив будущим владельцам внедорожника избегать компромиссов. Обычно подобные установки занимают внушительное пространство в багажнике. Учитывая, что владелец Range Rover может позволить себе не только ездить по мегаполису, но и совершать вылазку на жесткое бездорожье, инженеры дополнительно защитили батарею бронированным металлическим листом.

Все вместе — аккумулятор, преобразователь и электромотор — весит менее 120 кг. Что тоже неплохо. Установка имеет жидкостное охлаждение, по словам представителей Land Rover, это позволяет сделать эксплуатацию автомобиля более комфортной, нежели у конкурентов с воздушным охлаждением. Система рассчитана на эксплуатацию от —30 до +40°C.

LR RR Hybrid 2014 300dpi STUDIO 4

В электрическом режиме Range Rover может двигаться на скорости до 48 км/ч и проехать на полном заряде до 1,6 км. Кроме электротяги экономить топливо позволяет обновленная 8-ступенчатая коробка передач ZF, система start-stop, электроусилитель и, конечно, легкий алюминиевый кузов. По паспорту расход топлива в смешанном режиме составляет 6,4 л на 100 км. Каким он будет на деле (бездорожье, пробки), надо проверять.

Динамические характеристики в дисциплине под названием «разогнаться до сотни» у «классического» Range Rover и версии Sport убедительны: 6,9 и 6,7 с соответственно.

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Сам тест-драйв у нас занял буквально пару минут, и толком разобраться в отличиях гибрида от обычной версии не удалось. Кроме того, заряда в режиме EV мне хватило только на то, чтобы вырулить с паркинга отеля. Дальше зарядить аккумулятор торможением не успел. На первый взгляд тормоза показались резковатыми, но, не имея под рукой эталона, эти ощущения могут быть субъективными.

Внутри гибридный Range Rover не изменился, разница только в дополнительном индикаторе заряда батареи на приборной доске и кнопке EV, отключающей обычный мотор и активирующей электротягу. Когда водитель переводит коробку в режим «спорт», дизель уже не отключается, одновременно работают оба мотора, обеспечивая максимальную эффективность. Кстати, климатическая установка работает независимо от режима силовой установки.

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Мы поинтересовались — отличается ли интервал технического обслуживания от дизельной версии? Нет, он остался прежним. При этом гарантия на установку такая же, как и на весь срок службы автомобиля.

Насколько выходит дороже гибридная версия? На четыре тыс. фунтов стерлингов.

Насколько актуальна гибридная версия для российских клиентов? С одной стороны, экологические мотивы и экономичность — последние критерии, которыми руководствуются у нас покупатели люксовых полноприводников. С другой, целевая аудитория Land Rover готова быть на пике технологий, ну и более редкое посещение АЗС тоже аргумент.

RR Silk Trail 2013 08

Ну а для проверки надежности компания снарядила в пробег несколько таких автомобилей. Экспедиция в настоящее время проходит по маршруту «Шелкового пути» из английского Солихалла в индийский Мумбаи. На момент написания статьи машины успешно преодолели Казахстан. Общий маршрут пробега составляет 16 тыс. км.