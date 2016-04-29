Автокинотека: детектив Буллит и его «Мустанг»

В 1968 году в жанре полицейского триллера вышел в прокат фильм «Буллит» со Стивеном МакКуином в главной роли. Начиная с этой картины в Голливуде произошла революция стандартов автомобильной погони, а Ford Mustang получил эпитет «культовый».

Ford Mustang
Ford Mustang

Ford > Mustang

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Режиссер фильма англичанин Питер Йетс до «Буллита» не был известен в США. В довольно зрелом возрасте он снял свой первый широкоэкранный фильм, за которым последовали мюзикл, комедия и криминальная драма. Картины вызвали интерес у кинокомпании «Ворнер Брос», и Йетса пригласили попробоваться за океаном.

Премьера «Буллит» стала настоящей бомбой. Главным образом, критиков и зрителей впечатлила семиминутная сцена погони. Полной неожиданностью стало и то, с какой легкостью британец смог адаптироваться к абсолютно новому для себя жанру. «Буллит» начинается по классическим канонам «крутого детектива». Выразительные немые сцены, скупые диалоги, крупные планы непричесанной действительности незаметно погружают нас в реалии Америки 1960-х годов.

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Надпись на постере фильма гласит: «Есть плохие копы, есть хорошие копы и есть Буллит»

Детективу полиции Сан-Франциско Фрэнку Буллиту (Стив МакКуин) поручают организовать охрану важного свидетеля Джонни Росса, которого разыскивают чикагские гангстеры. Молодчик обчистил их на два миллиона долларов, но понял, что не уйдет от расплаты, и пошел на сделку с правоохранителями. Каким-то образом наемные убийцы все же выходят на след Росса. В результате и им удается смертельно ранить предателя, попутно под огонь попадает подчиненный Буллита, Карл Стэнтон, охранявший свидетеля. При этом повествование идет таким образом, что зритель должен постоянно включаться и вдумываться в увиденное. Между строк говорится гораздо больше, чем словами.

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Напарницей МакКуина по фильму стала тогда еще неизвестная Жаклин Биссет. Фильм стал для зеленоглазой блондинки (в «Буллите» она рыжеволосая) трамплином в большое кино

В общем, не будем пересказывать весь фильм (вероятно, кто-нибудь сделает себе подарок и посмотрит этот шедевр), остановимся на самом важном для нас моменте. Сцена погони начинается приблизительно с середины фильма. Лейтенант Буллит садится в свое зеленое купе Ford Mustang GT 390 и замечает подозрительный Dodge Charger. Йетс не пытается с помощью музыки усилить саспенс, тревожная музыка в стиле нуар лишь подводит нас к экшену. Как только начнется преследование, можно будет услышать только обороты борющихся моторов, визг покрышек и выстрелы убийцы.

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Камера в маслкаре Маккуина передает изображение от первого лица, причем крупными планами. Это сейчас нас не удивить таким приемом, а тогда на большом экране кинотеатра эффект присутствия вызывал у зрителя кинематографический шок. И тут нельзя не отметить филигранную работу оператора Уильяма Фрейкера, которого Йетс сманил у самого Романа Полански.

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Трудно сказать, было ли это режиссерское везение Йетса или он действительно настолько остро чувствовал реальность и умел ее передать? Но все детали и объекты невероятно точно переданы на протяжении всего хронометража. Абсолютной находкой стало место съемки: Сан-Франциско с его холмами, спускающимися уступами к океану, чрезвычайно киногеничен. Да и автомобили подобраны как нельзя лучше: интеллигентный и элегантный Mustang и его канонический антагонист мрачный Dodge Charger — под стать пассажирам.

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Лица злодеев весьма характерные, но без тени искусственности

Те, кто достаточно хорошо знают Сан-Франциско, могут подтвердить, что даже последовательность проезда улиц передана в фильме с упрямой точностью. Автор картины хотел даже часть поездок снять на знаменитом мосту «Золотые Ворота», но администрация города воспротивилась.

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Для съемок только дорожного эпизода потребовалось три недели и по две пары одинаковых «Чарджеров» и «Мустангов». Внимательный зритель заметит, что во время гонки с машины бандитов слетает шесть колпаков, что в принципе невозможно. Но этот маленький ляп ни сколько не умаляет грандиозности съемок и монтажа. Почти в каждом плане погони за рулем «Мустанга» можно увидеть Маккуина. Будучи профессиональным автогонщиком, он старался исполнять все трюки самостоятельно. Только в самых опасных моментах его подменял каскадер.

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«Угнать за 60 секунд», «Такси», «Форсаж» и многие другие дорожные экшены вышли из йетсовской «шинели». Можно с этим спорить, можно отрицать, так или иначе цитаты знаменитой дуэли Mustang и Dodge до сих пор встречаются в кино. У «Мустанга», поскольку он возил хорошего парня, после этого фильма были очень хорошие продажи. В 2001 году концерн Ford посвятил ему особую версию Bullitt GT. Поклонникам фильмов с погонями и перестрелками рекомендуем ознакомиться. Приятного просмотра!

Автокинотека: детектив Буллит и его «Мустанг»
Автокинотека: детектив Буллит и его «Мустанг»
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