Chevrolet El Camino: и в церковь, и свинок возить

Лос-Анджелес, наши дни. El Camino третьего поколения 70-х годов выпуска. Фото: Сергей Домущий
В ходе создания первого Ute пришлось решать проблему прочности конструкции. Нельзя было просто отпилить часть кабины и заменить ее грузовой платформой: груженый авто мог переломиться пополам, поскольку точки крепления кузова к раме изменились и выросла грузоподъемность. Конструкцию укрепили еще одной стойкой, в месте соединения кабины и платформы.
Всего через несколько недель Бандт построил два прототипа с колесной базой 112 дюймов и грузовой платформой в 5 футов 5 дюймов, способных перевозить груз весом в 1200 фунтов (540 кг). После презентации прототипов Скотт Инглис санкционировал запуск ограниченной серии из 500 автомобилей, и первые утилитарные купе сошли с конвейера в Джилонге в 1934 году. Запуск модели обошелся компании в 10 000 фунтов стерлингов. Необычно комфортный для фермерского авто, Ford Ute был быстро принят в качестве необходимого атрибута сельской жизни и завоевал признание как идеальный автомобиль фермера или торговца.
Но Ute продолжал оставаться сугубо местным продуктом, и шансов встретить его на дорогах США было не больше, чем увидеть кенгуру в прериях. Только в 1957 году на американском рынке появился Ford Ranchero. GM ответил в середине 1955 года выпуском Chevrolet Cameo Carrier. Созданный под руководством тогдашнего шеф-дизайнера GM Чака Джордана, этот автомобиль не снискал особой славы — слишком уж высока была его цена. Однако он был очень важной вехой в истории моделей Ute.
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Именно с Cameo Carrier в мир рабочих пикапов в полном объеме проникли роскошь и комфорт, свойственные прежде лишь легковым авто. Машина, которая и по сей день пользуется спросом у коллекционеров, могла похвастать панорамным ветровым стеклом, заходившим на наклоненные вперед стойки, стекловолоконными «плавниками», двухцветной окраской кузова, достаточно симпатичным интерьером. Салон был отделан пластиком в цвет дубовой коры, а сиденья обиты двухцветной новомодной синтетической «дышащей» тканью. Машина предлагалась с линейкой из двух моторов — шестицилиндровым 123-сильным Stovebolt и V8 объемом 4342 «кубика», развивавшим 147 сил (здесь и далее мощность приведена по европейской классификации).
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Именно это авто и заложило основу для успеха El Camino. Выпускать его начали в 1959 году. Как и конкурент Ranchero, джиэмовский Ute основывался на существующей и модифицированной платформе, которой был выбран двухдверный универсал Brookwood. El Camino продавался лучше, чем более консервативные Ranchero. Для него был доступен полный ряд силовых агрегатов и трансмиссий Chevy, но только один вариант отделки. Полосатая ткань в салоне серого, синего или зеленого цвета, напольное покрытие из винила. В шасси использовалась новая Х-образная рама Safety-Girder и пружинная подвеска. Колесная база — на 38 мм длиннее, чем у универсала, и равнялась 3 метрам. В длину пикап-купе достигал 5360 мм.
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El Camino стал автомобилем, давшим его владельцу максимум простора в использовании. Он чем-то походил на прическу «муллет», которая стала популярной много позднее благодаря звезде кантри и отцу современной «плохой девчонки» в мире поп-музыки Майли Сайрус — Билли Рэй Сайрусу: «Деловая спереди, а сзади как на вечеринку».
Полезная нагрузка El Camino варьировалась от 300 до 520 кг, с допустимой полной массой в пределах 1995–2222 кг в зависимости от трансмиссии и подвески. Причем заведомо «легковые» комплектации, не позволявшие в полной мере использовать пикап-купе как грузовую машину, оснащались более мягкими пружинами, в то время как конкурент Ford Ranchero существовал только со стандартной подвеской heavy duty, на 1100-фунтовую загрузку. Разумеется, это приводило к «козлению» порожнего автомобиля. Для El Camino даже была опционально доступна пневмоподвеска, но на практике таких машин GM выпустил немного, да и то El Camino среди них не значится.
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В 1959 году El Camino рекламировался как первый пикап Chevrolet, в котором грузовая платформа была не деревянной, а металлической. Платформа была выполнена из гофрированного листового металла и крепилась 26 утопленными болтами. Под ней скрывались пол аналогичный модели Brookwood и колесные арки. Объем платформы был равен 0,93 кубометра.
На машину первого поколения устанавливались моторы Turbo-Jet V8 объемом 4,6 л с двух- или четырехкамерным карбюратором и 5,7-литровый Turbo-Thrust V8 с четырех- или двухкамерными карбюраторами, развивавший до 345 л.с. Также использовались 253- и 294-сильные версии 4,6-литрового мотора с механическим впрыском топлива Ramjet. Самый мощный El Camino набирал «сотню» за семь секунд и развивал максималку в 130 миль в час (210 км/ч).
Автомобиль предлагался по цене в 2366 долларов за шестицилиндровую модель. Доплатив 107 долларов, можно было получить версию с мотором V8. Чтобы лучше понимать эти цифры, уточним, что в те годы средняя месячная зарплата в США равнялась 321,2 доллара. Что можно было купить на эти деньги? Ну, к примеру, почти 5000 л бензина. В общей сложности в первый год производства было собрано 22 246 El Camino, в то время как Ford мог похвастать в аналогичный период 21 706 Ranchero.
К сожалению, появление модели совпало с эпохой бэби-бума, и она просто не могла удержаться на рынке, который требовал автомобиля, способного вместить семью и располагавшего большим комфортом. Основным покупателем первых El Camino к концу второго года производства стал клиент из мелкого бизнеса.
Второе поколение
1964 Chevrolet Chevelle Malibu SS Hardtop Coupe
Выпуск второго поколения был возобновлен на платформе Chevelle в 1964 году и продолжался до 1977 года. Модель 1964 года напоминала одноименный седан дизайном передних стоек. Собственно, она и вобрала в своем названии две составляющие — Chevelle El Camino. Но в отличие от пассажирской Chevelle первоначально для утилитарного пикапа-купе были недоступны самые мощные моторы и предлагались только шестицилиндровые двигатели объемом 3180 куб. см и 3770 куб. см Turbo Thrift, развивавшие 122 и 157 л.с. соответственно. Позднее к ним добавился Chevy Small-block V8 объемом 4638 куб. см с двухкамерным карбюратором, развивавший 198 л.с. Также стал доступен 223-сильный вариант этого мотора с четырехкамерным карбюратором и двумя глушителями. Затем последовали опциональные 5360-кубовые V8, развивавшие 253 и 304 л.с. Разница в мощности получалась благодаря использованию четырехкамерного карбюратора и более высокой степени сжатия, равной 10.5:1.
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В 1965 году El Camino получил новый дизайн передка с более выраженной V-образной формой, после чего стал похож на другие полноразмерные автомобили Chevrolet. В списке опций появился двигатель L-79 (5360 куб. см), Turbo-Fire V8s, развивавший 354 л.с. А в 1966 году GM предложил для пикапа мотор Big-block V8 (6490 куб. см), развивавший 330–380 л.с. Дистанцию в четверть мили El Camino с таким мотором преодолевал менее чем за 15 секунд (позднее этот показатель улучшился и составил менее 14 с).
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Новый дизайн кузовных панелей и передних стоек El Camino 1966 года был подчеркнуто идентичен Chevelle. Машина получила новую приборную панель, на которой разместились спидометр с горизонтальной разметкой и опциональный тахометр. Отделка салона в базовом исполнении вплоть до резиновых ковриков была аналогична таковой у Chevelle серии 300, в то время как на заказ предлагался более богатый интерьер от Chevelle Malibu с полностью обитыми винилом сиденьями или комбинацией из мягкой ткани и винила, полом, укрытым ковровым покрытием. В совсем уж роскошной версии предлагались очень необычные поворотные сиденья-ковши Strato swivel bucket seat, позволявшие разворачивать кресло под 90 градусов для облегчения посадки-высадки.
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В 1967 году El Camino пережил рестайлинг, получив новую решетку, передний бампер и отделку салона. На него устанавливалась травмобезопасная складывающаяся рулевая колонка и опционально — дисковые тормоза. Двигатель агрегатировался с трехступенчатым «автоматом» Turbo Hydramatic 400. Версии heavy duty комплектовались двухступенчатой трансмиссией Powerglide. Мощные моторы L35 (5326 и 6490 куб. см) были базовыми для серии SS396, а моторы L34 и L78, развивавшие 354 и 380 л.с. соответственно, — доступны для любой комплектации El Camino.
Именно тогда пикап-купе начал приобретать популярность как прекрасная основа для тюнингованного масл-кара, способного рвать с места в дрэг-рейсинге и на котором можно было исполнить burnout до самого обода диска.
Третье поколение
Chevy впервые представила длиннобазный El Camino, созданный в 1968 году на основе универсала и четырехдверного седана Chevelle с колесной базой 2946 мм. Общая длина автомобиля составляла 5283 мм.
no_copyright_el_camino 1968
Следуя своей линии с ее идеей «и в мир, и в пир, и в добрые люди», El Camino предлагался с огромным набором опций: его можно было дооснастить по уровню комфорта до флагманских Buick. Внешность и интерьер для третьей генерации пикапа-купе были позаимствованы у Сhevelle Malibu. Интерьер переделали: изменили материалы отделки, включая ткани и винил. Полностью виниловое поворотное сиденье-ковш Strato предлагалось как опция за 111 долларов. К нему добавились передние дисковые тормоза с усилителем и фирменный дифференциал повышенного трения Positraction, опционально можно было установить AM/FM-радио, круиз-контроль, коврики, диспенсер для салфеток и систему кондиционирования воздуха.
В модельной линейке топовой стала заряженная версия Super Sport SS396. Двигатель Turbo-Jet 396 объемом 6,5 л развивал 325 или 350 (330 или 355) л.с. Опционально был доступен еще более мощный мотор — 375 (380)-сильный L78. Он получил клапаны большего диаметра и четырехкамерный карбюратор 800 CFM Four Barrel Holley. Стандартной была трехступенчатая автоматическая коробка, опционально предлагалась и «четырехступка».
В 1969-м машина претерпела незначительные изменения во внешности — появилась хромированная дуга, соединявшая квадратные фары. На приборной панели красовались круглые приборы. Опционально устанавливались электрические стеклоподъемники. Впервые для модели предлагался 5,7-литровый V8 Chevrolet 350. Группа Super Sport оснащалась 269- и 330-сильными моторами V8 (6,5 л). Капот этих машин в форме сдвоенного купола нес на себе литеры SS.
В 1970-х изменился дизайн. Согласно моде той поры он стал более квадратным. Квадратные же фары соединяла прямая хромированная дуга, рассекавшая черную решетку радиатора. Новые El Camino SS396, хоть и оснащались мотором объемом в 402 кубических дюйма (6,6 л), по-прежнему несли эмблему с цифрами «396». После рестайлинга для El Camino стал доступен самый большой и самый мощный в то время двигатель Chevrolet LS6 (7,4 л) мощностью 456 л.с., развивавший 680 Нм крутящего момента. С этим мотором El Camino проделывал 402-метровый драг менее чем за 13 секунд на скорости 174 км/ч.
В 1971 году изменился дизайн фар, радиаторной решетки и бампера. В двигателях была снижена степень сжатия, снижена мощность, появилась система контроля выхлопных газов. Линейка моторов включала в себя шестицилиндровый агрегат объемом 4097 куб. см, Small-block V8 (5030 и 5735 куб. см) и Big-block V8 (6588 и 7440 куб. см). Мощность моторов варьировалась от 147 л.с. для «шестерки» до 370 л.с. для V8.
В этом же году дебютировал брат-близнец El Camino, модель GMC Sprint, позднее переименованная в Cabaliero. Годом позже модель получила новый дизайн габаритных огней и повторителей поворота на передних крыльях. В линейке моторов появился 110 (112)-сильный агрегат.
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