Chevrolet El Camino: и в церковь, и свинок возить

Среди пользователей зарубежных сайтов при ответе на вопрос о том, какую модель непременно стоит возродить GM, регулярно всплывает звучное и красивое имя — El Camino. Очень специфичный и, без сомнения, ставший культовым автомобиль, сочетающий в себе черты купе, внедорожника и пикапа, выпускался General Motors между 1959–1960 и 1964–1987 годами. А появился он как попытка американцев ответить на успех земляков из Ford с их моделью Ranchero. За саму же идею создания этого класса машин фанатам автомобильной классики следует благодарить жену скромного австралийского фермера, разводившего свиней.

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Лос-Анджелес, наши дни. El Camino третьего поколения 70-х годов выпуска. Фото: Сергей Домущий

Место, где впервые обрела очертания идея утилитарного легкового автомобиля с открытой платформой, — Австралия. Конструкторам здешнего подразделения Ford ее подарила жена простого фермера из Джилонга, штат Виктория. В своем письме в Ford Australia, датированном 1932 годом, она писала, что их семье не помешало бы «транспортное средство, пригодное для того, чтобы доехать в церковь в воскресенье, а в понедельник перевезти свиней на рынок». Письмо попало на стол главы Ford Australia Хьюберту Фрэнчу. Вместо того чтобы отделаться вежливым отказом, он решил посоветоваться о перспективах такого авто с менеджером по продажам Скоттом Инглисом. В результате тот вместе с управляющим заводом Ford Australia Слимом Вестманом отправился в конструкторский отдел компании, состоявший в 1932 году… из одного человека.

Им был 22-летний Льюис Торнет Бандт. Молодой человек уже имел приличный опыт работы в качестве дизайнера Ford. На этом посту он оставался вплоть до 1976 года, успев в промежутке, который совпал с годами второй мировой, отдать часть своего таланта авиации — он проектировал навесные топливные баки для истребителей Spitfire и Thunderbolt. Молодой дизайнер быстро воплотил идею в чертежи, и уже в 1934 году компания выпустила первый автомобиль типа Ute.

no_copyright_1934_ute_brochure

no_copyright_1934_ute_brochure

В ходе создания первого Ute пришлось решать проблему прочности конструкции. Нельзя было просто отпилить часть кабины и заменить ее грузовой платформой: груженый авто мог переломиться пополам, поскольку точки крепления кузова к раме изменились и выросла грузоподъемность. Конструкцию укрепили еще одной стойкой, в месте соединения кабины и платформы.

no_copyright_1934_ute_restored

no_copyright_1934_ute_restored

Всего через несколько недель Бандт построил два прототипа с колесной базой 112 дюймов и грузовой платформой в 5 футов 5 дюймов, способных перевозить груз весом в 1200 фунтов (540 кг). После презентации прототипов Скотт Инглис санкционировал запуск ограниченной серии из 500 автомобилей, и первые утилитарные купе сошли с конвейера в Джилонге в 1934 году. Запуск модели обошелся компании в 10 000 фунтов стерлингов. Необычно комфортный для фермерского авто, Ford Ute был быстро принят в качестве необходимого атрибута сельской жизни и завоевал признание как идеальный автомобиль фермера или торговца.

Успех конкурентов не остался незамеченным, и дочерняя компания концерна GM, австралийская Holden, выпустила свой пикап-купе в 1935 году. В рекламном ролике Holden (см. ниже) наглядно показано, как эволюционировал этот тип автомобилей GM на Зеленом континенте.



Но Ute продолжал оставаться сугубо местным продуктом, и шансов встретить его на дорогах США было не больше, чем увидеть кенгуру в прериях. Только в 1957 году на американском рынке появился Ford Ranchero.

no_copyright_Ford_Ranchero_1958_frontleft_2006-04-08_U

no_copyright_Ford_Ranchero_1958_frontleft_2006-04-08_U

GM ответил в середине 1955 года выпуском Chevrolet Cameo Carrier. Созданный под руководством тогдашнего шеф-дизайнера GM Чака Джордана, этот автомобиль не снискал особой славы — слишком уж высока была его цена. Однако он был очень важной вехой в истории моделей Ute.

no_copyright_1955-chevrolet-cameo-carrier-side

no_copyright_1955-chevrolet-cameo-carrier-side

Именно с Cameo Carrier в мир рабочих пикапов в полном объеме проникли роскошь и комфорт, свойственные прежде лишь легковым авто. Машина, которая и по сей день пользуется спросом у коллекционеров, могла похвастать панорамным ветровым стеклом, заходившим на наклоненные вперед стойки, стекловолоконными «плавниками», двухцветной окраской кузова, достаточно симпатичным интерьером. Салон был отделан пластиком в цвет дубовой коры, а сиденья обиты двухцветной новомодной синтетической «дышащей» тканью. Машина предлагалась с линейкой из двух моторов — шестицилиндровым 123-сильным Stovebolt и V8 объемом 4342 «кубика», развивавшим 147 сил (здесь и далее мощность приведена по европейской классификации).

no_copyright_1959 Chevrolet El Camino-01

no_copyright_1959 Chevrolet El Camino-01

Именно это авто и заложило основу для успеха El Camino. Выпускать его начали в 1959 году. Как и конкурент Ranchero, джиэмовский Ute основывался на существующей и модифицированной платформе, которой был выбран двухдверный универсал Brookwood. El Camino продавался лучше, чем более консервативные Ranchero. Для него был доступен полный ряд силовых агрегатов и трансмиссий Chevy, но только один вариант отделки. Полосатая ткань в салоне серого, синего или зеленого цвета, напольное покрытие из винила. В шасси использовалась новая Х-образная рама Safety-Girder и пружинная подвеска. Колесная база — на 38 мм длиннее, чем у универсала, и равнялась 3 метрам. В длину пикап-купе достигал 5360 мм.

no_copyright_Safety-Girder_1959 Chevrolet-22

no_copyright_Safety-Girder_1959 Chevrolet-22

El Camino стал автомобилем, давшим его владельцу максимум простора в использовании. Он чем-то походил на прическу «муллет», которая стала популярной много позднее благодаря звезде кантри и отцу современной «плохой девчонки» в мире поп-музыки Майли Сайрус — Билли Рэй Сайрусу: «Деловая спереди, а сзади как на вечеринку».

Полезная нагрузка El Camino варьировалась от 300 до 520 кг, с допустимой полной массой в пределах 1995–2222 кг в зависимости от трансмиссии и подвески. Причем заведомо «легковые» комплектации, не позволявшие в полной мере использовать пикап-купе как грузовую машину, оснащались более мягкими пружинами, в то время как конкурент Ford Ranchero существовал только со стандартной подвеской heavy duty, на 1100-фунтовую загрузку. Разумеется, это приводило к «козлению» порожнего автомобиля. Для El Camino даже была опционально доступна пневмоподвеска, но на практике таких машин GM выпустил немного, да и то El Camino среди них не значится.

no_copyright_1959 Chevrolet El Camino-04

no_copyright_1959 Chevrolet El Camino-04

В 1959 году El Camino рекламировался как первый пикап Chevrolet, в котором грузовая платформа была не деревянной, а металлической. Платформа была выполнена из гофрированного листового металла и крепилась 26 утопленными болтами. Под ней скрывались пол аналогичный модели Brookwood и колесные арки. Объем платформы был равен 0,93 кубометра.

На машину первого поколения устанавливались моторы Turbo-Jet V8 объемом 4,6 л с двух- или четырехкамерным карбюратором и 5,7-литровый Turbo-Thrust V8 с четырех- или двухкамерными карбюраторами, развивавший до 345 л.с. Также использовались 253- и 294-сильные версии 4,6-литрового мотора с механическим впрыском топлива Ramjet. Самый мощный El Camino набирал «сотню» за семь секунд и развивал максималку в 130 миль в час (210 км/ч).

Автомобиль предлагался по цене в 2366 долларов за шестицилиндровую модель. Доплатив 107 долларов, можно было получить версию с мотором V8. Чтобы лучше понимать эти цифры, уточним, что в те годы средняя месячная зарплата в США равнялась 321,2 доллара. Что можно было купить на эти деньги? Ну, к примеру, почти 5000 л бензина. В общей сложности в первый год производства было собрано 22 246 El Camino, в то время как Ford мог похвастать в аналогичный период 21 706 Ranchero.

К сожалению, появление модели совпало с эпохой бэби-бума, и она просто не могла удержаться на рынке, который требовал автомобиля, способного вместить семью и располагавшего большим комфортом. Основным покупателем первых El Camino к концу второго года производства стал клиент из мелкого бизнеса.

Второе поколение

1964 Chevrolet Chevelle Malibu SS Hardtop Coupe

1964 Chevrolet Chevelle Malibu SS Hardtop Coupe

Выпуск второго поколения был возобновлен на платформе Chevelle в 1964 году и продолжался до 1977 года. Модель 1964 года напоминала одноименный седан дизайном передних стоек. Собственно, она и вобрала в своем названии две составляющие — Chevelle El Camino. Но в отличие от пассажирской Chevelle первоначально для утилитарного пикапа-купе были недоступны самые мощные моторы и предлагались только шестицилиндровые двигатели объемом 3180 куб. см и 3770 куб. см Turbo Thrift, развивавшие 122 и 157 л.с. соответственно. Позднее к ним добавился Chevy Small-block V8 объемом 4638 куб. см с двухкамерным карбюратором, развивавший 198 л.с. Также стал доступен 223-сильный вариант этого мотора с четырехкамерным карбюратором и двумя глушителями. Затем последовали опциональные 5360-кубовые V8, развивавшие 253 и 304 л.с. Разница в мощности получалась благодаря использованию четырехкамерного карбюратора и более высокой степени сжатия, равной 10.5:1.

no_copyright_1964_El_Camino

no_copyright_1964_El_Camino

В 1965 году El Camino получил новый дизайн передка с более выраженной V-образной формой, после чего стал похож на другие полноразмерные автомобили Chevrolet. В списке опций появился двигатель L-79 (5360 куб. см), Turbo-Fire V8s, развивавший 354 л.с. А в 1966 году GM предложил для пикапа мотор Big-block V8 (6490 куб. см), развивавший 330–380 л.с. Дистанцию в четверть мили El Camino с таким мотором преодолевал менее чем за 15 секунд (позднее этот показатель улучшился и составил менее 14 с).

no_copyright_1966 Chevrolet El Camino-04

no_copyright_1966 Chevrolet El Camino-04

Новый дизайн кузовных панелей и передних стоек El Camino 1966 года был подчеркнуто идентичен Chevelle. Машина получила новую приборную панель, на которой разместились спидометр с горизонтальной разметкой и опциональный тахометр. Отделка салона в базовом исполнении вплоть до резиновых ковриков была аналогична таковой у Chevelle серии 300, в то время как на заказ предлагался более богатый интерьер от Chevelle Malibu с полностью обитыми винилом сиденьями или комбинацией из мягкой ткани и винила, полом, укрытым ковровым покрытием. В совсем уж роскошной версии предлагались очень необычные поворотные сиденья-ковши Strato swivel bucket seat, позволявшие разворачивать кресло под 90 градусов для облегчения посадки-высадки.

no_copyright_seat_1975 Chevrolet El Camino-03

no_copyright_seat_1975 Chevrolet El Camino-03
В 1967 году El Camino пережил рестайлинг, получив новую решетку, передний бампер и отделку салона. На него устанавливалась травмобезопасная складывающаяся рулевая колонка и опционально — дисковые тормоза. Двигатель агрегатировался с трехступенчатым «автоматом» Turbo Hydramatic 400. Версии heavy duty комплектовались двухступенчатой трансмиссией Powerglide. Мощные моторы L35 (5326 и 6490 куб. см) были базовыми для серии SS396, а моторы L34 и L78, развивавшие 354 и 380 л.с. соответственно, — доступны для любой комплектации El Camino.

Именно тогда пикап-купе начал приобретать популярность как прекрасная основа для тюнингованного масл-кара, способного рвать с места в дрэг-рейсинге и на котором можно было исполнить burnout до самого обода диска.

Третье поколение

Chevy впервые представила длиннобазный El Camino, созданный в 1968 году на основе универсала и четырехдверного седана Chevelle с колесной базой 2946 мм. Общая длина автомобиля составляла 5283 мм.

no_copyright_el_camino 1968

no_copyright_el_camino 1968

Следуя своей линии с ее идеей «и в мир, и в пир, и в добрые люди», El Camino предлагался с огромным набором опций: его можно было дооснастить по уровню комфорта до флагманских Buick. Внешность и интерьер для третьей генерации пикапа-купе были позаимствованы у Сhevelle Malibu. Интерьер переделали: изменили материалы отделки, включая ткани и винил. Полностью виниловое поворотное сиденье-ковш Strato предлагалось как опция за 111 долларов. К нему добавились передние дисковые тормоза с усилителем и фирменный дифференциал повышенного трения Positraction, опционально можно было установить AM/FM-радио, круиз-контроль, коврики, диспенсер для салфеток и систему кондиционирования воздуха.

В модельной линейке топовой стала заряженная версия Super Sport SS396. Двигатель Turbo-Jet 396 объемом 6,5 л развивал 325 или 350 (330 или 355) л.с. Опционально был доступен еще более мощный мотор — 375 (380)-сильный L78. Он получил клапаны большего диаметра и четырехкамерный карбюратор 800 CFM Four Barrel Holley. Стандартной была трехступенчатая автоматическая коробка, опционально предлагалась и «четырехступка».

В 1969-м машина претерпела незначительные изменения во внешности — появилась хромированная дуга, соединявшая квадратные фары. На приборной панели красовались круглые приборы. Опционально устанавливались электрические стеклоподъемники. Впервые для модели предлагался 5,7-литровый V8 Chevrolet 350. Группа Super Sport оснащалась 269- и 330-сильными моторами V8 (6,5 л). Капот этих машин в форме сдвоенного купола нес на себе литеры SS.

В 1970-х изменился дизайн. Согласно моде той поры он стал более квадратным. Квадратные же фары соединяла прямая хромированная дуга, рассекавшая черную решетку радиатора. Новые El Camino SS396, хоть и оснащались мотором объемом в 402 кубических дюйма (6,6 л), по-прежнему несли эмблему с цифрами «396». После рестайлинга для El Camino стал доступен самый большой и самый мощный в то время двигатель Chevrolet LS6 (7,4 л) мощностью 456 л.с., развивавший 680 Нм крутящего момента. С этим мотором El Camino проделывал 402-метровый драг менее чем за 13 секунд на скорости 174 км/ч.

В 1971 году изменился дизайн фар, радиаторной решетки и бампера. В двигателях была снижена степень сжатия, снижена мощность, появилась система контроля выхлопных газов. Линейка моторов включала в себя шестицилиндровый агрегат объемом 4097 куб. см, Small-block V8 (5030 и 5735 куб. см) и Big-block V8 (6588 и 7440 куб. см). Мощность моторов варьировалась от 147 л.с. для «шестерки» до 370 л.с. для V8.

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В этом же году дебютировал брат-близнец El Camino, модель GMC Sprint, позднее переименованная в Cabaliero. Годом позже модель получила новый дизайн габаритных огней и повторителей поворота на передних крыльях. В линейке моторов появился 110 (112)-сильный агрегат.
Chevrolet El Camino: и в церковь, и свинок возить

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