Chevrolet El Camino: и в церковь, и свинок возить

Среди пользователей зарубежных сайтов при ответе на вопрос о том, какую модель непременно стоит возродить GM, регулярно всплывает звучное и красивое имя — El Camino. Очень специфичный и, без сомнения, ставший культовым автомобиль, сочетающий в себе черты купе, внедорожника и пикапа, выпускался General Motors между 1959–1960 и 1964–1987 годами. А появился он как попытка американцев ответить на успех земляков из Ford с их моделью Ranchero. За саму же идею создания этого класса машин фанатам автомобильной классики следует благодарить жену скромного австралийского фермера, разводившего свиней.

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Лос-Анджелес, наши дни. El Camino третьего поколения 70-х годов выпуска. Фото: Сергей Домущий

Место, где впервые обрела очертания идея утилитарного легкового автомобиля с открытой платформой, — Австралия. Конструкторам здешнего подразделения Ford ее подарила жена простого фермера из Джилонга, штат Виктория. В своем письме в Ford Australia, датированном 1932 годом, она писала, что их семье не помешало бы «транспортное средство, пригодное для того, чтобы доехать в церковь в воскресенье, а в понедельник перевезти свиней на рынок». Письмо попало на стол главы Ford Australia Хьюберту Фрэнчу. Вместо того чтобы отделаться вежливым отказом, он решил посоветоваться о перспективах такого авто с менеджером по продажам Скоттом Инглисом. В результате тот вместе с управляющим заводом Ford Australia Слимом Вестманом отправился в конструкторский отдел компании, состоявший в 1932 году… из одного человека.

Им был 22-летний Льюис Торнет Бандт. Молодой человек уже имел приличный опыт работы в качестве дизайнера Ford. На этом посту он оставался вплоть до 1976 года, успев в промежутке, который совпал с годами второй мировой, отдать часть своего таланта авиации — он проектировал навесные топливные баки для истребителей Spitfire и Thunderbolt. Молодой дизайнер быстро воплотил идею в чертежи, и уже в 1934 году компания выпустила первый автомобиль типа Ute.

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В ходе создания первого Ute пришлось решать проблему прочности конструкции. Нельзя было просто отпилить часть кабины и заменить ее грузовой платформой: груженый авто мог переломиться пополам, поскольку точки крепления кузова к раме изменились и выросла грузоподъемность. Конструкцию укрепили еще одной стойкой, в месте соединения кабины и платформы.

Всего через несколько недель Бандт построил два прототипа с колесной базой 112 дюймов и грузовой платформой в 5 футов 5 дюймов, способных перевозить груз весом в 1200 фунтов (540 кг). После презентации прототипов Скотт Инглис санкционировал запуск ограниченной серии из 500 автомобилей, и первые утилитарные купе сошли с конвейера в Джилонге в 1934 году. Запуск модели обошелся компании в 10 000 фунтов стерлингов. Необычно комфортный для фермерского авто, Ford Ute был быстро принят в качестве необходимого атрибута сельской жизни и завоевал признание как идеальный автомобиль фермера или торговца.

Успех конкурентов не остался незамеченным, и дочерняя компания концерна GM, австралийская Holden, выпустила свой пикап-купе в 1935 году. В рекламном ролике Holden (см. ниже) наглядно показано, как эволюционировал этот тип автомобилей GM на Зеленом континенте.