10 автомобилей, которые стоило бы возродить

Хотя поклонники Subaru и пребывают в уверенности, что именно эта компания изобрела первый спортивный полноприводный универсал, на самом деле лавры первопроходца принадлежат американскому бренду AMC с его моделью Eagle. Именно этот автомобиль официально принято считать первым в мире кроссовером. Ведь в AMC опередили японцев на 17 лет, установив в 1979 году революционную по тем временам раздаточную коробку NP119. Она передавала крутящий момент на передние колеса через 42-дисковую вискомуфту, в то время как на задние колеса момент передавался через кардан и дифференциал. Система полного привода, получившая название Quadra-Trac, была разработана совместно AMC/Jeep и фирмой New Process Gear с использованием технологий компании FF Developments, ранее использованной на очень интересной модели Гран Туризмо Jensen FF.

В 1981 году AMC выпустила полноприводную версию модели AMC Spirit под именем Eagle SX/4. Автомобиль оснащался четырехцилиндровым двигателем GM объемом 2,5 литра с двухкамерным карбюратором GM/Rochester. Базовый двигатель GM Iron Duke, развивавший 82 л.с. и 170 Нм крутящего момента, агрегатировался с четырех- или пятиступенчатой «механикой» или «автоматом». Опционально предлагался 4,2-литровый рядный шестицилиндровик AMC. Благодаря полному приводу и функциональности автомобиль был очень популярен и хорошо проявил себя в автоспорте.

Как писали о нем десятилетия спустя, «AMC Eagle объединил в себе две разных личности. В нем уживались веселая игривость крепыша-подростка и отцовская надежность. И это было сделано так, как мало кто мог в те годы. Eagle задал стандарт для большинства современных кроссоверов».

№9 Porsche 928

Рекламный слоган этой модели для рынка США гласил: «В Германии он не соперничает с другими автомобилями — он соревнуется с самолетами!».

И действительно, серийная модель, которую впервые показали в Женеве в 1977 году, изначально проектировалась как мощный спорткар с 5-литровым мотором, развивавшим 300 л.с. Но в серийной версии он получил уменьшенный до 4,5 л двигатель, развивавший «всего» 240 л.с. Автомобиль оснащался задней подвеской Weissach, которая допускала пассивное управление задними колесами, нивелируя избыточную поворачиваемость.

Идеологом 928-го называют управляющего директора Porsche Эрнста Фурмана. Именно он давил на Фердинанда Порше, подталкивая его к созданию нового флагмана, способного сменить модель 911. Фурман представлял себе новинку как сочетание спортивного купе и роскошного заднеприводного седана, хорошо оснащенного и достаточно комфортного, чтобы с легкостью совершать поездки на дальние расстоянии, но одновременно мощного и имевшего управляемость спортивного автомобиля. По сути, 928 — это то, каким мы хотели бы видеть нынешнюю Porsche Panamera.

Дизайн автомобиля принадлежит Вольфгангу Мёбиусу и Анатолию Лапину. По мере производства гранд турер получил новые моторы V8 объемом 4,7; 5,0 и 5,4 литра. Моторы агрегатировались с 3- и 4-ступенчатыми «автоматами», а также с 5-ступенчатой МКП.

№8 Volkswagen Karmann Ghia

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под именем Type 14

. В результате соединения надежного шасси и начинки VW Beetle с кузовом ручной работы (при производстве купе применялись такие дорогостоящие методы, как сварка в стык с отбортовкой и последующим заглаживанием швов лужением) получился отличный автомобиль, пользовавшийся популярностью не только в возрождавшейся после войны Германии, но и в США.

Дешевое и экономичное, стильное, двухместное, но по-прежнему соответствующее стандартам Volkswagen — таким было купе Karmann Ghia, выпускавшееся и как кабриолет, в период с 1955 по 1974 год. Всего было произведено без малого полмиллиона автомобилей этой модели. Первоначально создававшийся дизайнером Ghia Луиджи Сегре как Chrysler D'Elegance, Volkswagen Karmann Ghia дебютировал в Париже в 1953 году

14 сентября 1955 года серийная модель официально представлена на автосалоне во Франкфурте. За последующие 14 месяцев было продано 10 000 экземпляров VW Karmann Ghia, из которых 2452 были экспортированы в Соединенные Штаты. Через два года на экспорт за океан отправилось уже вдвое больше машин. В августе 1957 года представлена открытая версия Karmann Ghia — кабриолет.

Дизайн купе оставался практически неизменным на протяжении всей жизни модели, и даже приглашенный консультант Джорджетто Джуджаро внес лишь незначительные изменения в облик Karmann Ghia в конце 60-х годов. За весь период производства на автомобиль устанавливалось три двигателя flat-four: объемом 1,2; 1,5 и 1,6 литра.

№7 Pontiac Fiero

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Модель Fiero выпускалась в промежутке с 1984 по 1988 год. Говоря об этом автомобиле, часто приходится произносить слово «первый». Разработанный Джорджем Майлдрагом и Халки Алдикати, Pontiac Fiero был первым двухместным Pontiac с 1926 года и первым и единственным серийным среднемоторным спорткаром бренда. Многие технологии, использовавшиеся при производстве Fiero, такие как пластиковые кузовные панели, были хоть и не новы, но весьма радикальны для своего времени.

Fiero оснащался рядным четырехцилиндровым мотором объемом 2,5 литра и 2,8-литровым V6. Двигатели агрегатировались с 4-ступенчатой МКП Muncie, поставлявшейся с завода Alison, 5-ступенчатыми МКП Getrag 282 и Isuzu или же 3-ступенчатой АКП Turbo-Hydramatic 125.

Поклонники модели, требующие ее возрождения, считают, что именно такой автомобиль от GM мог бы на равных конкурировать с лучшим родстером в мире, каковым благодаря соотношению цена-качество-возможности считается Mazda MX5.

№6 Suzuki Samurai

Удивительно видеть в этом списке Suzuki Samurai. Производившийся с 1968 года автомобиль изначально был разработан компанией Hope Motor и получил имя HopeStar ON360. Первый автомобиль под маркой Suzuki — полноприводный LJ10 (Light Jeep 10) был представлен публике в 1970-м. В движение самый маленький «джип» приводился рядным 4-цилиндровым двухтактным двигателем воздушного охлаждения объемом 359 куб. см. В 1972 году было добавлено водяное охлаждение, а в 1975-м последовали LJ20 и LJ50 с 3-цилиндровым двухтактным мотором 539 куб. см. В 80-е годы измененная модель SJ413 с 4-цилиндровым двигателем G13A объемом 1324 куб. см продавалась под именем Samurai и стала первым автомобилем Suzuki, официально поставлявшимся в США.

C одной стороны, нельзя отрицать за малышом недюженных внедорожных способностей, а с другой… Репутацию модели сильно испортил неблагоприятный для нее обзор, который был опубликован в 1988 году в Consumer Report. Результаты тестов показали, что SUV небезопасен и склонен к опрокидыванию при «лосином тесте». Компания оспорила утверждения издания Союза потребителей, но дело кончилось мировой. К тому же всплыли документы, показавшие, что в Suzuki знали о проблеме, да и 213 погибших и 8200 травмированных в ДТП с перевернувшимися Samurai не укрепили позиций бренда в суде.

№5 Audi quattro

В то время как Audi выпускает все более мощные и сложные модели, истинные ценители марки не променяют ни одну из них на настоящую классику, которой была Audi Quattro, дебютировавшая в 1980 году.

Став первым раллийным полноприводным авто, Audi Quattro подарил свой логотип со строчной «Q» всем последующим моделям с системой полного привода quattro.

Идея динамичного полноприводного легкового автомобиля была предложена инженером Audi Йоргом Бензигером в 1977 году, после того как он обнаружил, что полноприводный 70-сильный Volkswagen Iltis способен превзойти на снегу любой другой более мощный автомобиль. Идея Бензигера о создании полноприводного варианта Audi 80 начала реализовываться им в сотрудничестве с Вальтером Трессером, отвечавшим за разработки.

На европейский рынок машина вышла в конце 1980 года и поставлялась с рядным 5-цилиндровым десятиклапанным мотором объемом 2,1 л. Изначально 131-сильный, благодаря установке турбины (впервые на легковом полноприводном автомобиле), двигатель развивал 197 л.с. и крутящий момент 285 Нм при 3500 оборотов в минуту. Скорость в 100 км/ч он набирал за 7,1 секунды.

№4 Ford Capri

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возрождения

которых ждут, попал Ford Capri Mk I с его замечательной стильной внешностью и весьма практичным салоном?

Доступный и простой, как и все Ford, заднеприводный автомобиль в кузове купе меньше, чем Mustang. Нужно ли говорить что-то еще, чтобы стало понятно, почему в список машин,

Capri — small car, big legroom

Этот европейский автомобиль Ford выпускался с 1969 по 1974 год, затем появился Mk II, а модель Capri Mk III просуществовала на конвейере с 1978 до 1986 год. В линейку моторов входили бензиновые 4- и 6-цилиндровые двигатели. Топовым в первом поколении Capri был агрегат V6 объемом 3,4 литра, во втором и третьем — моторы объемом от 1,3 до 3,0 литра.

№3 Volvo 240

В то время как современная Volvo рапортует о все новых и новых электронных системах и даунсайзинге моторов, поклонники шведской марки помнят, что популярной ее сделали задний привод, кузов с прочностью, как у танка, механическая трансмиссия и турбомоторы. «Собственно, вот все, что мы и хотим от Volvo», — заявляют приверженцы «тех» Volvo.

№2 Nissan Silvia

В истории с Nissan у нас, кажется, тот самый случай, когда глас автомобильного народа услышан. В начале этого года Nissan подтвердила, что дебютировавший на автосалоне в Токио IDx Concept встанет на конвейер в качестве серийного спорткупе уже через два года и окажется той самой, давно ожидавшейся реинкарнацией моделей Nissan 200SX/Nissan Silvia. Насколько новинка будет достойна этого имени? Поживем — увидим...

№1 Chevrolet El Camino

Если речь заходит о GM, то чаще всего вспоминают времена, когда моторы были большими, а у настоящего автомобиля обязательно была рама, что в буквальном смысле делало машины вечными. Один из самых популярных кандидатов на возрождение — автомобиль со звучным и красивым именем Chevrolet El Camino . Об этом очень специфичном и, без сомнения, культовом автомобиле, сочетающем в себе черты купе, внедорожника и пикапа, мы рассказывали вам накануне.

Жаль, но надежды на то, что хотя бы традиция модели будет продолжена в лице Holden Ute, растаяли в этом году, когда GM объявила о своих людоедских планах по сворачиванию производства оригинального австралийского бренда.

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