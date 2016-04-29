10 автомобилей, которые стоило бы возродить

№10 AMC Eagle
Хотя поклонники Subaru и пребывают в уверенности, что именно эта компания изобрела первый спортивный полноприводный универсал, на самом деле лавры первопроходца принадлежат американскому бренду AMC с его моделью Eagle. Именно этот автомобиль официально принято считать первым в мире кроссовером. Ведь в AMC опередили японцев на 17 лет, установив в 1979 году революционную по тем временам раздаточную коробку NP119. Она передавала крутящий момент на передние колеса через 42-дисковую вискомуфту, в то время как на задние колеса момент передавался через кардан и дифференциал. Система полного привода, получившая название Quadra-Trac, была разработана совместно AMC/Jeep и фирмой New Process Gear с использованием технологий компании FF Developments, ранее использованной на очень интересной модели Гран Туризмо Jensen FF.
Как писали о нем десятилетия спустя, «AMC Eagle объединил в себе две разных личности. В нем уживались веселая игривость крепыша-подростка и отцовская надежность. И это было сделано так, как мало кто мог в те годы. Eagle задал стандарт для большинства современных кроссоверов».
№9 Porsche 928Рекламный слоган этой модели для рынка США гласил: «В Германии он не соперничает с другими автомобилями — он соревнуется с самолетами!».
И действительно, серийная модель, которую впервые показали в Женеве в 1977 году, изначально проектировалась как мощный спорткар с 5-литровым мотором, развивавшим 300 л.с. Но в серийной версии он получил уменьшенный до 4,5 л двигатель, развивавший «всего» 240 л.с. Автомобиль оснащался задней подвеской Weissach, которая допускала пассивное управление задними колесами, нивелируя избыточную поворачиваемость. Идеологом 928-го называют управляющего директора Porsche Эрнста Фурмана. Именно он давил на Фердинанда Порше, подталкивая его к созданию нового флагмана, способного сменить модель 911. Фурман представлял себе новинку как сочетание спортивного купе и роскошного заднеприводного седана, хорошо оснащенного и достаточно комфортного, чтобы с легкостью совершать поездки на дальние расстоянии, но одновременно мощного и имевшего управляемость спортивного автомобиля. По сути, 928 — это то, каким мы хотели бы видеть нынешнюю Porsche Panamera. Дизайн автомобиля принадлежит Вольфгангу Мёбиусу и Анатолию Лапину. По мере производства гранд турер получил новые моторы V8 объемом 4,7; 5,0 и 5,4 литра. Моторы агрегатировались с 3- и 4-ступенчатыми «автоматами», а также с 5-ступенчатой МКП.
№8 Volkswagen Karmann Ghia
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14 сентября 1955 года серийная модель официально представлена на автосалоне во Франкфурте. За последующие 14 месяцев было продано 10 000 экземпляров VW Karmann Ghia, из которых 2452 были экспортированы в Соединенные Штаты. Через два года на экспорт за океан отправилось уже вдвое больше машин. В августе 1957 года представлена открытая версия Karmann Ghia — кабриолет.
Дизайн купе оставался практически неизменным на протяжении всей жизни модели, и даже приглашенный консультант Джорджетто Джуджаро внес лишь незначительные изменения в облик Karmann Ghia в конце 60-х годов. За весь период производства на автомобиль устанавливалось три двигателя flat-four: объемом 1,2; 1,5 и 1,6 литра.
№7 Pontiac Fiero
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№6 Suzuki Samurai
Удивительно видеть в этом списке Suzuki Samurai. Производившийся с 1968 года автомобиль изначально был разработан компанией Hope Motor и получил имя HopeStar ON360. Первый автомобиль под маркой Suzuki — полноприводный LJ10 (Light Jeep 10) был представлен публике в 1970-м. В движение самый маленький «джип» приводился рядным 4-цилиндровым двухтактным двигателем воздушного охлаждения объемом 359 куб. см. В 1972 году было добавлено водяное охлаждение, а в 1975-м последовали LJ20 и LJ50 с 3-цилиндровым двухтактным мотором 539 куб. см. В 80-е годы измененная модель SJ413 с 4-цилиндровым двигателем G13A объемом 1324 куб. см продавалась под именем Samurai и стала первым автомобилем Suzuki, официально поставлявшимся в США. C одной стороны, нельзя отрицать за малышом недюженных внедорожных способностей, а с другой… Репутацию модели сильно испортил неблагоприятный для нее обзор, который был опубликован в 1988 году в Consumer Report. Результаты тестов показали, что SUV небезопасен и склонен к опрокидыванию при «лосином тесте». Компания оспорила утверждения издания Союза потребителей, но дело кончилось мировой. К тому же всплыли документы, показавшие, что в Suzuki знали о проблеме, да и 213 погибших и 8200 травмированных в ДТП с перевернувшимися Samurai не укрепили позиций бренда в суде.
№5 Audi quattroВ то время как Audi выпускает все более мощные и сложные модели, истинные ценители марки не променяют ни одну из них на настоящую классику, которой была Audi Quattro, дебютировавшая в 1980 году. Став первым раллийным полноприводным авто, Audi Quattro подарил свой логотип со строчной «Q» всем последующим моделям с системой полного привода quattro.
Идея динамичного полноприводного легкового автомобиля была предложена инженером Audi Йоргом Бензигером в 1977 году, после того как он обнаружил, что полноприводный 70-сильный Volkswagen Iltis способен превзойти на снегу любой другой более мощный автомобиль. Идея Бензигера о создании полноприводного варианта Audi 80 начала реализовываться им в сотрудничестве с Вальтером Трессером, отвечавшим за разработки.
На европейский рынок машина вышла в конце 1980 года и поставлялась с рядным 5-цилиндровым десятиклапанным мотором объемом 2,1 л. Изначально 131-сильный, благодаря установке турбины (впервые на легковом полноприводном автомобиле), двигатель развивал 197 л.с. и крутящий момент 285 Нм при 3500 оборотов в минуту. Скорость в 100 км/ч он набирал за 7,1 секунды.
№4 Ford Capri
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Capri — small car, big legroom
Этот европейский автомобиль Ford выпускался с 1969 по 1974 год, затем появился Mk II, а модель Capri Mk III просуществовала на конвейере с 1978 до 1986 год. В линейку моторов входили бензиновые 4- и 6-цилиндровые двигатели. Топовым в первом поколении Capri был агрегат V6 объемом 3,4 литра, во втором и третьем — моторы объемом от 1,3 до 3,0 литра.
№3 Volvo 240
В то время как современная Volvo рапортует о все новых и новых электронных системах и даунсайзинге моторов, поклонники шведской марки помнят, что популярной ее сделали задний привод, кузов с прочностью, как у танка, механическая трансмиссия и турбомоторы. «Собственно, вот все, что мы и хотим от Volvo», — заявляют приверженцы «тех» Volvo.
№2 Nissan Silvia
В истории с Nissan у нас, кажется, тот самый случай, когда глас автомобильного народа услышан. В начале этого года Nissan подтвердила, что дебютировавший на автосалоне в Токио IDx Concept встанет на конвейер в качестве серийного спорткупе уже через два года и окажется той самой, давно ожидавшейся реинкарнацией моделей Nissan 200SX/Nissan Silvia. Насколько новинка будет достойна этого имени? Поживем — увидим...
№1 Chevrolet El CaminoЕсли речь заходит о GM, то чаще всего вспоминают времена, когда моторы были большими, а у настоящего автомобиля обязательно была рама, что в буквальном смысле делало машины вечными. Один из самых популярных кандидатов на возрождение — автомобиль со звучным и красивым именем Chevrolet El Camino. Об этом очень специфичном и, без сомнения, культовом автомобиле, сочетающем в себе черты купе, внедорожника и пикапа, мы рассказывали вам накануне.
Жаль, но надежды на то, что хотя бы традиция модели будет продолжена в лице Holden Ute, растаяли в этом году, когда GM объявила о своих людоедских планах по сворачиванию производства оригинального австралийского бренда. [poll id="442"]
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