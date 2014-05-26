Самый длинный город: по Сочи на Peugeot 3008

«Самый длинный город России» и вообще на евразийском континенте в период подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года и во время ее проведения растянулся до Москвы. Стала стандартной фраза «Я в Сочи». Машины и самолеты сновали туда-сюда наподобие маршруток… А что теперь, после Олимпиады? Накануне сезона отпусков это весьма актуально.

Сочи

Сочи

А теперь надо поглядеть. Вот интересная цитата из статьи в Википедии о Сочи: «В период подготовки к Олимпиаде на развитие города и его инфраструктуры, не связанной с Олимпиадой, было потрачено 500 млрд рублей». Деньги немалые, скажем прямо. Так как я бывал в Сочи еще в доолимпийские времена и, как все прочие, оказался пропитан олимпийско-сочинской тематикой, было очень интересно посмотреть, действительно ли город преобразился так, как о нем говорят (и показывают). Но на саму Олимпиаду я не попал, на Паралимпиаду ездил наш главный редактор, сказавший, что Сочи не узнать… Собственную инспекцию пришлось отложить на неопределенный срок. На счастье, в редакцию пришло приглашение на очередной тест-драйв — компакт-кроссовера Peugeot 3008 — именно в Сочи, с возможностью вернуться в Москву за рулем. Еще лучше! Впереди отпускной сезон, некоторые такие же любознательные, как я, поедут с семьями в «южную столицу». Так что в первую очередь — о дороге.

Peugeot 3008 Впереди отпускной сезон, и любознательные поедут с семьями в «южную столицу»

Возвращались мы через Майкоп и Ростов-на-Дону (по трассе М4 «Дон» соответственно). Есть и другие варианты проезда — через Краснодар, например. Значительная часть дороги с очень приличным покрытием и металлическим разделителем посередине, есть множество платных участков с лимитом скорости в 110 км/ч, и суммарная оплата за проезд кажется вполне приемлемой. Если у нас в Подмосковье не стесняются брать 150 руб. за 15 км, почему бы не заплатить тысячу за 1500 км? Доехал от Ростова до Москвы буквально на одном дыхании и практически не устал. Единственное, что немного напрягало, — огромное количество камер видеофиксации, установленных на «платниках»… Но это необходимость: некоторые водители, заплатив на КПП и решив, что теперь им можно все, принимают эти участки за безлимитные немецкие автобаны и едут «на все деньги». А камеры хоть немного остужают такие «горячие головы». Зато по дороге еще и множество новеньких АЗС разных марок с туалетами и кафе, совсем как за границей. И мало грузовиков — хотя направление по-прежнему очень актуальное для транспортных перевозок. Кстати, из грузовиков на этой дороге значительная часть — автовозы, тянущие на себе машины китайских марок. Видимо, из Черкесска, с завода Derways, где собирают Lifan, Haima, Geely и Hover (Great Wall). Едут через Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Тихорецк и тот же Ростов-на-Дону.

Конечно, дело не только в дороге, но и в машине. Рeugeot 3008 оказался очень подходящим для «дальнобоя». Удобная посадка, достаточно мощный двигатель, комфортная подвеска, эффективные тормоза. Что еще нужно для путешествия? На таком автомобиле можно отправиться в поездку и целой семьей.

Сочи Набережная возле гостиницы «Жемчужина» практически не изменилась

Сочи Сочинская Красная Поляна впечатляет видом заснеженных вершин. К сожалению, качество «каталки» оценить не удалось. Пока что...

Но давайте вернемся в Сочи. Прилетающих туда сюрпризы ждут у трапа самолета. Несколько лет назад в эксплуатации было еще старое здание аэропорта Адлера — типично советской архитектуры, желтое снаружи, тесное и неуютное внутри. Теперь туристы попадают в новый терминал, из стекла и бетона. Уюта, может, и не прибавилось, но удобство налицо. Особенно радует внутренний двор терминала (назовем красиво — «патио»), с несколькими кафе и даже фонтанчиком. А рядом с терминалом расположена новая же платформа «Аэроэкспресса»: сама по себе скоростная электричка до аэропорта — новшество в Сочи.

Сочи Новое здание адлерского железнодорожного вокзала. Внутри — зал площадью около 6000 кв. м

Путешествие

Если ехать в город на машине, преобразования видны, куда бы ни упал взгляд. Это и дорожное полотно с идеальной разметкой, и металлические отбойники, и бетонные стены с громадными анкерными болтами. Подсветка. Все новенькое. Впрочем, видно, что строили впопыхах, и кое-где появились трещины или осыпалась плитка. Обновили все фасады зданий, в частном секторе — с помощью сайдинга. Заменили крыши. В общем, вид новых кварталов.

Сочи Традиционный народный промысел — накидки на автомобильные сиденья из овчины

Та же история и в центре города. Новые дороги, новые придорожные заведения, новый общественный транспорт. Да и автомобили по большей части недешевые. Такого засилья «Жигулей» и «уазиков», как раньше, уже нет, хотя они все еще попадаются. Специально съездил на Театральную площадь и к по-своему знаменитой гостинице «Жемчужина», спустился на набережную. Вот там все по-старому, только на дорожке, идущей по краю моря, положили новую плитку. Конечно, счастье было бы неполным без осмотра Олимпийского парка с прославившимися теперь в веках факелом, «Фиштом» (стадионом в форме ската) и «Айсбергом» (сине-белым стеклянным дворцом спорта).

К сожалению, внутрь зданий мы не попали, но гиды уверили, что объекты будут эксплуатироваться по прямому назначению, то есть для спорта и туризма. И в качестве бонуса показали строящиеся трибуны гоночной трассы, на которой уже в октябре этого года состоится один из этапов чемпионата Формулы-1. Навскидку работы еще предстоит много, но чиновники из оргкомитета Формулы обещали, что к осени все будет готово. После всех прочих сочинских чудес быстростроя поверили и в это. Напоследок нас отвезли в новые кварталы близ Олимпийского парка и на заново отстроенную набережную, тянущуюся от него на километ­ры. Ее уже облюбовали не только туристы, но и местные жители.

Сочи Олимпийский парк в Сочи. На переднем плане — факел, за ним — стадион «Фишт»

Сочи С башни на горе Ахун виден весь Сочи, а в хорошую погоду — и соседняя Абхазия

Но самое большое потрясение — это Красная Поляна со своим горнолыжным курортом «Роза Хутор». Новые отели и банки, бутики известных брендов, комфортные подъемники к самым белоснежным вершинам, «игрушечные» башни наподобие Спасской в Кремле и какие-то замки… Жаль только, все паркинги закрыты шлагбаумами. Они как бы намекают, что посторонним вход воспрещен. Хочешь в Сочи — изволь в ту же «Жемчужину» или частный сектор. По старинке.

Путешествие

Peugeot 3008 Peugeot 3008

Почти идеальный для «дальнобоя»

Peugeot 3008, продающийся в России с этого года, — не абсолютно новый, а рестайлинговый. Но рестайлинг глубокий. С ним обновились не только передняя часть (в новом корпоративном стиле) и слегка корма. Лучше стала архитектура интерьера, более качественные материалы. На панели приборов — семидюймовый экран мультимедийной системы, на который при переводе коробки в реверс приходит сигнал с камеры заднего вида. Другой «наворот» — трансляция показаний спидометра на прозрачный экранчик перед ветровым стеклом. Еще в достоинствах — большой для класса (432−1241 л) багажник, на откидывающейся вниз крышке можно сидеть вдвоем. На стенке — съемный аккумуляторный фонарик, для удобства замены колеса. На крыше — панорамный люк, один из самых больших в классе, входит в базовое оборудование дорогих версий. И, наконец, электронная система Grip Control с переключателем в виде шайбы на центральной консоли. Обеспечивает идеальное сцепление шин с дорогой в зависимости от типа покрытия. У него есть режимы «Обычный», «Снег», «Любой тип покрытия», «Песок» и «ESP откл». В машине, которая досталась мне, 150-сильный 1.6 с 6-ступенчатым «автоматом». Сочетание комфортное, но не очень экономичное, так что 60-литровый бак приходится заправлять сравнительно часто. Для дальней дороги я бы предпочел 115-сильный полуторалитровый дизель, а вот 120-сильный бензиновый 1.6 с «механикой» оставил бы в городе.

Peugeot 3008 Рукоятка слева от пассажирского сиденья удобна при езде по серпантинам

Вердикт

Илья Пименов, редактор:

Илья Пименов

— Сочи действительно преобразился в нормальный приморский город европейского типа. Но долго ли он будет выглядеть таким свежим и опрятным? Вряд ли все было сделано с высоким качеством — при таких-то темпах строительства. Не удивлюсь, если сочинского «евроремонта» хватит всего на несколько лет. А чтобы этого не произошло, требуется солидный бюджет, который можно получить от того же туризма. Но гостей должны привлекать не только море и воспоминания об успешной Олимпиаде. Там должна быть комфортная среда.