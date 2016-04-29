Peugeot 3008: обновление пошло на пользу

Рестайлинговый Peugeot 3008 предлагается российским покупателям в трех вариантах комплектации — Access, Active и Allure, с двумя вариантами бензиновых двигателей 1,6 — 120 л.с. с 5-ступенчатой МКП и 150 л.с. с 6-ступенчатой АКП либо 6-ступенчатой МКП, а также с 1,6-литровым дизелем 115 л.с. и 6-ступенчатым «роботом».
Автомобили в стандартной комплектации оборудованы системой курсовой устойчивости (ESP), ABS, системами помощи при экстренном торможении (AFU) и при троганье на подъеме (Hill Assist). Изюминка модели — огромная панорамная крыша площадью 1,6 кв. м из тонированного стекла.
Цена базовой комплектации Access (1,6 л, 120 л.с., 5-ступ. МКП) — 869 000 руб. В версии Active (1,6 л, 120 л.с., 5-ступ. МКП) автомобиль обойдется в 922 000 руб., Allure (1,6 л, 150 л.с., 6-ступ. МКП) — в 1 132 000 руб.
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