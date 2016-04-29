Радар-детекторы: настоящее без будущего?

С появлением новых комплексов «Автодория», фиксирующих правонарушения на российских дорогах, многие заговорили о закате эпохи радар-детекторов. Почему? У этой системы совсем иной, отличный от привычных «Стрелок» принцип работы. Правда, абсолютным ноу-хау «убийцу радар-детекторов» не назовешь.

В романе Жюля Верна «Из пушки на Луну» описаны два персонажа, на которых я часто ссылаюсь. Г-н Барбикен всю жизнь придумывал новые пушки и прочие орудия, а г-н Николь в то же время изготавливал новую броню как противодействие своему визави. Борьба была бы бесконечной, если б не появился веселый француз, который быстренько их помирил и запихнул в снаряд, улетевший с Флориды к Луне и вскоре приводнившийся в океане. Почти как сегодня. И про полеты на Луну, и о борьбе двух Сил. Наверное, можно говорить о Добре и Зле. Все-таки одно дело разрушать и совсем другое — защищаться от разрушений.

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И тут мы плавно переходим к радар-детекторам и нарушителям скоростного режима. Что бы там ни говорили сторонники езды «по понятиям», закон надо соблюдать всегда. Даже если он не нравится. Потому что там, где на закон плюют, воцаряются анархия, революции и прочие мерзости. Вот почему появление комплексов фиксации скорости с одной стороны и радар-детекторов с другой мне всегда представлялось чем-то вполне логичным. Но зачем запрещать последние, как это делают во многих странах, мне непонятно. Помилуйте, они ведь абсолютно безвредные и безобидные.

Наш условный «г-н барбикен» постоянно вводит в обращение новые средства фиксации скорости. «Радисы», Кордоны», «Лиры», «Стрелки», «Роботы», а «капитан николь» едва успевает отмахиваться. Почти год ушел у него на то, чтобы радар-детекторы научились ловить ту же «Стрелку». Правда, тут же появились иные способы спасения: дескать, зачем что-то ловить, если можно нанести места установки комплексов на карту и спокойно этим пользоваться? Но такой путь мне всегда представлялся халтурным. Как минимум потому, что он требует постоянного обновления базы данных и совершенно бессилен перед мобильными постами ДПС, которым пришло в голову «поохотиться». К тому же, как показывает практика, половина тех же «Стрелок» то работает, то нет — база данных ничего об этом не знает.

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Назад в будущее

Очередной виток «гонки вооружений» инициировала «Автодория». Древняя идея «дорадарной» эпохи стараниями казанского стартапа обрела очередное воплощение и всеми силами пробивает себе дорогу к признанию. Я как-то писал о том, что в технике, как правило, шагов вперед почти не бывает — все больше по спирали. Как и в этом случае.

Знаете, как ловили нарушителей скорости в начале ХХ века? Клали поперек дороги два шланга с водой на расстоянии в несколько десятков метров, а полицейский секундомером замерял интервал времени между «фонтанчиками», когда через шланги проезжал автомобиль. Следующая версия — через 50 лет. Два фотоаппарата на расстоянии 1 км и куча операторов, чтобы глазами распознавать номера и определять тех, кто этот километр проскочил быстрее всех. А во многих городках СССР инспекторы с удовольствием фиксировали точное время въезда каждого автомобиля на бумаге (тогда это было не очень сложно), затем делали то же при выезде и ласково объясняли недовольному отцу семейства, что проехать через наш городишко по правилам можно в лучшем случае за 20 минут, а ты, голубчик, уложился в 16.

Потом началось распознавание компьютерами, и система стала автоматической — лет 30 назад, еще задолго до «Автодории». Подобные системы не первый год эксплуатируются в Великобритании, Италии, Нидерландах, Италии, Франции, Австралии, Австрии, Чехии, Швейцарии и других странах. На мой взгляд, это говорит о том, что в разных условиях допустимо применять разную технику. Скажем, на протяженных междугородных магистралях вполне можно измерять среднюю скорость. А на всякого рода областных дорогах, а также в городе лучше измерять мгновенные значения с точным указанием адреса. Кстати, насколько я знаю, наши законы требуют точно указывать место нарушения. Грубо говоря, точку на карте. А «Автодория» этому требованию сейчас формально противоречит.

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Как это работает

Пару слов по технике. Участки, на которых могут работать такие комплексы, ограничены расстояниями от 500 м до 10 км. Разработчики поясняют это так. Мол, нижний предел (500 м) обусловлен погрешностью измерения скорости. Именно на такой протяженности она достигает заявленных 5%. При увеличении расстояния между приборами погрешность значительно уменьшается. Ну а верхний предел (10 км) задан условно: ограничение обусловлено только здравым смыслом и характеристиками дороги.

Комплексы вроде «Автодории» действительно могут приговорить радар-детекторы к вымиранию. Дело в том, что никаких радаров и лазеров в таких комплексах фиксации нет (разве что ИК-прожекторы), а потому сегодня обнаружить их проще всего тем же «халтурным» способом — по базе данных. Чем, собственно, все разработчики радар-детекторов сегодня и заняты — оснащают устройства GPS-приемниками и загружают в них базы данных. По сути, ту же самую, что давным-давно используются для автонавигаторов.

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И все же придраться к «Автодории», на мой взгляд, несложно. Скажем, известно, что для определения координат используются сигналы спутника: GPS или ГЛОНАСС — неважно. Скажем, у этого столба такие-то координаты, а у следующего — такие-то. Все это хорошо, но какая дорога между ними? Прямая, как Елисейские поля, или кривая, как М10 в Вышнем Волочке? Как в этих условиях точно определить, нарушал водитель режим или нет? Да и вообще, насколько легитимно начисление штрафа за среднюю максимальную скорость нарушителю? И как быть в ситуации, когда нарушитель выехал на контролируемый участок с второстепенной дороги где-то посередине? Или, например, проехал половину загородного участка со скоростью 60 км/ч, а вторую — 120? С теми же «Стрелками» все понятно: вот машина, вот ее текущая скорость… А насколько легитимно выписывание штрафа исходя из средней скорости авто? Разработчики в ответ ссылаются на решение специальной комиссии МВД РФ.

Законно ли это? (справка от представителей «Автодории») Cтатья 12.9 КоАП РФ не содержит указания на технологические особенности определения скорости движения транспортного средства. В соответствии с положениями раздела 10 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета министров — Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. Данное положение определяет поведение водителя транспортного средства как в каждый конкретный момент времени, так и на протяжении всего периода движения транспортного средства. Административными правонарушениями по смыслу положений КоАП РФ (статья 2.1) равным образом будут являться как движение транспортного средства со скоростью, значение которой превышает установленный предельный норматив, в конкретный момент времени, так и движение транспортного средства со сверхнормативной скоростью на определенном участке дороги на протяжении определенного периода времени.

Но вернемся к технике. Я голосую за любые средства, которые будут способствовать повышению безопасности на наших дорогах. И пусть хоть все столбы будут увешаны камерами — хуже не будет. Главное здесь не в гонке вооружений, а в повышении степени автоматизации процесса идентификации. Чтобы журналистской братии (да и просто гражданам) труднее было найти повод для криков «нас обманывают!».

Кстати о простых гражданах. Недавно прошла новость о том, что новый проект национального стандарта для комплексов автоматической фотовидеофиксации предусматривает оборудование камер устройствами считывания радиометок — RFID, которые должны появиться на всех автомобилях. А новый ГОСТ якобы вынесен на общественное обсуждение, но дата его вступления в действие пока неизвестна. Как к этому относиться? Трудно сказать. Инженеры пожимают плечами: скажут — сделаем. Но именно как инженер замечу, что выносить на суд общественности узкопрофессиональные вопросы и просить ее высказываться по поводу методики измерений, точности, вероятности, доверительных интервалов мне представляется несколько странным. Впрочем, больше об этом проекте я ничего не слышал.

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Прекрасное далеко?

Что до будущего, то оно представляется довольно безрадостным. С точки зрения того же инженера, хоть завтра можно в принудительном порядке оборудовать все серийные автомобили и дорожные знаки автоматическими системами, которые самостоятельно начнут снижать скорость машины, влетевшей в зону действия знака «60». Там, где транспорт ездит по рельсам, что-то подобное давно используется. А если вспомнить про внедрение системы автоматического управления, когда водитель читает журнал на заднем сиденье, то становится понятным: каждый автомобильчик превратится в эдакий маленький «Сапсан». Сел — и он тебя сам везет. С той разницей, что на большом «Сапсане» тебе будет спокойнее и комфортнее…

А про себя скажу, что ни в городе, ни в ближайшем пригороде я совершенно сознательно не пользуюсь никакими прибамбасами — ни радар-детекторами, ни нафигаторами. Не потому, что я такой сознательный: просто постоянные писки, говорящие о том, что и на этом дереве сидит какой-то радар, раздражают настолько, что проще сбавить скорость. Правда, еще остались неохваченные трассы, где невольно залезаешь за 90, за 110 и… нет, дальше не скажу. И вот там я пока что кладу на торпедо свой приборчик.

По данным «Автодории», в одной только Республике Татарстан на участках автодорог, оборудованных их системами, в первом полугодии смертность упала на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день комплексы «Автодория» внедряются в 15 регионах России. В некоторых ведется тестовая эксплуатация, а где-то уже выписываются штрафы. Кроме Татарстана сегодня по показаниям этой системы выставляются штрафы в Ульяновской и Самарской областях, в Республике Ингушетия. Завершилась тестовая эксплуатация в ряде регионов России, среди которых можно выделить Московскую, Владимирскую области, Республику Калмыкия, Башкортостан и другие.





