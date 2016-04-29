Обновленный Great Wall Hover H3: в коня корм
Если бы не UAZ Patriot, китайскому внедорожнику Great Wall Hover H3 вовсе не сыскать достойного конкурента на российском рынке. Рама, неразрезной мост, «понижайка», полный привод, вместительный салон и доступный ценник — кто еще этим сможет похвастать? А после рестайлинга ко всему прочему добавилась симпатичная внешность, новая мультимедийная система и мощный турбомотор. На дорогах Архангельской области мы присмотрелись к этим обновкам повнимательнее.
Фото: Great Wall
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