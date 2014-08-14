Оператив ЗР: Porsche Panamera попал в электросети

На российский рынок вышла новая Porsche Panamera S E Hybrid. Цена гибридной версии — от 5 177 000 руб.

panamera_high_res-68

Повод: Очередная гибридная разработка «Порше» приехала в Россию.

Место действия: Санкт-Петербург

Впечатления: Три года назад я уже имел честь проверить в деле гибридную «Панамеру», но с тех пор многое изменилось. О прошлом S Hybrid я писал: «Полностью электрический режим E-Power… позволит бесшумно красться пару километров от объятого сном дома». И вот теперь передо мной экземпляр, способный преодолеть на электротяге до 36 км. Скажете — немного?

panamera_high_res-6

«Порше», конечно, по силам увеличить экологическую дистанцию, но какой ценой? Речь даже не о деньгах, а о потере основополагающих принципов немецкой компании. Построить «дальнобойный» автомобиль с «овощным» характером? Неприемлемо!

Да, сквозь спицы S E-Hybrid проглядывают необычные зеленые суппорты, а с поворотом ключа по умолчанию вы активируете электрический режим — все это красноречиво говорит о экологической направленность новинки. Заявленный средний расход топлива тоже упал: с 6,1 л/100 км до 3,1 л/100 км.

panamera_high_res-59 Если вы увидели в потоке «Порше» с ярко-зелеными суппортами, знайте — перед вами именно Porsche Panamera S E Hybrid.

Если вы увидели в потоке «Порше» с ярко-зелеными суппортами, знайте — перед вами именно Porsche Panamera S E Hybrid.

И тем не менее S E-Hybrid кладет на лопатки своего предшественника, отыгрывая у него полсекунды в наборе первой сотни, которая дается ему за 5,5 с. Ведь суммарная мощность возросла с 380 до 416 л.с., а крутящий момент хоть и увеличили всего на 10 Н·м — до 590 Н·м, зато он доступен в диапазоне 1250–4000 об/мин. Причем бензиновый V6 у новой машины точно такой же, а мощность приросла за счет электромотора: если прежний выдавал 47 л.с., то новый развивает 90 л.с.

Принципиальная разница с моделью прошлого поколения в том, что теперь вы можете зарядить «Панамеру» от бытовой розетки, ведь она перешла из разряда гибридов полных параллельных в модную сегодня компанию plug-in. В теории, если вы живете недалеко от работы, добраться до нее получится чисто на электричестве или с минимальным использованием бензина.

panamera_high_res-35

После двух дней общения с новым гибридом я ответственно заявляю: «Панамера» S E-Hybrid не только не растеряла драйв в погоне за экологическими достижениями, но и преумножила его. И все же кое-что в характере гибрида мне категорически не понравилось. Что именно? Читайте в октябрьском номере «За рулем»!

Перспективы: Porsche Panamera S E Hybrid вышел на российский рынок считанные дни назад. Цена — от 5 177 000 руб.

Оценка: Вопреки экологическим достижениям он остался верным идеалам «Порше» — скорости и азарту — и даже преумножил их!

panamera_high_res-50

Подробности: ЗР, 2014, №10.