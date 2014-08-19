Lada Priora: вкалывают роботы (ВИДЕО)
На излете конвейерной жизни Lada Priora обзавелась двухпедальной версией. Причем в качестве трансмиссии вазовцы выбрали не японский автомат Jatco, как ожидалось, а однодисковый «робот», созданный на основе собственной «механики» при участии немецкой ZF. С особенностями новой коробки передач мы познакомились в Белоруссии.
Фото: АВТОВАЗ
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