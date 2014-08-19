Lada Priora: вкалывают роботы (ВИДЕО)

Ford Focus 3 на вторичке: все его косяки

Focus 3 должен был развить или хотя бы поддержать успех своего предшественника. Однако этого не случилось — он растерял весь кредит доверия. В машине разочаровались даже представители таксопарков, любившие Фокусы второго поколения, и сервисмены.