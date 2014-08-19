Lada Priora: вкалывают роботы (ВИДЕО)

На излете конвейерной жизни Lada Priora обзавелась двухпедальной версией. Причем в качестве трансмиссии вазовцы выбрали не японский автомат Jatco, как ожидалось, а однодисковый «робот», созданный на основе собственной «механики» при участии немецкой ZF. С особенностями новой коробки передач мы познакомились в Белоруссии.

Lada Priora
Lada Priora

LADA > Priora

Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Priora (1)

LADA 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Надежная, экономичная, недорогая в содержании

Недостатки:

Тесный салон и неудобные передние сиденья

Комментарий:

Ремень 6РК-1115, даже новый, слабо натягивался штатным натяжным роликом и при большой нагрузке на генератор все равно проскальзывал. Лучше подойдет ремень 6РК-1113. Заказал на exist.ru поставил по схожей методике, отъездил уже 2 года, без проблем.

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