Toyota устроила дрифт в Парке Горького

Дважды вице-чемпион «Российской дрифт-серии» Никита Шиков (слева) и польский гонщик Якуб Скоморуча (справа)

На глазах изумленной публики свое мастерство за рулем этих автомобилей продемонстрировали призеры многочисленных соревнований — польский гонщик Якуб Скоморуча и дважды вице-чемпион «Российской дрифт-серии» Никита Шиков. Причем поляк выступал на серийной модели Toyota GT86, а нашему соотечественнику выпала честь выступать на автомобиле-рекордсмене Toyota GT86 мощностью 1068 л.с.

«В августе 2004 года я получил водительские права и начал ездить по дорогам общего пользования на автомобиле отца мощностью 68 л.с. Тогда я даже не мог подумать, что спустя каких-то десять лет у меня под правой педалью окажется ровно на тысячу лошадиных сил больше!» — не скрывал эмоций Никита Шиков.

_I4A1683 Райдер-шоу в исполнении Никиты Шикова

Райдер-шоу в исполнении Никиты Шикова

Примечательно, что Toyota GT86 за последние 2 года стало «синонимом» мировых дрифт-рекордов Гиннесса. Так, в 2013 году другой польский гонщик Якуб Пржигонский за рулем этого спорткупе установил мировой рекорд Гиннесса по скоростному дрифту на скорости 217,97 км/ч, когда максимальный угол заноса достиг 49 градусов. А немногим ранее, в июле текущего года, за рулем уже серийной Toyota GT86 немец Харальд Мюллер проехал в управляемом заносе 144 м, установив мировой рекорд Гиннесса по продолжительности дрифта.

Парк Горького был выбран в качестве места проведения «Toyota GT86-шоу» неслучайно. С 19 июля по 31 августа на территории парка работает зона «Toyota Настроение», где всем посетителям предоставляется возможность поработать и отдохнуть в комфортной атмосфере.