Как собираются автомобили Great Wall и Haval под Липецком (ВИДЕО)
«За рулем.РФ» посетил запущенный в Липецкой области завод китайской Great Wall. Одновременно с нами с визитом на предприятие прибыл владелец марки Вей Цзяньцзюнь. На этом конвейере будут собираться также автомобили люксового подразделения Great Wall — Haval, продажи машин которого стартуют в РФ (его конвейер пока лишь строится под Тулой). Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж с места событий.
Фото: «За рулем»
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