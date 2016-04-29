Great Wall разбила Hover H3 с системой ЭРА-ГЛОНАСС на борту (ВИДЕО)

Уже с 2015 года по закону все автомобили, реализуемые в нашей стране, должны оснащаться системой экстренного вызова помощи при ДТП — ЭРА-ГЛОНАСС. Одной из первых ее работоспособность испытала марка Great Wall, которая провела на подмосковном Дмитровском полигоне оснащенного ею краш-тест вcедорожника Hover H3. В нашем видеорепортаже с места событий мы расскажем о подробностях проведенных испытаний.

Great Wall H3 new
Great Wall H3 new

Great Wall > H3 new

Фото: Great Wall
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