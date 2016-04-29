Первый тест обновленного UAZ Patriot: патриотический подъем

Прошедший в конце августа Московский международный автосалон порадовал обилием отечественных новинок. Жив, курилка, жив наш автопром! Озадачило только отсутствие стенда Ульяновского автозавода. По официальной версии, производитель решил сэкономить на дорогой аренде (этим же объяснили свое отсутствие на ММАС «Вольво» и «СанЙонг»). Но истинная причина, как нам кажется, иная: УАЗ просто не хотел раньше октября представлять свою премьеру — рестайлинговый «Патриот». Салон еще не закрылся, как мы — первыми! — познакомились с предсерийными образцами новинки.

Модернизированный вседорожник снабжается бензиновым мотором либо турбодизелем. И если первый не изменился, то второй обрел новую турбину «Бош» и усовершенствованную прошивку блока управления. Дизель отвечает требованиям Евро‑4, его мощность и крутящий момент выросли, а расход топлива сократился.

ДОЛОЙ ЗАЗОРЫ!

Темп, с которым ульяновцы обновляют «Патриот», не может не радовать. Ровно год назад мои коллеги оценивали изрядно модернизированную версию (ЗР, 2013, № 10). А уже весной вседорожник получил очередной пакет обновлений, в который вошли мультиплексная проводка, функция «вежливый свет», более мощная магнитола с возможностью воспроизведения файлов с SD-карты. Заметным техническим новшеством стал переход на антиблокировочную систему фирмы «Бош» девятого поколения, благодаря которой машину перестало «крестить» при торможении на разнородном покрытии. Блок управления полноприводной трансмиссией перепрограммировали: при выключении двигателя понижающая передача теперь не отключается. Сколько было нареканий по поводу этой особенности! Но прошло еще полгода — и «Патриот» предстает перед нами в серьезно обновленном виде.

02 На запаске крупная контрастная надпись: PATRIOT. Ульяновцы не стыдятся своей продукции. Может, тогда стόит по-русски?

На запаске крупная контрастная надпись: PATRIOT. Ульяновцы не стыдятся своей продукции. Может, тогда стόит по-русски?

Облик вседорожника с родины Ленина не меняли с 2005 года. Настала пора! Новые блок-фары уже в базе имеют дневные ходовые огни (в топ-комплектации «Лимитед» они светодиодные). Задние фонари тоже видоизменились: по модной тенденции затекают на боковину. Ломаные линии радиаторной решетки смотрятся гораздо интереснее. Поменялись и бамперы. Самая радостная новость: они теперь крепятся не к раме, а к кузову — это позволило избавиться от двухсантиметровых щелей. Зазоры узкие и аккуратные.

Присматриваюсь к мелочам: это и более крупные противотуманки, и новые пороги (с ними не сокращается дорожный просвет), и дополнительный светодиодный стоп-сигнал, и активная антенна (слабый прием должен остаться в прошлом). Особая гордость ульяновцев — вклеенные стекла, избавившие машину от неэстетичных уплотнителей. Кстати, за их установку отвечает робот (все остальные операции на конвейере проводят вручную). Внешние зеркала наконец-то можно сложить, к тому же они стали крупнее и обзавелись повторителями указателей поворотов. Наконец-то автомобиль можно купить с 18‑дюймовыми колесами (опция). На прежних 16‑дюймовых огромная туша кузова выглядела неуклюже.

В общем, «Патриот» стал представительнее. Честное слово, с таким дизайном не стыдно показаться и на зарубежных рынках! И еще одно наблюдение: светлые оттенки кузова идут ему лучше темных. Предоставленная для съемки черная машина оказалась не очень фотогеничной: вживую она смотрится эффектнее, чем на картинке.

03 В следующем году «Патриот» получит мультифункциональный руль. Причем в топ-версии — с обогревом.

В следующем году «Патриот» получит мультифункциональный руль. Причем в топ-версии — с обогревом.

ТОЧКИ РОСТА

Поскольку интерьер «Патриота» полностью обновили два года назад, ждать кардинальных новшеств было бы наивно. И все же точечных улучшений набралось немало. Первое, что отмечаю, — более удобное кресло, с внятной поясничной поддержкой. И — о чудо! — чтобы отрегулировать его по высоте, теперь не надо открывать дверь.

Перед глазами — посвежевшая панель приборов: между шкалами веселенькой красно-зеленой расцветки обосновался дисплей маршрутного компьютера. Всецело одобряю, как и долгожданный датчик наружной температуры. На потолке — современные светодиодные плафоны, позволяющие выбирать режим освещения в зависимости от того, открыты двери или нет. На топ-версии — продвинутая мультимедийная система с 7‑дюймовым сенсорным экраном, имеющим разрешение Full HD, — вряд ли кто из конкурентов ценой до миллиона сможет предложить такой. И функционал достойный: камера заднего вида, навигатор (использует карты «Навител»)…

На фоне этого великолепия уныло-черный набалдашник механической коробки смотрится издевательски. Неужели нельзя сменить его на что-нибудь поприличнее? А вот новые, более элегантные дверные панели ульяновцы обещают внедрить уже в декабре.

07 При желании теперь можно организовать два спальных места. Рыбаки-охотники-туристы оценят.

При желании теперь можно организовать два спальных места. Рыбаки-охотники-туристы оценят.

Усаживаюсь во втором ряду — и удивляюсь: простора стало еще больше, мéста для коленей хоть отбавляй. Ради увеличения пространства для пассажиров ульяновцы сдвинули точки крепления дивана назад, и это дало выигрыш в 80 мм. Кроме того, сам диван стал легче аж на 16 кг! Вероятно, столько весил механизм регулировки угла наклона спинки, от которого отказались. Зато добавили крепление «изофикс».

ГУД-БАЙ, КРЕНЫ?

Экскурсия в багажник принесла новые открытия. Во‑первых, он прикрыт приличной шторкой с жесткой окантовкой по краю. С прежней, хлипкой и некрасивой, никакого сравнения! Во‑вторых, новая облицовка арок позволила выиграть несколько дополнительных сантиметров по ширине, а материал стал устойчивее к механическим воздействиям. В‑третьих, на левой стенке отсека красуется 12‑вольтовая розетка. С подключением компрессора, пылесоса или переносного холодильника теперь проблем нет, ведь одной передней розетки заядлым путешественникам не хватало.Вот выдержка из прошлогоднего теста «Патриота»: «…рыскает на идеально прямой дороге даже на 80 км/ч, а в колеях его разматывает с амплитудой до метра! Что тому виной — гуляющие углы передних колес, конструктивные особенности рулевого управления, рессорная задняя подвеска?»

10 Светодиодные ходовые огни доступны только для флагманской версии «Лимитед».

Светодиодные ходовые огни доступны только для флагманской версии «Лимитед».

На УАЗе мечтают избавиться от имиджа производителя техники сугубо для бездорожья и потихоньку подтягивают «Патриот» к уровню требований горожан, катающихся преимущественно по асфальту. Именно этой целевой группе адресованы технические новшества. Главное — стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске, сулящий повышение курсовой устойчивости и снижение кренов в поворотах. Более жесткие опоры кузова призваны уменьшить амплитуду его колебаний при маневрировании. И 18‑дюймовые колеса поставили не просто так, а во имя улучшения поведения на высоких скоростях.

Пару месяцев назад УАЗ внедрил усовершенствованный гидроусилитель, призванный повысить точность управления. Увы, проверить все эти новшества в полной мере не удалось, ведь знакомство с «Патриотом» проходило на закрытой территории, где разогнаться быстрее 40 км/ч не было возможности. Но обещаю: полноценный тест-драйв «уазика» не за горами.

А пока расскажу о ближайших планах. УАЗ вот-вот внедрит подушки безопасности, систему стабилизации, круиз-контроль, более эргономичные подрулевые переключатели. Сдвоенный бензобак заменят одинарным, а для улучшения тягово‑динамических характеристик передаточное соотношение главной пары увеличат до 4,625.

Хотелось бы, чтобы запал ульяновцев не иссяк! Глядя в их горящие глаза, охотно веришь, что пройдет еще немного времени — и «Патриот» окончательно выйдет на современный технический уровень.

И покупать УАЗы будут не только из патриотических побуждений и по причине скромной цены, а просто потому, что это достойная, конкурентоспособная машина.

15 Согласитесь, на 16‑дюймовых колесах машина смотрится несолидно.

Согласитесь, на 16‑дюймовых колесах машина смотрится несолидно.

УПЛОТНЯЕМСЯ!

Заводская территория УАЗа впечатляет: свыше 300 га! Город в городе. Строили предприятие в советские времена — как водится, с размахом. Нынче такие масштабы ни к чему — слишком дорого содержание. Ульяновцы решили уплотниться: к главному конвейеру вплотную переносят цеха сварки, штамповки и т. д. Это упрощает логистику: детали придется меньше возить и перегружать. Попутно обновят и оборудование. Одного только инструмента для сборщиков закуплено на 60 млн рублей. Заводоуправление из отдельного здания переехало в главный цех, поближе к рабочим. Освободившуюся многоэтажку отремонтируют и сдадут в аренду под офисы. В конечном итоге площадь под предприятием ужмется до 50 га! Необходимые затраты должны окупиться за пару лет.

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ПЛЮС За последнюю пару лет «Патриот» превратили в приличный автомобиль и продолжают улучшать

МИНУС Расход топлива у машин с бензиновым мотором по-прежнему высок

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