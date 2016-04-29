Тест Chery Arrizo7: а где предыдущие шесть?

Линейка автомобилей Chery на российском рынке стремительно расширяется. Вот уже третий седан и десятая модель китайской марки выходит «на арену». Заводской индекс ее грозен — М16. Имя ее благозвучно — Arrizo7. Первое впечатление желающие уже получили на Московском автосалоне. Посмотрим, как она покажет себя в деле.

Chery Arrizo7 Chery Arrizo7: от 570 000 руб.

Chery Arrizo7: от 570 000 руб.

В общей сложности с Arrizo7 мы наездили около 500 км. Это, конечно, немного. Но есть существенное «но»: машину гоняли из Латвии в Литву, где трассы вполне европейского качества чередовались с российскими грейдерами или полутораполосными дорогами с весьма условным асфальтовым покрытием.

Chery Arrizo7 Салон аскетичным не назовешь. Ладно скроен, да и материалы неплохие

Салон аскетичным не назовешь. Ладно скроен, да и материалы неплохие

Итак, «Арризо-седьмой» (кстати, где предыдущие шесть?) — третья модель и флагманский седан в созданной специально для нашего рынка «амбициозной» линейке Chery (Ambition line), куда входят еще Bonus3 и Tiggo5. К экстерьеру приложили руку ни много ни мало дизайнеры General Motors и Porsche. Мук выбора будущему покупателю Arrizo7 не уготовано: двигатель один — 126-сильный бензиновый Acteco объемом 1,6 л; трансмиссия — «механика» или вариатор; комплектаций две. Причем младшую — Standard — очень уж бедной не назовешь, разве что по степени напичканности различными системами безопасности — в базе только ABS, EBD и пара передних эйрбэгов. Но если доплатить 30 000 руб., получится уже Luxury, не уступающая по уровню оснащения европейским аналогам (см. таблицу комплектаций).

Кроме богатого набора опций, по словам представителей Chery, у автомобиля есть масса скрытых достоинств. Щетки стеклоочис­тителя умеют вставать в сервисное положение; медиасис­тема обучена просматривать все содержимое телефона, включая SMS и фотографии; при повороте руля на угол более 45 градусов на скорости свыше 15 км/ч автоматически включаются противотуманки; подвеску настраивали не где-нибудь, а в Lotus. Все вместе да при цене в 600 000 руб. звучит вкусно-заманчиво. А что на деле?

Chery Arrizo7 Запуск двигателя с кнопки

Пуск двигателя с кнопки

Первой берем машину с «механикой». О, кнопочка на ручке двери — бесключевой доступ, стало быть. Нажимаем — работает, черт возьми! Сиденья обиты серой простроченной кожей (кстати, тканевого салона у Arrizo7 вообще не бывает), а вот подогрева нигде нет (позже выяснилось, что подогрев зеркал и сидений с октября пойдет отдельным пакетом).

Однако пора за руль. Кстати, колонка регулируется только по высоте, а на самой баранке обнаружена пара пустых кнопок (как оказалось, под управление круиз-контролем, который идет только с CVT). Ладно, погнали. Ну, то есть, как погнали… Так, с грехом пополам. Правда, нужно отдать должное коробке: включения четкие, ход рычага недлинный. Однако если переключаться как положено, в районе 2500–3000 оборотов, то ехать скучно.