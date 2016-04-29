Тест Chery Arrizo7: а где предыдущие шесть?

Линейка автомобилей Chery на российском рынке стремительно расширяется. Вот уже третий седан и десятая модель китайской марки выходит «на арену». Заводской индекс ее грозен — М16. Имя ее благозвучно — Arrizo7. Первое впечатление желающие уже получили на Московском автосалоне. Посмотрим, как она покажет себя в деле.

Chery Arrizo7
Chery Arrizo7

Chery > Arrizo7

Chery Arrizo7 

Chery Arrizo7 Chery Arrizo7: от 570 000 руб.
Chery Arrizo7: от 570 000 руб.
Chery Arrizo7: от 570 000 руб.

В общей сложности с Arrizo7 мы наездили около 500 км. Это, конечно, немного. Но есть существенное «но»: машину гоняли из Латвии в Литву, где трассы вполне европейского качества чередовались с российскими грейдерами или полутораполосными дорогами с весьма условным асфальтовым покрытием.

Chery Arrizo7 

Chery Arrizo7 Салон аскетичным не назовешь. Ладно скроен, да и материалы неплохие
Салон аскетичным не назовешь. Ладно скроен, да и материалы неплохие
Салон аскетичным не назовешь. Ладно скроен, да и материалы неплохие

Итак, «Арризо-седьмой» (кстати, где предыдущие шесть?) — третья модель и флагманский седан в созданной специально для нашего рынка «амбициозной» линейке Chery (Ambition line), куда входят еще Bonus3 и Tiggo5. К экстерьеру приложили руку ни много ни мало дизайнеры General Motors и Porsche. Мук выбора будущему покупателю Arrizo7 не уготовано: двигатель один — 126-сильный бензиновый Acteco объемом 1,6 л; трансмиссия — «механика» или вариатор; комплектаций две. Причем младшую — Standard — очень уж бедной не назовешь, разве что по степени напичканности различными системами безопасности — в базе только ABS, EBD и пара передних эйрбэгов. Но если доплатить 30 000 руб., получится уже Luxury, не уступающая по уровню оснащения европейским аналогам (см. таблицу комплектаций).

Кроме богатого набора опций, по словам представителей Chery, у автомобиля есть масса скрытых достоинств. Щетки стеклоочис­тителя умеют вставать в сервисное положение; медиасис­тема обучена просматривать все содержимое телефона, включая SMS и фотографии; при повороте руля на угол более 45 градусов на скорости свыше 15 км/ч автоматически включаются противотуманки; подвеску настраивали не где-нибудь, а в Lotus. Все вместе да при цене в 600 000 руб. звучит вкусно-заманчиво. А что на деле?

Chery Arrizo7 

Chery Arrizo7 Запуск двигателя с кнопки
Запуск двигателя с кнопки
Пуск двигателя с кнопки

Первой берем машину с «механикой». О, кнопочка на ручке двери — бесключевой доступ, стало быть. Нажимаем — работает, черт возьми! Сиденья обиты серой простроченной кожей (кстати, тканевого салона у Arrizo7 вообще не бывает), а вот подогрева нигде нет (позже выяснилось, что подогрев зеркал и сидений с октября пойдет отдельным пакетом).

Однако пора за руль. Кстати, колонка регулируется только по высоте, а на самой баранке обнаружена пара пустых кнопок (как оказалось, под управление круиз-контролем, который идет только с CVT). Ладно, погнали. Ну, то есть, как погнали… Так, с грехом пополам. Правда, нужно отдать должное коробке: включения четкие, ход рычага недлинный. Однако если переключаться как положено, в районе 2500–3000 оборотов, то ехать скучно.

Чтобы мало-мальски вдохнуть в этот Acteco жизнь, нужно держать стрелку тахометра в районе 4000–4500 оборотов — под пик крутящего момента. И забыть про пятую передачу. Но тогда вы рискуете оглохнуть от рева двигателя. С «шумкой» здесь вообще работы еще много, особенно с водительской стороны. Выяснить причину так и не удалось, но полное ощущение, что не до конца закрыто окно. Скорее всего повышенными децибелами грешат все-таки арки колес.

А вот подвеске — твердое «отл.»! Для в массе своей далеких от идеала российских дорог — то, что нужно. На грани пробоя случилось лишь раз, но и выбоина была более чем достойной. Не огорчила и управляемость: рулится и держит дорогу Arrizo7 вполне на уровне конкурентов.

Следующий день проводим в машине с вариатором. Неужто китайцы и впрямь догоняют Европу? Вот уже и автомобиль с CVT едет не в пример бодрее «механического» собрата. Да и расход меньше! Правда, шумновато по-прежнему. А правой рукой нет-нет да и зацепишь кнопку включения круиза, которой не было на версии с МТ.

Однако самые главные воп­росы, которыми терзается потенциальный покупатель, не как оно едет, в повороты входит, а сколько прослужит и будут ли проблемы с ремонтом. На кузов, трансмиссию и двигатель в Chery обещают гарантию 5 лет (или 150 тыс. км пробега). На основные узлы — 3 года или 100 тыс. км пробега. Под сервисные нужды организован центральный склад запчастей с коэффициентом наличия в 96% и сроком доставки (по Москве) — один-два дня.

Chery Arrizo7 

Chery Arrizo7 Полноразмерная запаска оказалась еще и на «литье»
Полноразмерная запаска оказалась еще и на «литье»
Полноразмерная запаска оказалась еще и на «литье»

Итог

Наталья Насонова, выпускающий редактор:

— Подавить в себе предубеждение к китайскому автопрому сложно, но можно. Arrizo7 меня в этом убедил. Не ворованный, собственный дизайн — раз. Вполне качественно выполненный салон с недорогими пластиками, но уже без зазоров и характерного запаха — два. Наконец, удачный тандем двигатель-вариатор — три. Огрехов, конечно, хватает. Но и цена приятно радует.

Chery Arrizo7 

Chery Arrizo7 

Тест Chery Arrizo7: а где предыдущие шесть?
Тест Chery Arrizo7: а где предыдущие шесть?
Фото: автор
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