Тест Infiniti Q50 2.0t: кубики надежды (ВИДЕО)
Получив от Mercedes-Benz 211-сильный турбомотор, этот седан рассчитывает на серьезное подспорье в борьбе с премиальной немецкой тройкой. С самым слабым в линейке двигателем под капотом такой Infiniti Q50 стал и самым дешевым. Проверить его в деле мы отправились куда-то между Швейцарией и Францией. Об этой тестовой поездке наше отчетное видео.
Фото: За рулем
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