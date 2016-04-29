Тест Infiniti Q50 2.0t: кубики надежды (ВИДЕО)

Получив от Mercedes-Benz 211-сильный турбомотор, этот седан рассчитывает на серьезное подспорье в борьбе с премиальной немецкой тройкой. С самым слабым в линейке двигателем под капотом такой Infiniti Q50 стал и самым дешевым. Проверить его в деле мы отправились куда-то между Швейцарией и Францией. Об этой тестовой поездке наше отчетное видео.

Infiniti Q50
Infiniti Q50

Infiniti > Q50

Фото: За рулем
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