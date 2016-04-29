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Тест-драйв Datsun on-Do: апгрейд из Тольятти (ВИДЕО)
Первая модель вернувшейся на рынок марки Datsun — седан on-DO — поступила в салоны всех 25 дилеров марки, которые открылись к настоящему моменту. В ближайшее время производимому на АВТОВАЗе автомобилю придется втиснуться в нишу между Lada Granta и Renault Logan. Смотрим на видео, чем он будет заманивать россиян.
Фото: Datsun
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