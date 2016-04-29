Nissan Pathfinder: долой бездорожье (ВИДЕО)

Реалии современной жизни таковы, что суровые и бескомпромиссные внедорожники попросту не нужны. Как правило, владельцы даже рамных машин лишь время от времени съезжают с асфальта. Поэтому и легендарные «проходимцы» при смене поколений становятся паркетниками. Новый Nissan Pathfinder не стал исключением. Хорошо это или плохо, нам посчастливилось выяснить в степях Казахстана. Делимся впечатлениями в отчетном видео.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder

Nissan > Pathfinder

Фото: Nissan
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