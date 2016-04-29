Nissan Pathfinder: долой бездорожье (ВИДЕО)
Реалии современной жизни таковы, что суровые и бескомпромиссные внедорожники попросту не нужны. Как правило, владельцы даже рамных машин лишь время от времени съезжают с асфальта. Поэтому и легендарные «проходимцы» при смене поколений становятся паркетниками. Новый Nissan Pathfinder не стал исключением. Хорошо это или плохо, нам посчастливилось выяснить в степях Казахстана. Делимся впечатлениями в отчетном видео.
Фото: Nissan
Автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Читать комментарии (4)