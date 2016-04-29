Новый Opel Corsa: пятый выход в свет

«Opel Corsa — полноценный автомобиль по доступной цене, созданный, чтобы сделать мобильными большое количество людей». Так — в немного вольном переводе с немецкого — позиционируют сами немцы новую Corsa. Но если заменить «Corsa» на «Kadett», то мы получим тот же слоган, датированный еще 1936 годом! Что же изменилось за эти годы? Разбираемся в ходе тест-драйва.

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Осуществление грандиозных планов Opel прервала война, а затем и послевоенная разруха, и только в начале 1960 годов немцы, да и многие европейцы, смогли позволить себе пересесть с велосипедов, мотоциклов, трициклов на полноценные, хотя и небольшие, автомобили. Производитель предлагал в этой нише все тот же Kadett, постоянно его модернизируя. Вместе с благосостоянием покупателей росла и сама машина, в конце концов к 1980-м окончательно выйдя из сегмента В (в современной классификации). Освободившуюся нишу заняла совершенно новая модель, названная Corsa, которую покупатели и увидели впервые в 1982 году.

Производитель остался верен своему принципу «много автомобиля за малые деньги». Уже первое поколение получило не только обычные, гражданские моторы, но и дизель, а также бензиновый 100-сильный агрегат в версии GSi. Через три года стала доступна и пятидверная версия. Так Corsa A стала абсолютным бестселлером с продажами в 3,1 млн автомобилей.

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С тех пор прошло более 30 лет, сменилось еще три поколения модели. Идеи, заложенные еще в первом поколении, позволили Corsa иметь стабильную популярность, особенно среди европейских покупателей. Даже нынешней осенью уходящее поколение D (четвертое по счету, выпускавшееся с 2006 года) не покинуло первой пятерки лидеров продаж среди одноклассников.

Но конкуренты не дремлют, требования к безопасности и экологичности автомобилей постоянно растут, так что вскоре после окончания Парижского автосалона, где состоялся ее официальный дебют, пятое поколение Opel Corsa Е готовится к крупносерийной сборке.

Уже традиционно автомобиль будут собирать сначала в немецком Айзенахе, а затем и в испанской Сарагосе. Но малыми партиями — для дилеров, обучения сервисных центров и тест-драйвов — их выпуск уже ведется. У нас была возможность попробовать в ходе теста экземпляры «окончательного варианта» с новым наддувным 3-цилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 1 л и мощностью 115 л.с. (175 Нм) и более привычным 4-цилиндровым турбодвигателем 1,4 л (100 л.с., но уже 200 Нм!) во внешнем оформлении пакета OPC Line. Для любителей моторов на «тяжелом топливе» будут предложены уже знакомые версии дизельного двигателя 1.3 CDTI мощностью 75 л.с. и 95 л.с., но планы их поставки на российский рынок пока под большим вопросом и на тесте они представлены не были.

1l Новый 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 115 л.с.

Новый 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 115 л.с.

Скажем честно, после моря хвалебных откликов, особенно на фоне прошедших недавно автосалонов, очень хотелось найти побольше ложек дегтя во всей этой бочке меда — и кое-что нам удалось! Во-первых, для таких маленьких машин очень важен выбор цвета. Например, красный и белый цвета делают силуэт более объемным, а темно-серые и бирюзовые экземпляры быстрее сливались с фоном загородной дороги под хмурым октябрьским небом Западной Германии. Но главное разочарование при внешнем осмотре сложилось после осмотра качества сборки кузова: в некоторых местах казалось, что на немецкий конвейер попали практиканты с АВТОВАЗа. Особенно странно это смотрелось рядом с соседними, отлично подогнанными деталями. Экономия на сложных штампах?

Теперь грузим багаж… и узнаем, что в длину можно положить чемодан не больше стандартного ограничения для ручного багажа в самолетах — около 56 cм. В то же время качество обивки весьма неплохое для такой малютки, за общий объем багажника перед конкурентами также не стыдно — здесь более придраться не к чему.

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Посадка за рулем откровенных огрехов не выявила, но эргономичность консоли над центральным тоннелем все же вызывает вопросы: в погоне за единством стиля конструкторы сделали два невнятных углубления, в которые и банку не поставишь, и мелкие вещи катаются как попало в поворотах. А под необходимые для работы навигации телефон с кабелем (т.е. подразумевается, что это штатная деталь!) не предусмотрены никакие крепления — кабель и вовсе приходится или складывать самостоятельно в бухту, или обматывать вокруг рычага КП.

Ключ на старт… и тишина! Без выжима педали сцепления стартер не включится — старое и грамотное решение, особенно полезное начинающим водителям. На связке двигатель-сцепление-МКП остановимся подробнее. Как уже упоминалось в пресс-релизах, с новым литровым турбодвигателем агрегатируется и новая 6-ступенчатая механическая КП с индексом М1Х. Ее главный козырь — очень малый вес (всего 40 кг). В паре с легким двигателем (всего 106 кг) это дает ощутимый выигрыш по сравнению с 4-цилиндровыми силовыми агрегатами.

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Второй козырь — гидравлический привод сцепления. По иронии судьбы ранее почти все производители машин в этом сегменте отказались от гидравлики в пользу тросового привода из-за его дешевизны. Но последовавшее уменьшение деталей сцепления заставило вернуть старую конструкцию из-за возрастающего выжимного усилия. Ведь покупательницы могут и не простить такой ощутимый для них недостаток. Осталось приноровиться к малой отдаче двигателя на низких оборотах — и можно вливаться в городскую толчею.

Несмотря на хорошую информативность педали сцепления, просто уловить момент его схватывания недостаточно — одновременно приходится пришпоривать двигатель, иначе вы то и дело будете позорно глохнуть на каждом светофоре. Коллегам эта дисциплина поначалу давалась хуже, так что даже терпеливые немецкие водители сзади начинали проявлять нервозность. В горах или при необходимости резкого старта недостаток момента может доставить немало неприятных моментов.

Но если тронулись, дальнейшее движение доставляет уже больше приятных эмоций. Если не опускать обороты при переключениях ниже 2000 об/мин (по официальным данным, полка крутящего момента достигается уже при 1850 об/мин), на автобане вполне можно держаться наравне с потоком до скорости 120–130 км/ч. Более высокий темп уже начинает «изматывать двигатель», ведь для набора скорости при перестроениях приходится переключаться на низшую передачу. Высшая же при этом остается практически невостребованной — она явно сделана для соревнований по экономичности.

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Что немаловажно, шум мотора при ускорениях не досаждает (спасибо традиционно неплохой для немецких машин шумоизоляции), но его модуляции — особенно при открытом окне — напоминают выхлоп мопеда из-за несимметричного соотношения 4-тактного процесса сгорания и трех цилиндров. При этом уровень вибраций оказался весьма низким. Конструкторам сразу было указано на важность этого параметра, и они не подвели.

В остальном этот моторчик оставил приятное впечатление. Из-за малой массы движущихся деталей он легко раскручивается, что позволяет шустро разгоняться в пределах разумных скоростей — этому способствуют и четкие ходы рычага «механики». Задняя передача в ней на привычном для многих месте — левее первой, а от случайного ее включения предохраняет специальный рычажок. В пресс-релизе упоминалось и снижение усилия при переключении передач, но мужская рука его может и не ощутить — оно и раньше-то не досаждало. То же самое можно сказать о «городском» режиме усилителя руля в комплектации OPC Line — видимо, скоро машинами смогут управлять и дюймовочки.