История водителя, почти сутки просидевшего в автомобиле, который эвакуаторщики не хотели ему возвращать, и окрещенного в народе «паркменом», переросла в серьезную конфронтацию противников и сторонников платной эвакуации. Что ждет москвичей — новые штрафы и наказания или отмена скандального закона?

Платная эвакуация давно вызывает массу недовольства со стороны как рядовых водителей, так и правозащитников. Для открытого противостояния не хватало лишь показательного прецедента, и недавно он произошел. Более 20 часов общественность следила за судьбой Константина Алтухова, который заперся в своем автомобиле, погруженном на эвакуатор, и не давал увезти его на штрафстоянку. К концу эпопеи вокруг эвакуатора скопилась огромная толпа из зевак, журналистов, правозащитников и представителей полиции. Сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» пообещали через суд взыскать с Алтухова стоимость эвакуации и компенсацию за простой транспорта. А глава коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, приехавший поддержать смелого москвича, заявил, что поможет пострадавшему подать встречный иск о возмещении морального ущерба.

Эвакуация Константин Алтухов потратил почти сутки, но машину отстоял. Однако впереди его может ждать суд...

Константин Алтухов потратил почти сутки, но машину отстоял. Однако впереди его может ждать суд...

Эвакуация

Уловки эвакуаторщиков

По закону транспортировка автомобиля с человеком внутри запрещена, а в том случае, если автовладелец успел вернуться до того, как его «железный конь» отправился на штрафстоянку, транспортное средство необходимо вернуть. На деле добиться этого сложно.

Дело в том, что у эвакуаторщиков существует негласная дневная норма в три-четыре автомобиля, поэтому отдавать машину обратно подоспевшему владельцу не в их интересах. Чтобы не делать этого, они используют различные уловки, самая распространенная — при подоспевшем водителе отъехать немного от места парковки. Тогда эвакуация считается начавшейся и прерывать ее нельзя. Так произошло с другим правдолюбцем Светозаром Усачевым, который продолжил дело парк­мена. Пока сотрудник МАДИ (Московская автодорожная инспекция) объяснял автовладельцу, почему его машина припаркована неправильно, эвакуаторщик потихоньку начал движение. К счастью, водителю удалось его догнать и запереться в машине. Наученные горьким опытом эвакуаторщики уже через три часа смирились с поражением и отдали автомобиль владельцу.

А вот третьему борцу с системой повезло меньше — Дмитрий Афанасьев, догнавший эвакуатор на светофоре и помешавший эвакуации, за свои действия был приговорен судом к пяти суткам ареста. Такое серьезное наказание должно отвадить водителей от борьбы с эвакуаторщиками. Но пока столичные власти ужесточают меры, москвичи придумывают новые способы предотвратить эвакуацию. Так, в Интернете начали активно продавать «антиэвакуаторы» — конструкции в виде квадратного алюминиевого или стального щита с замком, которые блокируют колесо, не давая эвакуатору возможнос­ти захватить его. Стоит такой блокиратор всего 4000 руб. Вдвое дороже обойдется электронный «антиэвакуатор» — устройство, оснащенное датчиком движения, которое пошлет вам SMS-сообщение о том, что вашу машину начали перемещать, чтобы вы подоспели к ней до того, как эвакуатор увезет ее.

Антиэвакуатор Способов «борьбы» с эвакуацией два: нелегальный (установка «антиэвакуатора») и легальный (гаджет, отсылающий SMS о перемещении авто)

Способов «борьбы» с эвакуацией два: нелегальный (установка «антиэвакуатора») и легальный (гаджет, отсылающий SMS о перемещении авто)

Эвакуация

Административный раскол

Чтобы разбираться в спорных ситуациях, все эвакуаторы оснастят видеорегистраторами. Они исключат возможность уловок со стороны сотрудников АМПП, но в то же время дадут возможность жестко наказывать всех, кто попытается помешать эвакуатору исполнить свою миссию. Комитет Госдумы по транспорту сейчас как раз готовит поправки в КоАП РФ, предусматривающие огромные штрафы за любые виды помех — сюда попадут и «антиэвакуаторы», и даже обычные цепи, которыми некоторые автомобилисты приковывают свое авто к заборам.

В то же время другие депутаты, наоборот, намерены бороться с произволом под названием «платная эвакуация». В ноябре Госдуме предстоит рассмотреть сразу два таких законопроекта. Партия «Справедливая Россия» подготовила радикальный проект, предлагающий совсем отменить принудительную эвакуацию. Законопроект ЛДПР же предусмат­ривает эвакуацию автомобиля только в том случае, если он серьезно мешает движению пешеходов либо транспорта. Вопрос теперь только в том, поддержит ли инициативы законотворцев «Единая Россия», ведь без ее голосов законы не пройдут.

Вердикт

Сергей Настин, редактор:

− Эвакуация стала не просто очередным яблоком раздора между властью и народом, раскол на два лагеря произошел внутри самой власти. Общественные организации проводят пикеты у здания мэрии Москвы, автоэксперты в один голос твердят, что платная эвакуация из полезной меры превратилась в очередной способ нажиться на горожанах, а лучшие юристы страны пытаются доказать незаконность действий эвакуаторщиков. После того как две думские партии поддержали народ, стоять на своем городским властям совсем сложно, ведь давят на них теперь не только снизу, но и сверху.