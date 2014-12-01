Стек уже обо всем подумал!

«В свое время мы подумаем и об этом» (Борман Штирлицу, «Семнадцать мгновений весны»)

Эта фраза в контексте зарядных устройств известной шведской фирмы неожиданно всплыла в памяти, когда… Впрочем, сохраним интригу, терпеливый и любознательный читатель все поймет ближе к финалу статьи. А пока разгонимся на коротком упоминании уже давно зарекомендовавших себя разработках компании СТЕК.

Линейка зарядных устройств СТЕК обеспечивает зарядку аккумуляторных батарей напряжением 6, 12 и 24 Вольта. Емкость батарей варьируется от 1,2 до 500 А∙ч. То есть устройства способны обслужить как самые маленькие, так и очень большие батареи. Причем это может быть любая по типу батарея. Зарядные устройства CTEK с легкостью обслуживают даже такие чувствительные к зарядному напряжению GEL и AGM аккумуляторы. Напомним, что для данных типов батарей перепад напряжения более 5 % от номинального может стать критичным. Так же не обошла своим вниманием компания СТЕК кальциевые и литий-феррофосфатные батареи. Все это позволяет говорить о том, что зарядные устройства CTEK являются наиболее универсальными на современном рынке. Они имеют такие компактные размеры, что могут легко помещаться в бардачке вашего автомобиля. На сегодняшний день наиболее популярными среди российских автолюбителей стали модели MXS 5.0 и MXS 5.0 POLAR.

1

РАЗ, ДВА. ТРИ, ЧЕТЫРЕ — И ВСЁ В ОДНОМ!

Всевозможные два и три в одном пользуются популярностью на прилавках. А что вы скажете о «четыре в одном»? Такое устройство MXS 5.0 TEST&CHARGE как следует из названия, может и проверять, и заряжать. Но откуда взялись ЧЕТЫРЕ функции? Быть может, это просто ловкий рекламный ход?

Что ж, начнем загибать пальцы.

Итак, РАЗ: перед нами универсальное зарядное устройство, пригодное для любых свинцово-кислотных батарей емкостью от 1,2 до 110 А∙ч, лишь бы 12-вольтовых. В лучших традициях зарядников СТЕК, здесь также применен микропроцессор, позволяющий полностью автоматизировать процесс, разбитый на 8 этапов. Не будем в очередной раз утомлять читателя их полным перечислением, отметим лишь, что они позволяют не только зарядить, проверить батарею и поддержать ее 100-процентный заряд в течение неограниченного времени, но и произвести десульфатацию, если это необходимо. Предусмотрен также особый режим для работы при температурах от — 20ºС.

2

ДВА: устройство позволяет проверить степень заряженности батареи по ее напряжению холостого хода. Чтобы не забивать голову пользователя множеством цифр, индикация выполнена по «светофорному» принципу: красный индикатор указывает на необходимость срочной зарядки, желтый говорит о ее желательности, зеленый, естественно, что с количеством запасенного электричества все в порядке.

ТРИ: очередное нажатие единственной кнопки переводит устройство в режим START POWER проверки пусковых свойств батареи. Здесь, по сути, опять измеряется напряжение на клеммах, но уже в момент прокручивания двигателя стартером. И вновь трехцветный индикатор расскажет о работе батареи под полной нагрузкой. Кстати говоря, если есть уверенность в самом аккумуляторе, то красный цвет в этом режиме может подсказать о дефекте (межвитковом замыкании) самого стартера.

ЧЕТЫРЕ: режим ALTERNATOR позволит убедиться в исправности генератора и его регулятора напряжения. В этом случае измерение производится при 2000 об/мин. коленчатого вала. Правда, к сожалению, индикаторы покажут лишь возможный недостаток напряжения в бортсети, делающий зарядку от генератора неполной или вообще невозможной. А вот его превышение (что случается при некоторых неисправностях именно регулятора напряжения), приводящее к выкипанию электролита, пока, к сожалению не индицируется. Но мы же и не обещали вам пять в одном. Пока.

НЕТ ОБМАНУ И ЗАБЛУЖДЕНИЮ!

С Battery Analyzer фирмы СТЕК вы никогда не попали бы в ситуацию, в которую угодили сотни тысяч немецких автолюбителей, вызвавших к беспомощно замершему автомобилю спасителя в желтом комбинезоне, «ангела» по-ихнему. Совсем недавно в стране шло расследование целого ряда махинаций известного автоклуба, руководители которого уже поспешили в отставку. Одна из них заключалась в том, что вместо того, чтобы просто «прикурить», наивного владельца убеждали немедленно и по существенно завышенной цене заменить, якобы, безнадежно испорченную батарею. А как проверишь, тем более, ехать-то надо? СТЕК Battery Analyzer мог бы не только вывести аферистов на чистую воду, но и вообще не допустить подобного развития событий. Поскольку как раз и позволяет протестировать реальное состояние аккумулятора (а не просто степень его заряженности) и вовремя выдать рекомендацию о действительно необходимой замене, либо всего лишь о подзарядке.

3

Как и всеми устройствами фирмы, пользоваться анализатором не просто, а очень просто: его нужно лишь подключить к клеммам батареи и ввести ее номинальный пусковой ток в амперах по системе EN (это значение указано на этикетке). Тестер в импульсном режиме замерит этот ток, вычислит проводимость банок аккумулятора и по специальному алгоритму выдаст одну из четырех рекомендаций: Battery Good (все отлично, никаких действий не требуется), Good recharge (батарея исправна, но несколько разряжена), Charge and retest (требуется зарядка и повторное тестирование, есть сомнения в способности удержания заряда) и, наконец, Replace battery (увы, придется-таки раскошелиться на новую). Кстати говоря, если вам в сервисе убедительно предложат батарею заменить, не менее убедительно потребуйте при вас проверить ее таким анализатором. В приличном сервисе он просто обязан быть в отличие от вашего личного «бардачка» — там это, конечно, на любителя.

4

Да, еще один нюанс. Поскольку на российских просторах встречаются автомобили и батареи со всех континентов, не расстраивайтесь, если вдруг пусковой ток на вашей указан в какой-либо другой системе (например, SAE, DIN и др.). В инструкции к анализатору приведена сравнительная таблица для всех используемых в мире стандартов. На СТЕК обо всем подумали.

ТАК ПРИЧЕМ ТУТ БОРМАН?

Если партайгеноссе не хотел загадывать даже на шаг вперед, и судьба папаши Мюллера его до поры не волновала, то разработчики СТЕК оказались чуть ли не впереди прогресса! Это стало ясно, когда передо мной легло описание устройства LITHIUM XS, предназначенное для обслуживания литий-феррофосфатных (LiFePO 4 ) аккумуляторных батарей. Такие только-только стали появляться, например, на электромопедах. Что ж, кто первый встал… Но подумать, кстати, разработчикам пришлось крепко. Дело в том, что подобные батареи весьма чувствительны к режиму зарядки, за которым необходимо бдительно следить. В противном случае они, увы, не выкипают, как свинцово-кислотные, а весьма эффектно (я бы даже сказал — эффективно) взрываются. С разлетом осколков, дымом и открытым пламенем. Даже маленькие батареи смартфонов и планшетников способны нанести серьезные травмы и ожоги, а уж тяговые… Во всяком случае, в США известны несколько случаев полного выгорания целых гаражей тех, кто поскупился на правильное зарядное устройство.

5

Учитывая возможный ущерб, становится очевидно: создатели LITHIUM XS не раз все перепроверили и взвесили, прежде чем выпустить такое устройство в продажу от своего имени и дать ему 5-летнюю гарантию.

Встроенный микропроцессор обеспечивает весьма сложный алгоритм зарядки, разбитый на 8(!) отдельных этапов. На первом — ACCEPT — проверяется способность батареи удерживать заряд и отсеиваются явно неисправные аккумуляторы. Затем идет заряд максимально допустимым током до 90% емкости (BULK), еще 5% добавляются в режиме ABSORPTION, когда зарядный ток плавно уменьшается. Наступает второй проверочный этап ANALYSE и только при его успешном завершении дается команда на доведение емкости слабым зарядным током до 98% номинала (COMPLETTION). Казалось бы, на этом можно остановиться, но процессор выдает команду на итоговую зарядку точно фиксированным напряжением вплоть до 100% (MAXIMIZATION). Собственно говоря, теперь пора батарею отключить. Но, если предполагается длительное хранение, можно и оставить ее подключенной. Тогда реализуются этапы FLOAT и PULSE, задача которых поддерживать полную боевую готовность батареи в течение неограниченного времени.

Несмотря на сложность алгоритма, ничто внешне не выдает его присутствия в небольшой и герметичной коробочке с восемью светодиодными индикаторами по числу упомянутых этапов. От владельца требуется лишь подключить два «крокодила» к клеммам батареи и воткнуть вилку в розетку. При этом можно не бояться что-либо перепутать или замкнуть — защита «от дурака» здесь полная. Нет нужды и отключать батарею от бортовой сети. Единственное, что стоит знать потребителю, это номинальное напряжение своей батареи (12В) и ее емкость, которая должна лежать в диапазоне от 5 до 60 А∙ч.

За вашу заботу о ней батарея отблагодарит максимальным сроком службы — в случае литий-феррофосфатных аккумуляторов это особенно важно, т.к. их цена несравнимо выше таких добрых, но безнадежно старых свинцовых батарей!