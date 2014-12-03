Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7: как ни крути

Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7Chery Аrrizo 7 Luxury 1,6 л (126 л.с.) 5МТ — 600 000 руб. и Lifan Cebrium Comfort 1,8 л (128 л.с.), 5МТ — 554 900 руб.
Представили
Lifan Cebrium построен на усовершенствованной платформе Lifan Solano. Кинематика подвесок полностью пересмотрена. Мотор от известного нам кроссовера Lifan X60 рабочим объемом 1,8 л, а коробка передач только механическая. Автомобиль продается у нас с марта этого года и, нужно признать, довольно успешно. Собирается на заводе «Дервейс» в Черкесске.
В основе Chery Arrizo 7 новая «тележка» iAuto (Intelligent Auto) — это третья модель китайского производителя из новой линейки Ambition Line после Bonus 3 и Tiggo 5. Для ее разработки привлекли именитых специалистов. В частности, команду дизайнеров возглавил канадец Джеймс Хоуп, в прошлом главный дизайнер Opel, Ford и DaimlerChrysler. В продаже Arrizo 7 появился в августе этого года с «механикой» или вариатором на выбор, а в качестве силового агрегата — бензиновая «четверка» серии Acteco рабочим объемом 1,6 л, как на Tiggo FL.
Несмотря на солидные габариты, конкурировать обоим придется с автомобилями гольф-класса.
Посмотрели
Lifan CebriumСиденье Lifan Cebrium расположено высоковато, но больше всего на ходу раздражала звуковая сигнализация указателей поворота
Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7
Chery Аrrizo 7У обоих автомобилей руль не регулируется по вылету, но в Chery найти удобное положение за рулем оказалось проще
Chery на этом фоне просто красавец. Гармоничный дизайн подкреплен аккуратной сборкой. Автомобиль к нам поставляется из Поднебесной. В эргономике можно придраться только к отсутствию подсветки кнопок на руле, но у Lifan, к примеру, их и вовсе нет. Остальное проработано на достойном европейском уровне. Сиденья спрофилированы удобнее, чем у Lifan, а пространства в салоне чуть больше не только в ногах, но и над головой. Это при том, что у Arrizo 7 еще и люк в крыше имеется.
Прокатились
На ходу у Lifan Cebrium один большой недостаток, на фоне которого остальные меркнут, — это мотор, отказывающийся везти на низких оборотах. Чтобы не выпадать из потока, приходится его постоянно крутить, из-за чего при переключениях в салоне регулярно попахивает паленым сцеплением, а к аэродинамическим шумам добавляется неприятный шум двигателя. Руль легкий, в поворотах под тягой его будто закусывает — неприятное ощущение. Подвески своей работой тоже не радуют слух, зато по части энергоемкости лучше приспособлены к плохим дорогам, чем у конкурента. Да и известная болячка Solano пропала — Cebrium увереннее своего прародителя стоит на дуге, не спрыгивая с траектории на ухабах.
Lifan CebriumСиденье Lifan Cebrium высоковато, а обивка совсем не пропускает воздух. В таком жарко даже с работающим кондиционером
Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7
Chery Аrrizo 7Водительское кресло Chery Аrrizo 7 с электрорегулировками удачно спрофилировано
Моторчик Arrizo 7 тоже не поражает тяговитостью, но везет заметно бодрее. Chery порадовал информативностью и выверенными усилиями педального узла и рулевого управления. Шасси, кстати, настраивали специалисты из Lotus. Подвески получились жестковатыми, зато драйвовыми — сзади ведь многорычажка (у Lifan полузависимая балка). Крены у Arrizo 7 заметно меньше, на хорошей дороге им приятно управлять. Избирательность МКП лучше, да и аэродинамических шумов в меру. Не считая жестких подвесок, придраться не к чему.
Приценились
Cebrium доступен в двух исполнениях. Comfort, с кондиционером, псевдокожаным салоном, парктроником и подогревом водительского кресла, оценивается в 554 900 руб. Топовая версия Luxury на 40 000 руб. дороже и может похвастать климат-контролем, подогревом еще и пассажирского кресла, кнопками на руле, электрорегулировками водительского сиденья и более совершенной аудиосистемой. Жаль, нет выбора трансмиссии.
Lifan CebriumНавигация Navitel — тоже стандартное оснащение Lifan Cebrium. У Chery ее нет даже за доплату
Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7
Chery Arrizo 7Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки — привилегия топовой комплектации Chery Аrrizo 7 — Luxury. У Lifan такой опции нет вовсе.
Цена на Chery Arrizo 7 начинается с 570 000 руб. за версию Standart. В ней все то же, что и в базовом Cebrium плюс подогрев зеркал. А вот в комплектации побогаче — Luxury (600 000 руб.) — почему-то пропадает подогрев водительского кресла, зато к фронтальным подушкам безопасности добавляются боковые со шторками безопасности, система стабилизации, система помощи при старте в горку, бесключевой доступ в салон, люк, а в версии с вариатором за 650 000 руб. еще и круиз-контроль.
Словом, за чуть большие деньги Chery предлагает и больше опций. Правда, все комплектации у обоих производителей фиксированы. География дилерской сети у Lifan в России насчитывает 104, а у Chery 74 города.
Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7
Итог
Илья Пименов_
— Из этой пары я всерьез рассматривал бы только Chery Arrizo 7 — автомобиль с «европейским» дизайном, прилично сделанный и неплохо едущий. А Lifan Cebrium... Помню мартовскую презенцию модели: наполированный автомобиль, балет, джаз, разговоры о больших салоне и багажнике, хороших ездовых качествах. В действительности: материалы дешевенькие, мотор не тянет, а уплотнители такие, что на шоссе все время проверяешь, закрыл ли окно. Не вариант!
Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7
Константин Васильев___
— Lifan Cebrium, как и большинство китайских поделок, по-прежнему лишь неумело оформленный «сборник цитат». Как ни старался, я не нашел, за что его можно похвалить. Chery Arrizo 7 не только выглядит, но и едет на удивление достойно. Я бы даже поставил его в один ряд с некоторыми корейскими представителями гольф-класса. Arrizo 7 не без недостатков, но достоинств — управляемость, шумоизоляция, эргономика, оснащение — куда больше. К тому же его можно приобрести с вариатором.
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