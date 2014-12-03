Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7: как ни крути

«Не-е-ет!» — кричал автор будущего сравнительного теста, обнаружив на рабочем столе ключи с логотипами известных китайских брендов. Коллеги подсуетились и уже пригнали в редакцию двух китайских красавцев — Lifan Cebrium и Chery Arrizo 7. Вот они, готовые удивлять изяществом форм и беспринципностью инженерных решений. Однако по ходу теста скепсиса поубавилось. Правда, «виной» тому только один из участников...

Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7 Chery Аrrizo 7 Luxury 1,6 л (126 л.с.) 5МТ — 600 000 руб. и Lifan Cebrium Comfort 1,8 л (128 л.с.), 5МТ — 554 900 руб.

Lifan Cebrium Comfort 1,8 л (128 л.с.), 5МТ — 554 900 руб. и Chery Аrrizo 7 Luxury 1,6 л (126 л.с.) 5МТ — 600 000 руб.

Представили

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Lifan Cebrium построен на усовершенствованной платформе Lifan Solano. Кинематика подвесок полностью пересмотрена. Мотор от известного нам кроссовера Lifan X60 рабочим объемом 1,8 л, а коробка передач только механическая. Автомобиль продается у нас с марта этого года и, нужно признать, довольно успешно. Собирается на заводе «Дервейс» в Черкесске.

В основе Chery Arrizo 7 новая «тележка» iAuto (Intelligent Auto) — это третья модель китайского производителя из новой линейки Ambition Line после Bonus 3 и Tiggo 5. Для ее разработки привлекли именитых специалистов. В частности, команду дизайнеров возглавил канадец Джеймс Хоуп, в прош­лом главный дизайнер Opel, Ford и DaimlerChrysler. В продаже Arrizo 7 появился в августе этого года с «механикой» или вариатором на выбор, а в качестве силового агрегата — бензиновая «четверка» серии Acteco рабочим объемом 1,6 л, как на Tiggo FL.

Несмотря на солидные габариты, конкурировать обоим придется с автомобилями гольф-класса.

Посмотрели

Внешне Lifan Cebrium типичный «азиат». Аляповатые формы усугубляют еще и неаккуратно подогнанные детали. Двери хлопают с характерным дребезжанием. Салон в меру просторный, материалы отделки откровенно бюджетные, а эргономика не выдерживает никакой критики: на первом плане почему-то второстепенные по значимости кнопки, подсветка центрального дисплея и приборного щитка отличается и по цвету, и по яркости. Порадовала неплохая обзорность, большие зеркала и весьма вместительный багажник — аж на 620 л, правда, по данным производителя.

Lifan Cebrium Сиденье Lifan Cebrium расположено высоковато, но больше всего на ходу раздражала звуковая сигнализация указателей поворота

Сиденье Lifan Cebrium расположено высоковато, но больше всего на ходу раздражала звуковая сигнализация указателей поворота

Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7

Chery Аrrizo 7 У обоих автомобилей руль не регулируется по вылету, но в Chery найти удобное положение за рулем оказалось проще

У обоих автомобилей руль не регулируется по вылету, но в Chery найти удобное положение за рулем оказалось проще

Chery на этом фоне просто красавец. Гармоничный дизайн подкреплен аккуратной сборкой. Автомобиль к нам поставляется из Поднебесной. В эргономике можно придраться только к отсутствию подсветки кнопок на руле, но у Lifan, к примеру, их и вовсе нет. Остальное проработано на достойном европейском уровне. Сиденья спрофилированы удобнее, чем у Lifan, а пространства в салоне чуть больше не только в ногах, но и над головой. Это при том, что у Arrizo 7 еще и люк в крыше имеется.

Прокатились

На ходу у Lifan Cebrium один большой недостаток, на фоне которого остальные меркнут, — это мотор, отказывающийся везти на низких оборотах. Чтобы не выпадать из потока, приходится его постоянно крутить, из-за чего при переключениях в салоне регулярно попахивает паленым сцеплением, а к аэродинамическим шумам добавляется неприятный шум двигателя. Руль легкий, в поворотах под тягой его будто закусывает — неприятное ощущение. Подвески своей работой тоже не радуют слух, зато по части энергоемкости лучше приспособлены к плохим дорогам, чем у конкурента. Да и известная болячка Solano пропала — Cebrium увереннее своего прародителя стоит на дуге, не спрыгивая с траектории на ухабах.

Lifan Cebrium Сиденье Lifan Cebrium высоковато, а обивка совсем не пропускает воздух. В таком жарко даже с работающим кондиционером

Сиденье Lifan Cebrium высоковато, а обивка совсем не пропускает воздух. В таком жарко даже с работающим кондиционером

Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7

Chery Аrrizo 7 Водительское кресло Chery Аrrizo 7 с электрорегулировками удачно спрофилировано

Водительское кресло Chery Аrrizo 7 с электрорегулировками удачно спрофилировано

Моторчик Arrizo 7 тоже не поражает тяговитостью, но везет заметно бодрее. Chery порадовал информативностью и выверенными усилиями педального узла и рулевого управления. Шасси, кстати, настраивали специалисты из Lotus. Подвески получились жестковатыми, зато драйвовыми — сзади ведь многорычажка (у Lifan полузависимая балка). Крены у Arrizo 7 заметно меньше, на хорошей дороге им приятно управлять. Избирательность МКП лучше, да и аэродинамических шумов в меру. Не считая жестких подвесок, придраться не к чему.

Приценились

Cebrium доступен в двух исполнениях. Comfort, с кондиционером, псевдокожаным салоном, парктроником и подогревом во­ди­тельс­кого кресла, оценивается в 554 900 руб. Топовая версия Luxury на 40 000 руб. дороже и может похвастать климат-контролем, подогревом еще и пассажирского кресла, кнопками на руле, электрорегулировками води­тельского сиденья и более совершенной аудиосистемой. Жаль, нет выбора трансмиссии.

Lifan Cebrium Навигация Navitel — тоже стандартное оснащение Lifan Cebrium. У Chery ее нет даже за доплату

Навигация Navitel — стандартное оснащение Lifan Cebrium. У Chery ее нет даже за доплату

Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7

Chery Arrizo 7 Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки — привилегия топовой комплектации Chery Аrrizo 7 — Luxury. У Lifan такой опции нет вовсе.

Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки — привилегия топовой комплектации Chery Аrrizo 7 — Luxury. У Lifan такой опции нет вовсе.

Цена на Chery Arrizo 7 начинается с 570 000 руб. за версию Standart. В ней все то же, что и в базовом Cebrium плюс подогрев зеркал. А вот в комплектации побогаче — Luxury (600 000 руб.) — почему-то пропадает подогрев водительского кресла, зато к фронтальным подушкам безопасности добавляются боковые со шторками безопасности, система стабилизации, система помощи при старте в горку, бесключевой доступ в салон, люк, а в версии с вариатором за 650 000 руб. еще и круиз-контроль.

Словом, за чуть большие деньги Chery предлагает и больше опций. Правда, все комплектации у обоих производителей фиксированы. География дилерской сети у Lifan в России насчитывает 104, а у Chery 74 города.

Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7

Итог

Илья Пименов_

редактор:

— Из этой пары я всерьез рассматривал бы только Chery Arrizo 7 — автомобиль с «европейским» дизайном, прилично сделанный и неплохо едущий. А Lifan Cebrium... Помню мартовскую презенцию модели: наполированный автомобиль, балет, джаз, разговоры о больших салоне и багажнике, хороших ездовых качествах. В действительности: материалы дешевенькие, мотор не тянет, а уплотнители такие, что на шоссе все время проверяешь, закрыл ли окно. Не вариант!

Lifan Cebrium и Chery Аrrizo 7

Константин Васильев___

редактор:

— Lifan Cebrium, как и большинство китайских поделок, по-прежнему лишь неумело оформленный «сборник цитат». Как ни старался, я не нашел, за что его можно похвалить. Chery Arrizo 7 не только выглядит, но и едет на удивление достойно. Я бы даже поставил его в один ряд с некоторыми корейскими представителями гольф-класса. Arrizo 7 не без недостатков, но достоинств — управляемость, шумоизоляция, эргономика, оснащение — куда больше. К тому же его можно приобрести с вариатором.