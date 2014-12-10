Видеообзор Renault Sandero Stepway: способность удивлять

Что делать, если обычного хэтчбека явно не хватает для поездок за город или на дачу, а на кроссовер — пусть даже и компактный — нет денег? Можно пойти на компромисс и присмотреться к новому Renault Sandero Stepway. Тем более что он не только стал приятнее на вид и в движении, но и подешевел. Ну чем не повод? Давайте знакомиться с новичком в отчетном видео.

Пастушенко Максим Специалист

Фото: Renault

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