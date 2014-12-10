Видеообзор Renault Sandero Stepway: способность удивлять

Что делать, если обычного хэтчбека явно не хватает для поездок за город или на дачу, а на кроссовер — пусть даже и компактный — нет денег? Можно пойти на компромисс и присмотреться к новому Renault Sandero Stepway. Тем более что он не только стал приятнее на вид и в движении, но и подешевел. Ну чем не повод? Давайте знакомиться с новичком в отчетном видео.

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Фото: Renault
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Отзывы о Renault Sandero (5)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Идеальная геометрия для российских дорог

Недостатки:

Логан он и есть Логан, за 10 лет ничего не изменилось

Комментарий:

Наездил мало, пока могу рассказать только первые впечатления. Старался брать по минимуму, 8-клапанник с механикой, дополнительно поставил обогрев лобовухи и задний парктроник. За эти деньги, если не рассматривать Вазы, у Стёпы нет альтернативы на рынке: в базе кондер, круиз-контроль, подогрев сид...

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