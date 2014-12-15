Тест Nissan Sentra: СЕНТРАбежная сила

Nissan Sentra. Производство: Россия. В продаже с октября 2014 года. От 679 000 рублей.

Мы не просто ждали «Сентру» — мы за ней охотились. Ведь этот седан класса С — потенциальный бестселлер. После того как мы рассказали о новичке, познакомившись с ним в статике (ЗР, 2014, № 9), в редакцию пришло приглашение поездить на нем по дорогам Испании.

Пиренейский полуостров манил хорошими дорогами, но мне-то хотелось жестко погонять «Сентру» здесь, в России, по нашим городам и весям. И представьте себе, незадолго до вылета удалось-таки на несколько дней умыкнуть ее — в Москве!

И сам поездил вволю, и коллегам дал прокатиться. Посему впечатлений — масса!

03 Sentra_zr 12_14a Nissan Sentra. В профиль «Сентра» изрядно напоминает флагманскую «Теану». Наверняка найдутся люди, которых это подстегнет к покупке.

В профиль «Сентра» изрядно напоминает флагманскую «Теану». Наверняка найдутся люди, которых это подстегнет к покупке.

СЕНТРАльная позиция

Сажусь за руль… Трудно охарактеризовать сентровский интерьер. Он… как бы это помягче сказать… среднестатистический. Конкуренты, среди которых японские «Мазда‑3» с зафиксированным на передней панели «планшетом», футуристический «Сивик» и даже «Королла» со старомодными электронными часами, запоминаются, а вот «Сентра» — нет. При этом отделочные материалы весьма добротные, а уровень оснащения отвечает велению времени.

В общем, не отважились ниссановцы на эксперименты и сделали ставку на не слишком требовательного покупателя, который благосклонен к спокойным, традиционным подходам и решениям.

07 Sentra_zr 12_14a Nissan Sentra. К приборам вопросов нет: яркие, понятные, информативные.

К приборам вопросов нет: яркие, понятные, информативные.

Простые и бесхитростные с виду кресла принимают меня как родненького, разве что «лифт до первого этажа не доезжает» — хочется опустить сиденье еще на пару сантиметров. Обзорность хороша: габариты чувствуешь отлично, стойки ветрового стекла не мешают, зеркала крупные. На машинах в богатых комплектациях есть и камера заднего вида, но вот парктроник не получишь ни за какие деньги: катишься назад, катишься, а тревожного писка все нет и нет. Вовремя спохватился, а то попал бы в переплет. А ведь эта машина через неделю должна оказаться на официальной презентации в Испании!

Заглянул я и назад: как там живется пассажирам? Распахнув дверь, присвистнул: резиновый уплотнитель проема болтается на соплях. Видимо, ижевские сборщики пока не научились работать по ниссановским стандартам.

05 Sentra_zr 12_14a Nissan Sentra. Функцию автоматического складывания зеркал можно задействовать только из салона, отдельной кнопкой. Когда закрываешь автомобиль с брелока, они остаются в рабочем положении. Не самое очевидное решение.Центральная консоль смотрится простецки — ее не оживляет даже декор под углепластик, коим щеголяют машины в топ-исполнении.У вариатора есть режим L — эдакая пониженная передача. Использовать этот режим рекомендуется при пре- одолении крутых подъ- емов на малой скорости, а также при движении внатяг по глубокому снегу, песку или размокшему грунту. Для России — то, что доктор прописал!Салон типичного японского автомобиля: умиротворенные линии, бога- тое оснащение, приличные материалы. Дизайнерской искорке поставили прочный заслон: она не проскочила здесь ни разу.

Функцию автоматического складывания зеркал можно задействовать только из салона, отдельной кнопкой. Когда закрываешь автомобиль с брелока, они остаются в рабочем положении. Не самое очевидное решение.

Центральная консоль смотрится простецки — ее не оживляет даже декор под углепластик, коим щеголяют машины в топ-исполнении.

У вариатора есть режим L — эдакая пониженная передача. Использовать этот режим рекомендуется при преодолении крутых подъемов на малой скорости, а также при движении внатяг по глубокому снегу, песку или размокшему грунту. Для России — то, что доктор прописал!

Салон типичного японского автомобиля: умиротворенные линии, богатое оснащение, приличные материалы. Дизайнерской искорке поставили прочный заслон: она не проскочила здесь ни разу.

В СЕНТРе Москвы

Плюхнувшись на диван, присвистнул во второй раз: места здесь очень много! Между спинкой и коленями проходит два кулака (ну хорошо, полтора). Запас пространства над головой достаточный, хоть и без избытка. Но сам диван оказался негостеприимно жестким, а его подушке явно недостает длины. Среднему пассажиру мешает напольный туннель. Из радостей — откидной подлокотник с двумя подстаканниками и пара дефлекторов системы вентиляции. Отмечу и два кармашка в спинках передних кресел: у японских одноклассников чаще всего бывает лишь один.Автомойщик отказывался верить, что перед ним наследница (и одноклассница!) «Тииды»: «Длиннющая машина-то, добавить бы за работу надо…»

«Сентра» и впрямь немаленькая. Да и смотрится богато: ленты светодиодов в фарах (прерогатива топ-версии «Текна»), тонировка задних стекол, 17‑дюймовые колеса. Мне всё это добро ни к чему. А вот короткий свес и высоко посаженный передний бампер я отметил сразу: в России их значение трудно переоценить.

Поколесив внутри Садового кольца, четко уяснил, что «Сентра» у нас пользуется уважением. Благодаря внешнему сходству с «Теаной» ее почти не зажимают — уступают «лыжню» даже большие черные вседорожники.

18 Sentra_zr 12_14a Nissan Sentra. В заднем ряду — простор на уровне бизнес- класса! Японцы говорят, что по запасу пространства для коленей «Сентре» нет равных в своем сегменте.

В заднем ряду — простор на уровне бизнес- класса! Японцы говорят, что по запасу пространства для коленей «Сентре» нет равных в своем сегменте.

В пробках стоять… уютно! Льющаяся из шести динамиков музыка звучит достойно, мерно шелестит мотор, выбранную температуру точно и без малейших перебоев поддерживает двухзонный климат-контроль. Хм, не так уж и плохи эти традиционные решения.

А если все-таки резво поездить, да по разбитым дорогам?

Подвеска удивила всеядностью: мелкие и крупные неровности она проглатывает почти с теановской уверенностью и по-благородному беззвучно.

02 Sentra_zr 12_14a Nissan Sentra. Для городских условий динамики более чем достаточно. Но на скоростных магистралях 117 «лошадок» уже не хватает.

Для городских условий динамики более чем достаточно. Но на скоростных магистралях 117 «лошадок» уже не хватает.

Удары от колдобин на руле практически не ощущаются. Так что нашими дорогами «Сентру» не испугаешь. Кстати, машина была обута в 17‑дюймовые колеса, а на базовых 16‑дюймовых плавность хода должна быть еще выше.

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В адрес тормозов нареканий нет: и привод настроен грамотно, и с эффективностью замедления всё в порядке. Провести инструментальные замеры на полигоне нам не позволила погода, но, по моим ощущениям, при торможении со 100 км/ч «Сентра» уложится в канонические 40 метров.

В отличие от большинства одноклассников, «Сентра» может предложить покупателям лишь один двигатель: 1,6‑литровый бензиновый атмосферник мощностью 117 л.с. Отдача по нынешним временам скромная. Конкуренты с моторами такого же объема посильнее будут: «Королла» — 122 л.с., «Фокус» — 125, «Церато» — 130, «Элантра» — 132.

Впрочем, в городе дефицита «лошадок» не ощущается. «Ниссан» лихо стартует со светофоров и не отстает от потока. А как хорош ниссановский клиноремённый вариатор! Никаких рывков, никаких пауз — машина разгоняется четко и прогнозируемо. Все-таки не зря автопроизводители все шире используют бесступенчатые трансмиссии. И доплата за вариатор вполне адекватная — 35 000 рублей.

А вот на магистрали «Сентра», что называется, проседает. После 80 км/ч ускорение становится совсем «резиновым». Давишь педаль газа до упора, стрелка тахометра перескакивает за отметку 5000 об/мин, мотор ревет — но заметного рывка не происходит. Лучше ехать вполпедали: так ненамного медленнее, зато гораздо комфортнее — двигатель не голосит. В дальнейшем я так и делал: никуда не торопился, но везде поспевал и сохранял душевное спокойствие. Это, видимо, и есть кредо «Сентры».

20 Sentra_zr 12_14a Nissan Sentra. Багажник порадовал: 511 л. Но почему даже в топ-комплектации нет крепежных петель- сеток-ремешков?

Багажник порадовал: 511 л. Но почему даже в топ-комплектации нет крепежных петель-сеток-ремешков?

ПЛЮС Просторный и комфортабельный седан по адекватной цене

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НА ЧУЖБИНЕ

До Испании я, конечно же, добрался и вдоволь поездил на «Сентре» по тамошним дорогам — в окрестностях Барселоны. Странное дело: «Сентра» та же, а впечатления иные.

Если на наших дорогах главную «шумовую партию» исполняли шины, то первую скрипку в «испанской оратории» играл двигатель. А у нас-то он казался тихоней! Никаких чудес: гладкий асфальт «успокаивает» покрышки, поэтому в лидеры по шумности выходит мотор.

21 Sentra_zr 12_14a Nissan Sentra. Под полом — полноценная запаска. Отлично!

Под полом — полноценная запаска. Отлично!

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Словно оправдываясь за это, 117‑сильная «четверка» изрядно умерила свой аппетит: вместо московских 9,7 л на сотню она стала кушать в среднем 8,2 л. Вот что значит упорядоченное движение и отсутствие глухих пробок!

Не вызывавший в Москве лишних вопросов электроусиленный руль на серпантинах озадачил недостаточной обратной связью, а боковая поддержка передних сидений оказалась слабоватой — скоростное прохождение поворотов не для «Сентры».

Главное же в том, что «Ниссану» в гористой местности явно не хватало мотора. Он, конечно, везет машину, но как-то натужно, словно на последнем издыхании. Может, с механической коробкой всё поярче, но таких версий в Испании не было.

В общем, в родных палестинах «Сентра» мне понравилась гораздо больше. Видать, не зря ее «дотачивали» под наши условия эксплуатации. Истина стара: каждому автомобилю — свое место!

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Мне было очень любопытно оценить «Сентру» на фоне редакционного «Форда-Фокус» , который уже три года числится в парке журнала. Хита С‑сегмента из «Форда» не вышло, и я точно знаю почему: тесно и недешево! А вот у «Сентры» есть все шансы.

Во‑первых, во втором ряду «Ниссана» гораздо просторнее, а его багажник несравнимо вместительнее. Во‑вторых, недурна динамика: «Сентра» с менее мощным мотором (у моего «Фокуса» 125 л.с.) в сочетании с классно настроенным вариатором субъективно даже обыгрывает в спринте «Форд» с «механикой». В‑третьих, у «Ниссана» приятные плавность хода и шумоизоляция. В‑четвертых, внешность а‑ля мини-«Теана» мне тоже показалась интересной.

Хватает и поводов для придирок. Не понравились очень длинный руль (три с половиной оборота от упора до упора) и высокая посадка, не самая удобная. Управляемость уступает фордовской. Удивили странности комплектации: кожаная отделка и навигация, но при этом зеркала не складываются автоматически при закрытии машины; не предусмотрена подсветка клавиш стеклоподъемников и, что хуже, кнопки блокировки дверей. Клавишу лючка бензобака под рулевой колонкой с ходу не найти. Камера заднего вида — это хорошо, но не ценой же парктроника!

И все же, проведя с «Сентрой» день, я сделал для себя однозначный вывод: этот размер мне в самый раз, а «Фокус» явно маловат. И то, что базовая «Сентра» дороже самого доступного «Фокуса» на 64 000 рублей (при этом в «Ниссане» уже будет кондиционер!), меня не смущает.

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Без ложной скромности скажу: я первым среди журналистов «За рулем» (и, похоже, одним из первых в России) пощупал «Сентру» еще три месяца назад, о чем и рассказал во всех подробностях (ЗР, 2014, 09). Но то было короткое статическое знакомство, а хотелось поездить, поискать плюсы-минусы и ответить на главный для себя вопрос: лучше ли «Сентра» редакционной «Алмеры», на которой я проехал уже больше 30 000 км? Или даже так: настолько ли она лучше, насколько дороже?

С первых же минут меня зацепило. А всё разгонная динамика! По паспорту-то машины близки: до сотни «Сентра» разгоняется за 11,3 с, а моя «Алмера» с АКП — за 12,7 с. Невелика разница. Но по ощущениям — пропасть! Знаете почему? Маскируясь под классический автомат, вариатор «Сентры» во время разгона не вынуждает двигатель зависать на максимальных оборотах, а работает «ступенчато». И очень оперативно реагирует на команды правой ногой. И хотя под капотом «Сентры» лишь на 15 сил больше, чем в «Алмере», складывается впечатление, что разница эта вдвое больше. Вот что значит современная трансмиссия!

«Сентра» короче и ниже, имеет такую же колесную базу и лишь в ширину выигрывает у «Алмеры» внушительные 65 мм. Весят обе модели одинаково. Но по комфорту и удобству «Сентра» ушла далеко вперед. Все органы управления на правильных местах, шумоизоляция не хуже, чем у конкурентов из С‑класса. Разве что подвеска оказалась жестче алмеровской. Но это я отчасти списываю на 17‑дюймовые колеса и более драйверскую настройку шасси, что многим будет по душе.

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О мультимедийном комплексе «Ниссан Коннект» я и не вспомнил бы, поскольку такой же стоит в «Террано» и звезд с неба не хватает. Но выпало мне ехать в незнакомый район — и я обратился к помощи навигатора. Оказалось, что теперь он знает одну из главных столичных достопримечательностей — пробки. Информация достается владельцу бесплатно, по радиоканалу. Данные далеко не полные, но сам факт появления этой функции запишу в достоинства.

Самая доступная «Сентра» дороже богато оснащенной «Алмеры» на 125 000 рублей (речь о версиях с механической коробкой). У такой «Сентры» нет противотуманок, карманов в спинках передних сидений, легкосплавных колес и навигации, но есть система стабилизации, аудиоподготовка с клавишами на руле, передний подлокотник и регулировка руля в двух плоскостях. А еще в активе неплохая эргономика, акустический комфорт, приятный интерьер и гармоничный облик. Судя по тому, как равнодушно взирали на машину соседи по потоку, ее принимали за более дорогую «Теану»

ИЖЕВСКАЯ СБОРКА

tima Nissan Sentra. Во время презентации ниссановцы неоднократно говорили, что, кроме «Сентры», в гольф-классе у них других моделей не будет. Дескать, наши покупатели уважают исклю- чительно седаны. Всё так, но тогда зачем на наших дорогах появился закамуфлирован- ный хэтчбек, подозрительно напоминающий свежедебютировавший «Пульсар», да еще и с самарскими номерами? Похоже, пятидверка появится-таки на нашем рынке. И выпускать ее станут, судя по всему, в России.

Во время презентации ниссановцы неоднократно говорили, что, кроме «Сентры», в гольф-классе у них других моделей не будет. Дескать, наши покупатели уважают исключительно седаны. Всё так, но тогда зачем на наших дорогах появился закамуфлированный хэтчбек, подозрительно напоминающий свежедебютировавший «Пульсар», да еще и с самарскими номерами? Похоже, пятидверка появится-таки на нашем рынке. И выпускать ее станут, судя по всему, в России.

Мой вердикт: если интересуетесь «Алмерой» в топовой комплектации, присмотритесь к базовой «Сентре» — не пожалеете.

«Сентра» последнего поколения известна во многих странах уже больше года, однако в Россию она пришла лишь сейчас и в измененном виде: ниссановцы старались настроить ее с учетом наших реалий. Естественно, ходовые испытания проводились в России — львиная доля пробега накатывалась по дорогам Московской области.

Как поведал нам отвечавший за доводку «Сентры» Филипп Дьяков, ежемесячно испытатели наматывали по 20 000 км, а каждый прототип выхаживал по 100 000 км, после чего его отправляли на детальное изучение в Японию.

По итогам испытаний существенным образом переработали подвеску. Дорожный просвет увеличили до 155 мм против 140 мм ранее, применили пружины и амортизаторы с приспособленными под тяжелые дорожные условия характеристиками. Даже электроусилитель руля перекалибровали.

Ради пущего акустического комфорта задние колесные арки дополнительно изолировали ворсовым материалом. Емкость бачка стеклоомывателя довели до пяти литров.

На внутренней стороне крышки багажника появилась удобная ручка для закрывания. «Без нее продавать машины в России неправильно», — подытожил Филипп.

Пока «Сентра» почти целиком собирается из импортных комплектующих. Но ниссановцы со временем намерены довести уровень локализации до 60%.