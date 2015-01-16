Тест-драйв Suzuki Vitara: переросток

В ходе очного знакомства с Suzuki Vitara, вернувшейся на рынок после длительного перерыва, стало понятно: 16 лет мы ждали не зря. Пусть и с единственным мотором, этот компактный кроссовер, который появится на нашем рынке в августе, приятно удивляет вместительностью как в салоне, так и в багажном отсеке. Проводим тест-драйв и изучаем, какие еще козыри он припас в рукаве.

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Спустя 16 лет после снятия с производства Vitara первого поколения в гамме Suzuki вновь появился кроссовер без приставки Grand. С тех пор Grand Vitara настолько выросла в габаритах, что между ней и маленьким Jimny удалось «втиснуть» еще одну модель.

КРАСИВАЯ ОБЕРТКА

Лазурный берег встретил меня негостеприимно. Весь тестовый день в Ницце лило как из ведра. Небо беспросветно затянуло серыми облаками, и настроение, откровенно говоря, было того же цвета. Таким же серым, как и все Suzuki двадцатилетней давности. Но стоило взгляду упасть на новую «Витару», в душе заиграли мажорные нотки. Как при виде импортной шоколадки в девяностых: какая красивая обертка!

В Suzuki правильно смекнули: если упаковать непримечательный автомобиль в яркий «фантик», получится отличный результат. Японцы взяли платформу Suzuki SX4, водрузили на нее стильный кузов а‑ля Grand Vitara, поставили большие колеса — и вот перед нами новый кроссовер!

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Vitara смотрится намного интереснее старшей сестры и схожего по габаритам SX4, особенно в рыжем окрасе и с белой крышей. Да что там крыша, одна светодиодная оптика чего стоит!

А НАЧИНКА?

Интерьер на контрасте показался скучноватым. Если бы не цветные окантовки дефлекторов и вставка на передней панели, глазу не за что было бы зацепиться. Куда ни глянь, везде SX4. Панель приборов, блок климат-контроля — все один в один! Унылую картину разбавляют стрелочные часы и мультимедийная система: к машине можно подключить смартфон и управлять всеми функциями через него. Спасибо и на этом.

12 Ведущий конструктор Хироюки Юнесава львиную долю своего выступления посвятил дизайну. По его мнению, передняя часть машины рождает ощущение стабильности, а боковины хороши экспрессией.

Ведущий конструктор Хироюки Юнесава львиную долю своего выступления посвятил дизайну. По его мнению, передняя часть машины рождает ощущение стабильности, а боковины хороши экспрессией.

Отрадно, что с эргономикой полный порядок. Руль с регулировкой в двух направлениях удобно ложится в руки, диапазонов регулировки водительского сиденья хватает за глаза, а водитель расположился высоко — в соответствии с внедорожным принципом «высоко сижу, далеко гляжу». И это хорошо, ибо подушка сиденья коротковата и при низкой посадке ноги уставали бы очень быстро.

Если интерьер не поднял настроение на новую высоту, то, может, это сделают ходовые качества?

БЕНЗИН ИЛИ… БЕНЗИН?

Для знакомства с машиной организаторы предложили и дизельные, и бензиновые версии, но на первые я даже не смотрел. И дело вовсе не в личных предпочтениях. Просто нашим покупателям придется довольствоваться исключительно старым добрым бензиновым двигателем M16A, хорошо знакомым владельцам SX4, — объемом 1,6 л, но с увеличенной до 120 л.с. мощностью; выбирать можно только коробку передач (пятиступенчатая «механика» или шестискоростной «автомат» Aisin) и тип привода. А поскольку версий с «автоматом» в Ницце не было, мне пришлось ограничиться «механическими» машинами с передним и полным приводом.

Suzuki_Vitara_2015.39 Хотите покрутить на экране своего смартфона 3D-модель новой Витары? Машина «вырастет» прямо из журнальной полосы!

Хотите покрутить на экране своего смартфона 3D-модель новой «Витары»? Машина «вырастет» прямо из журнальной полосы!

Первая часть маршрута пролегала по автостраде, и брать полноприводную Vitara не имело смысла. Значит, передний привод! Выражение «ключ на старт» стало формальностью, ибо двигатель пускается с кнопки. Вибраций в салоне минимум.

Динамичнее ли Vitara соплатформенного SX4, который на 100 кг тяжелее и на 3 л.с. слабее? Нет. Разгон по-прежнему хиленький, и, чтобы заставить автомобиль хоть как-то ускоряться, я вынужден выкручивать двигатель до звона. Хорошо, что даже при таком обращении он остается малоежкой: средний расход не превышает 8 л/100 км. Понравилась и коробка: передаточные числа подобраны отлично, ходы рычага небольшие, передачи включаются четко.

А вот управляемость оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, реакции на повороты руля быстры, а с другой — в околонулевой зоне баранку словно закусывает, в усилии образуется неприятная ступенька. Нужно быть очень внимательным при резкой смене направления, тем более здесь, в пригороде Ниццы. Дороги и не думали высыхать — напротив, дождь только набирал силу. А Vitara все никак не могла закрепить радужные эмоции. Может, полный привод спасет день?

01 Аналогичный салон, но с опциональными цветными вставками и окантовками дефлекторов вентиляции смотрится очень ярко. По японской традиции автоматическим доводчиком оборудован только водительский стеклоподъемник.

Аналогичный салон, но с опциональными цветными вставками и окантовками дефлекторов вентиляции смотрится очень ярко. По японской традиции автоматическим доводчиком оборудован только водительский стеклоподъемник.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД

Впереди открылся маршрут через горный серпантин, и мы с коллегой предусмотрительно перебрались в полноприводную модификацию. Система Allgrip абсолютно идентична трансмиссии SX4. В автоматическом режиме Vitara остается моноприводной, а задняя ось подключается через многодисковую муфту при необходимости.

И такая необходимость возникла! В очередной шпильке сидевший за рулем коллега попал мокрыми колесами на опавшие листья, и Vitara мгновенно забуксовала. Задние колеса подключились оперативно, но всё равно было уже поздно: автомобиль заскользил наружу прямо к встречному такси. Слава богу, ширины дороги хватило для разъезда.

Учтя это, я решил пройти горную часть в режиме Sport, когда задние колеса подключены по умолчанию, а настройки электронного акселератора меняются, делая реакции на педаль живее. В такой комбинации Vitara реабилитировалась и не сорвалась в неконтролируемый занос ни в одном из поворотов.

10 На заднем диване неожиданно много места — во всяком случае, по меркам B‑класса

На заднем диване неожиданно много места — во всяком случае, по меркам B‑класса

Жаль, что спортивный режим никак не влияет на настройки электроусилителя руля. Ступенька, так не понравившаяся на автобане, на горных дорогах стала раздражать еще больше. Оставшиеся два режима — Snow и Lock — опробовать было негде. Снег на серпантинах вокруг Ниццы — дело редкое, с асфальта съехать некуда. Обидно. Меня больше всего интересовал режим Lock, в котором электроника имитирует блокировку межколесных дифференциалов. Что ж, подождем появления Vitara на российском бездорожье: съехать куда-нибудь у нас не проблема — выехать бы!

СЧАСТЬЕ ПОЗАДИ

И все-таки кое-чем Vitara мне очень запомнилась. Счастье наступило, как только я пересел на задний диван. Так вольготно я себя не чувствовал еще ни в одном кроссовере B‑класса! Запаса как над головой, так и между коленями и спинкой переднего сиденья хоть отбавляй. Даром что длина и колесная база у «Витары» меньше, чем у ближайших конкурентов. И багажник неплох — объем 375 л. А еще есть вместительное подполье, в котором хранится… герметик с компрессором. Нет, братцы, в России этим никак не обойтись.

Будем надеяться, что в автомобили для нашего рынка положат хотя бы докатку.

08 Багажник правильной формы оказался весьма вместительным для своего класса — 375 литров. Под полом — внушительных размеров ниша. Хочется верить, что докатка заполнит ее не полностью.

Багажник правильной формы оказался весьма вместительным для своего класса — 375 л. Под полом — внушительных размеров ниша. Хочется верить, что докатка заполнит ее не полностью.

Просторный салон и вместительный багажник лишь отчасти скрасили дождливую атмосферу дня. А ведь рынок кроссоверов класса В растет в России как грибы в такую погоду. И каждой фирме есть что предложить: Mokka хороша ярким дизайном, Yeti чарует отточенными ездовыми свойствами, а Juke берет всем понемногу. Что противопоставит им Vitara?

Покупателя может зацепить цена. Если Vitara будет не дороже, чем SX4, клиент косяком пойдет. В противном случае радужные перспективы так же маловероятны, как радуга на небе в день презентации.

ПЛЮС: неожиданно просторный для класса салон и багажник.

МИНУС: безальтернативный и не самый мощный двигатель.

Счастье наступило, как только я пересел на задний диван. Так вольготно я себя не чувствовал еще ни в одном кроссовере B‑класса!

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VITARA НОМЕР ОДИН

Suzuki Vitara первого и, до недавнего времени, последнего поколения дебютировала в 1988 году. То была не просто машина с трехдверным кузовом, но компактный вседорожник: рама, жесткий задний мост, постоянный привод на задние колеса и подключаемый — на передние, солидный дорожный просвет и отличная «геометрия» сделали Vitara неплохим оружием на бездорожье.

В 1991 году появилась пятидверная версия, и в гамму добавили кабриолет с мягким верхом. Двигателей предлагали несколько, в том числе бензиновые четырехцилиндровые (1,6 и 2 л, 80 и 132 л.с.) и V‑образную «шестерку» объемом 2 л и мощностью 136 л.с. Были и турбодизели: 1,9 л (71 л.с.) и 2,0 л (87 л.с.). Коробок передач две на выбор — 5-ступенчатая «механика» и 3-ступенчатый «автомат», который позже заменили 4-ступенчатым. В 1998 году Vitara ушла со сцены, уступив место преемнице с приставкой Grand, но это уже совсем другая история.