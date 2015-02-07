Покупаем Ford EcoSport: шарады на любой вкус

Ford EcoSport продается у нас с осени прошлого года. Однако история модели разменяла уже второй десяток. Помните Ford Fusion? Эти незамысловатые крепкие псевдоджипчики по сей день бегают по России. Популярны они были не только у нас. Бразильское отделение «Форда» еще в 2003-м «сварганило» из него вполне пристойный мини-SUV по имени EcoSport. За последующие годы автомобиль разошелся в Латинской Америке тиражом более чем в 700 тысяч.

И эта цифра могла быть еще больше, но на закате 2012 года подоспел EcoSport нового поколения. На сей раз в его основу положили удлиненную базу «Фиесты». Годом спустя кроссовером заинтересовались и в Европе. Его снабдили турбомоторами и даже отправили покрасоваться на Женевский автосалон. А летом 2014-го Ford организовал сборку «Экоспорта» в Набережных Челнах, говорят, на месте, где когда-то стояли цеха по производству «Оки».

Отрадно, что привезли к нам не «бразильский вариант», а машину, пригодную для более комфортной эксплуатации в России. Автомобиль «утеплили»: установили электроотопитель салона, обогрев ветрового стекла и дополнительные воздуховоды к ногам пассажиров дивана; нанесли на крышу оцинкованное покрытие, улучшив тем самым защиту кузова от коррозии. Базовый бензиновый двигатель перевели на 92-й бензин, а также перетряхнули подвеску, снабдив ее усиленными амортизаторами и пружинами.

И Ford неплохо приняли. За последний квартал прошлого года он очаровал 2396 наших сограждан.

Titanium/Titanium Plus

Базовый EcoSport оснащен не лучше, но и не хуже многих кроссоверов. По крайней мере, за кондиционер, магнитолу, электроприводы стекол и зеркал доплачивать не придется. Учитывая, что Trend позволяет заказать «автомат» (в его роли выступает 6-ступенчатая роботизированная МКП), базовая версия 1.6 2WD AT за 1 149 000 рублей уже видится вполне здравым приобретением. В принципе можно было бы добавить сюда обогрев передних сидений за 10 000 руб. и радоваться жизни.

Однако без рейлингов на крыше, противотуманных фар в переднем бампере, со штампованными колесами, прикрытыми колпаками, джипчик теряет немалую долю очарования. Еще хуже, что в «Тренде» ни за какие деньги нельзя получить больше двух подушек безопасности. А ведь инженеры неспроста разработали для «Экоспорта» семь эйрбэгов. В частности, без коленной подушки велика вероятность повреждения ног водителя при фронтальном столкновении.

Бедной, увы, оказалась и палитра цветов. Кузов может быть окрашен в любой из четырех металликов, что требует лишних 13 500 руб., или в бесплатный белый акрил.

Eco_Sport_Trend Trend

Trend

Словом, если вы покупаете EcoSport не на последние деньги, то его надо рассматривать с версии второго уровня — Trend Plus. Внести в кассу придется лишние 100 000 рублей. Зато тут устранены все вышеуказанные недостатки в оформлении экстерьера и не нужно доплачивать за обогрев сидений. А бонусом получаете 2-зонный климат-контроль, толковую сигнализацию с датчиками объема, а также кожаную отделку руля, центральный подлокотник и полезный в холода электрообогреватель ветрового стекла Quickclear.

Берем? Увы, проблемы с безопасностью не решены и в Trend Plus. Если считаете этот вопрос важным, то за дополнительные 5 подушек придется выложить 60 000 руб. Называется такая версия Titanium. Другие ее козыри — более крупный дисплей над центральной консолью, что подразумевает наличие системы голосового управления SYNC, а также тонировка стекол и задний парктроник.

Получается, что оптимальная, на наш взгляд, версия 1.6AT стоит 1 299 000.

Впрочем, если у вас завалялись лишние 90 000 рублей, можете обзавестись топовой версией Titanium Plus. Кожа в отделке кресел и система доступа без ключа сделают Ford не столько респектабельней, сколько удобней и практичней.

Наконец, можно купить 2-литровую машину. Продается она только с МКП и полным приводом. В версии Trend Plus за нее просят 1 199 000 руб., а в топовой Titanium Plus EcoSport подбирается к заоблачной отметке в 1,5 миллиона.

Eco_Sport_Trend+ Trend+

Trend+

Cнаружи и внутри

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Иные поклонники «Форда» успели прозвать EcoSport мини-«Кугой». Притом что у автомобилей нет ни одной общей детали, в стиле и даже пропорциях младшего братца действительно проглядывает семейственность. Хотя на самом деле EcoSport оказался автомобилем даже более компактным, чем кажется. Убери с его кормы запаску, и он практически впишется в 4 метра. Однако «рюкзачок» на пятой двери кроссоверу очень идет. Тем более что такой аксессуар нынче встретишь все реже.

Очень похожими на «Эко» оказались малоизвестные у нас Daihatsu Terios и… новая «Нива», сроки появления которой отодвигаются всё дальше. Ford, к тому же, еще и едва ли не самый рослый субкомпактный кроссовер — его высота без малого 1,7 метра. Короткий, высокий и совсем не широкий — удивительно, как при таких антропометрических данных автомобиль выглядит вполне ладным крепышом.

Правда, в погоне за стилем дизайнеры, похоже, забыли посоветоваться с инженерами, отвечающими за практичность. Ручка двери багажника красиво замаскирована в заднем правом фонаре. Оригинально, но руки придется пачкать всегда. О внутренней ручке на обивке этой огромной калитки тоже не позаботились. Кроме того, я, признаться, не знаю ни одного внедорожника, где бы висящая снаружи запаска не заставляла дверь со временем провисать. Тому причиной не только само колесо, но и неизбежные вибрации.

Ford_EcoSport_Seating_Rear_Space Третьему на диване не место — салон откровенно узок по ширине. А за высоким водителем взрослый человек и вовсе вряд ли поместится

Третьему на диване не место — салон откровенно узок по ширине. А за высоким водителем взрослый человек и вовсе вряд ли поместится

Благо такая конструкция предопределила большое по меркам субкомпактных кроссоверов пространство для багажа. Даже если не снимать в трюме полку, EcoSport увезет больше, чем, к примеру, хэтчбек Focus. Диван же складывается по частям вертикальным бутербродом, увеличивая длину багажника на полметра.

Из недостатков, которые нельзя не заметить, — огромная травмоопасная петля замка капота. Что мешало сделать ее компактней или хотя бы позволить капоту открываться шире? Кроме того, несмотря на хорошую в целом — по меркам микрокроссоверов — геометрическую проходимость, EcoSport 4х4 имеет одну досадную болячку под днищем. Рычаги задней многорычажной подвески отделяют от земной тверди всего 145 мм. У переднеприводных версий под кормой балка, и расположена она выше. Получается, что у менее пригодной для бездорожья версии 2WD риск повредить подвеску ниже.

Способен ли Ford очаровать вас салоном? Едва ли. За высоким водителем хоть по-турецки усаживайся — поджимая ноги под себя. При отодвинутых назад креслах между диваном и спинкой всего 10 см. Фокус с перемещением в пространстве пятерых пассажиров Ecosport не провалит лишь в том случае, если трое из них окажутся людьми предельно субтильными.

IMG_3071 При пятиместной компоновке погрузочная площадка невелика — 64 х 96 см. Правда, диван легко сложить вертикальным бутербродом, удлинив тем самым трюм на полметра

При пятиместной компоновке погрузочная площадка невелика — 64 х 96 см. Правда, диван легко сложить вертикальным бутербродом, удлинив тем самым трюм на полметра

Что хорошо

2-этажный перчаточный ящик

Лотки под передними креслами

Вполне мужественная внешность

Уплотнители, не пропускающие грязь в салон

Вместительный для небольшой машины багажник

Кармашек с розеткой около дивана

Что плохо

Запаска, привлекающая воришек

Большая травмоопасная петля капота

Удлиняющая парковочные габариты дверь багажника

Пятая дверь без внутренней ручки

Тесный задний ряд

Отсутствие ручек над дверными проемами

За рулем

Передняя панель, заканчивающаяся далеко впереди, треугольные окошки в углах передних стоек кузова, высокий потолок и рычаг КП, расположенный на приливе? — по первым впечатлениям с места водителя EcoSport воспринимаешь больше вэном, нежели кроссовером. Правда, по удобству посадки Ford, увы, далек от лучших по этой части автомобилей — порог здесь расположен высоковато.

Да и в целом эргономика оказалась не идеальной. Блок кнопок стеклоподъемников разместили на подлокотнике двери не под рукой, а сдвинули сантиметров на десять вперед, — часто открываешь заднее окошко вместо водительского. Бокс между креслами отсутствует в принципе, а узковатый подлокотник справа не регулируется по высоте. Джойстик управления зеркалами расположили на горизонтальной оси. Манипулируя им, руку приходится неестественно выворачивать. Спасибо, что в дверном кармане сделали выштамповку под бутылку, однако его глубина оставляет желать много лучшего. Наконец, если выберете машину с МКП, то придется мириться с совсем не по-фордовски длинноходной коробкой.

Конечно, для человека непритязательного все это мелочи. Однако в целом они могут создать впечатление о «Экоспорте», как о автомобиле, который кроили на скорую руку. И даже пластик в отделке салона дешевле, чем, скажем, у «Фиесты». Латиноамериканскому джипчику будет сложно покорить сердце того, кто знает о существовании компактных кроссоверов европейских марок.

Широкие передние стойки сильно мешают обзору, а где именно заканчивается корма вам и вовсе придется гадать — границы кожуха запаски водителю не видны, а парктроник большой перестраховщик. Помогла бы камера заднего вида, однако ее нет ни в одной версии. Кстати, если надумаете устанавливать ее самостоятельно, позиционируйте «глазок» под самой крышей, как на фургонах.

Будто бы извиняясь, джипчик постарается порадовать положительными черточками. Простоватые на вид кресла обладают неплохой боковой поддержкой. Гнездо для флешки расположено по соседству с рычагом стояночного тормоза. Борткомпьютером управляет удобная клавиша на правом подрулевом переключателе. Если вы послушали нашего совета и заказали оптимальный Titanium, значит, магнитола будет с системой SYNC, которая понимает голосовые команды и умеет читать SMS.

Успел EcoSport поучаствовать и в тестах EuroNCAP. В целом эксперты отметили его хорошую защиту при всех видах столкновений. Однако стать круглым отличником машине помешала не лучшая защита ног водителя. Коленный эйрбэг инженеры установили уже после этих испытаний.

JL-9936

Что хорошо

Обогрев ветрового стекла

Легкодоступный USB-разъем

Читающая SMS система SYNC

Клавиша борткомпьютера на подрулевом рычаге

Удобные кресла

Что плохо

Быстро загрязняющиеся боковые стекла

Отсутствие бокса между передними креслами

Длинноходный (20 см) рычаг МКП

Маленький экран борткомпьютера

Обзорность назад

Широкая слепая зона после работы «дворников»

По дорогам и без них

Те, кто знает, как здорово ездит Fiesta, не дадут соврать — это один из драйверских супермини. От EcoSport я ждал схожих горячих черточек. Увы, самая мощная 2-литровая версия в паре с «механикой» не кажется сколько-нибудь спортивной. Тяговитость мотора вплоть до средних оборотов оставляет желать лучшего. Первую передачу неплохо было бы установить покороче — с непривычки можно заглохнуть при старте. А быстрые манипуляции с МКП осложняют неожиданно длинные ходы рычага. Шестая же здесь кажется вообще лишней. Даже с частичной загрузкой едва заметный подъем заставляет переходить на ступень-другую ниже.

В поворотах же автомобиль пугает валкостью, а при стартах и замедлениях — продольно покачивается. Не идеальна и курсовая устойчивость. Однако здесь нужно делать поправку на то, что у «Форда» короткая база и высокий кузов. По мне, пробу на амплуа спортсмена этот «фокусник» с треском проваливает.

Благо руль радует усилием и информативностью — даже на скользком покрытии положение управляемых колес не остается загадкой. А если отключить ESP (вожжи ослабит только контроль тяги), то автомобиль позволит скольжения с небольшими углами заноса. Да и неровности Ford глотает вполне безболезненно — стуков в подвеске не будет. И все же это далеко не спорт, максимум физкультура.

JL-9822

И каково же было мое удивление, когда по определению медлительный EcoSport 1,6AT оказывается в межсветофорных забегах более шустрым парнишкой. Роботизированная коробка нивелирует недостаток момента на малых оборотах. Она вовремя перебирает передачи вверх и не тушуется при переходе на ступеньку-другую ниже. Есть у нее и спортивный режим. Педаль газа становится отзывчивее, коробка дольше держит пониженную передачу и вообще всячески помогает полнее использовать потенциал мотора.

Проигрывает 1.6 «двум литрам» только там, где и ожидаешь, — на засотенных скоростях. Да и главный огрех многих «роботов» — небольшие подергивания на парковочных оборотах — до конца не изжит. Кроме того, коробка оказалась адаптивной. Погоняешь Ford во всю прыть, потом решишь ехать плавно, а автомобиль еще какое-то время будет переключать передачи с ненужной резкостью. Впрочем, для адаптации «роботу» хватает всего пары циклов «нежных» стартов и замедлений.

Психологически любой EcoSport настраивает свернуть с ровной дороги и отправиться на штурм если не косогоров, то хотя бы высоких бордюров. Посуху внедорожные упражнения хорошо даются машине с любым приводом. Причем версия 2WD везет пожестче и ее корма раскачивается меньше. Все потому, что у такого кроссовера сзади установлена балка вместо многорычажки. Кроме того, 4WD почти на центнер тяжелее. Однако только со всеми ведущими EcoSport справляется с диагональным вывешиванием.

Да, когда в весеннее половодье придется преодолевать глубокие лужи, можно рассчитывать и на кое-какие водолазные способности. Воздухозаборник мотора расположен высоко, и если не «пускать волну», обойдется без гидроударов. Помните только, что уплотнители дверей на глубоководье не рассчитаны. Они обеспечивают защиту лишь от пыли.

RRS_4978

Итог:

Внешность внедорожника и наличие полного привода позволили бы «Экоспорту» занять свое место на цветущем поле субкомпактных кроссоверов. В версии Titanium 1,6AT 2WD он предстает автомобилем, хорошо сбалансированным по части комфорта, управляемости, безопасности и общего уровня оснащения. Однако ценник в 1 299 000 рублей звучит для него как приговор. Выложив такие деньги, будет особенно сложно мириться с посредственной динамикой, тесным диваном, простоватым по современным меркам салоном и не лучшей в классе проходимостью.