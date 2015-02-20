Оператив ЗР: первый тест нового Volvo XC90

У шведов получился отличный автомобиль. Новый Volvo XC90 — это круто!

The all-new Volvo XC90

Повод: первый тест новейшего Volvo XC90.

Место действия: Барселона, Испания.

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Впечатления: эмоции, которые получаешь от нового Volvo XC90, можно выразить одним словом: «круто»!

Еще до ездовой презентации о шведской новинке было известно немало. В разработку двигателей семейства Drive-E и новейшей модульной платформы SPA шведы инвестировали приличную сумму — около 11 миллиардов евро.

Как обычно, уделили повышенное внимание безопасности, о чем мы писали в февральском ЗР (материал «Антикиллер»).

У XC90 интересная внешность, так что повышенное внимание на дороге владельцу обеспечено.

The all-new Volvo XC90 Кнопок, сообразно последней моде в автомобилестроении, минимум. Большинством функций управляют с помощью 9,5-дюймовой сенсорной панели.

Кнопок, сообразно последней моде в автомобилестроении, минимум. Большинством функций управляют с помощью 9,5-дюймовой сенсорной панели.

В салоне тихо. Монотонному дорожному гулу, кажется, поставили невидимый заслон, а 225-сильный дизель слышно лишь при интенсивном разгоне. Понравилось водительское кресло, которое сразу принимает как своего, а прекрасной боковой поддержкой и профилем напоминает сиденья BMW.

А вот третий ряд как полноценный рассматривать бы не стал. Шведы говорят, что человеку ростом 170 см тут будет комфортно. Может быть, но при моих 190 см чувствую себя не очень. Тесно над головой и в плечах. Конечно, если в машине собирается ехать большая компания, третий ряд не станет лишним, но лично я предпочел бы семиместному варианту пятиместный, благо такие есть.

The all-new Volvo XC90 Салон роскошен. Видно, что шведы не экономили. Причем даже на мелочах. Отличная кожа, дерево, а у гибридной версии на рукояти селектора «автомата» настоящий хрусталь ручной работы. В общем, дорого и красиво…

Салон роскошен. Видно, что шведы не экономили. Причем даже на мелочах. Отличная кожа, дерево, а у гибридной версии на рукояти селектора «автомата» настоящий хрусталь ручной работы. В общем, дорого и красиво…

Работа подвески на ровных испанских дорогах почти идеал. Потому оценки ходовой оставлю до полноценного теста, который мы проведем уже в России.

В целом шведов можно поздравить — у них получился отличный автомобиль. По всему миру на него уже принято более 16 000 заказов. Из них на Россию пришлось 700 машин при годовой квоте в 2500 штук.

The all-new Volvo XC90 Флагман шведской марки визуально кажется меньше, чем есть на самом деле, хотя длина машины почти пять метров.

Флагман шведской марки визуально кажется меньше, чем есть на самом деле, хотя длина машины почти пять метров.

Перспективы: автомобиль премиум-класса не может быть дешевым в принципе. За базовый пятиместный XC90 просят больше трех миллионов (3 296 205 руб.). Немало. Но даже в период кризиса и спада потребительской активности, перспективы у машины, безусловно, есть. Основную ставку шведы делают на дизельный мотор. Именно агрегат на тяжелом топливе обеспечивал львиную долю продаж прошлого поколения XC90.

Будет и бензиновый двигатель. Начальная цена машины с таким мотором — 3 772 905 руб. В общем, прайсы вполне сообразны классу новинки.

А вот гибридов у нас не будет. Работа над ними продолжается, и в Европе такие модификации появятся не раньше осени.

Подробности: в одном из ближайших номеров ЗР.