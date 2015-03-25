Renault Duster и Chery Tiggo: антикризисный выбор

Покупка автомобиля в кредит сегодня, увы, потеряла смысл. А посему приходится выбирать из того, что доступнее. Если кроссовер, так не самый современный. Полный привод? Обойдемся! А вот «автомат» нужен. На ум сразу приходят либо Renault Duster, либо Chery Tiggo FL. Вот и повод для сравнительного теста...

Renault Duster и Chery Tiggo FL Renault Duster Luxe Privilege 4х2 АКП4 (с опциями) — 893 500 руб. и Chery Tiggo FL 1.6 CVT-2WD — 719 900 руб.

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Представили

Duster в этому году отмечает пятилетний юбилей в серии. Успех модели действительно глобален: за эти годы она разош­лась по миру более чем миллионным тиражом и выпускается в Румынии, Индии, Бразилии, Колумбии и России. У нас Duster начал продаваться под маркой Renault в 2012-м, причем с обновленной внешностью и собранный на московском заводе «Авто­фрамос» (ныне «Рено Россия»). В 2013-м появилась актуальная и сегодня версия, над которой работал наш соотечественник Евгений Ткачев, один из авторов концепта Lada XRAY.

Tiggo в два раза старше: первый кроссовер Chery T11 (для экспорта — Tiggo) сошел с конвей­ера в китайском Уху в 2005-м. В первоначальном варианте он был подозрительно похож, и снаружи и изнутри, на Toyota RAV4 второго поколения, правда, с рядом упрощений. Уже через год его поставляли в Россию и даже некоторое время собирали на «Автоторе» и ТагАЗе. Сейчас в продаже у нас рестайлинговая (2012 года) версия с индексом FL китайской сборки.

Посмотрели

Renault Duster производит благоприятное впечатление: немного брутальности за счет раздутых колесных арок, больших фар и развитой решетки ра­диатора ему к лицу. Салон побюджетнее внешности: пластики жесткие, сиденья простенькие по форме, да и кожа явно только что содрана с молодого «дерма­тина». Зато все «лежит» на своих местах, правда, на французс­кий манер. Например, кнопка звукового сиг­нала — на торце левого подрулевого переключателя. К остальному в пределах бюджета прид­раться трудно, да и уровень оснащения совсем не бедный.

Что касается оппонента, то кузов старого доброго «японца» попытались обновить за счет новой «морды». Увы, вышло как-то неуклюже: все равно RAV4 второго поколения проглядывает. В салоне, кстати, тоже: это не только характерная форма центральной консоли, грубоватые прямоугольные кнопки, радио «а-ля 90-е», но и даже барашек регулировки наклона подушки водительского кресла. Пластики жесткие, дешевые. В общем, получилось «прощай, молодость».

Chery Tiggo FL Chery Tiggo FL. Подог­рев сидений — в «слепой» зоне под рулем

Прокатились

Переднеприводная версия Duster с «автоматом» — разумная достаточность с точки зрения удобства управления и ходовых качеств. Среди достоинств, конечно, две педали вместо трех, вполне адекватная мощность мотора и очень достойный (210 мм) клиренс. Изысканностью манер на ходу Duster в целом и переднеприводный в частности не блещет. Тем не менее это вполне предсказуемый на шоссе автомобиль. К его чуть замедленной реакции на поворот руля, размытости околонулевой зоны, средненькой курсовой устойчивости, некоторой валкости в поворотах и задумчивости АКП водители быстро адаптируются. Зато с плавностью хода, энергоемкостью подвески на ухабах все очень неплохо — можно смело «валить» там, где легковушки крадутся.

Renault Duster Renault Duster. Интерьер можно было бы назвать нарядным: в дорогих комплектациях есть хромированные ободки и прочие «рюшечки», но оптимизм разбивается о твердый и зрительно дешевый пластик панелей

Tiggo «заточен» чуть поострее: обратная связь на руле явственнее, курсовая устойчивость повыше, валкости поменьше. Но все это в ущерб комфорту и плавности хода: там, где Duster чуть потряхивает, Tiggo может и «скозлить». Да и клиренс у «китайца» меньше — 190 мм. Зато управление газом приятнее: благодаря бесступенчатой трансмиссии Tiggo идет за педалью не задумываясь, как привязанный. Порой даже кажется, что Tiggo динамичнее Duster, но замеры разгона 0–100 км/ч говорят об обратном.

Chery Tiggo FL Chery Tiggo FL. Оформление салона не претендует на современность и дороговизну. Скорее это ностальгия по японским «старичкам», приправленная китайскими синенькими дисплейчиками. Пластик тоже жесткий, но здесь он уместнее, чем в Duster

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Приценились

Базовый Renault Duster (комплектация Authentique) — переднеприводный, оснащенный 1,6-лит­ро­вым бензиновым мотором (102 л.с.) и 5МКП обойдется се­год­ня в 584 000 руб. Но он почти «голый» — подушка безопасности водителя да передние электростек­лоподъемники. Хорошо хоть гид­роусилитель руля и ABS есть. А вот самый дорогой Dus­ter (Luxe Privilege) за 918 000 руб. — с полным приводом, «автоматом» и 2-литровым двигателем упакован очень прилично (смотри комп­лек­тацию). И все же за окрас­ку «металлик» придется доплатить 11 500 руб., за навигацию — 10 500, за ESP — 15 000 руб. Есть вариант и с дизе­лем (1,5 л, 90 л.с), но это только «механика» и 4WD. Это либо Expression (от 793 000 руб.), либо Privilege (от 847 000 руб.). В общем, выбор очень богат: пять вариантов оснащения и пять сочетаний двигатель/КП/привод.

C Tiggo FL куда проще: комплектация одна и два мотора — 1,6 или 2,0 л (соответственно 126 или 136 л.с). Привод для 1,6 л только передний, зато есть выбор между МКП и CVT. Два литра — только 4WD и с «механикой». Выбор вер­сий Tiggo FL невелик, но и диапазон цен скромнее — от 655 900 до 769 900 руб. А на вы­ходе «китаец»-то, при про­чих равных, получается в одной цене с «французом».

Chery Tiggo FL Chery Tiggo FL. Салонное зеркало с автозатемнением и «изюминкой» — встроенными альтиметром, компасом и барометром

Итог

Константин Васильев_____

редактор:

— Ой!.. Ни один из этих автомобилей удовольствия от вождения не подарит. Как-то управляются, как-то тормозят, а большего от них и не требуется. Однако я бы предпочел Duster — он честнее, к тому же имеется современный мультимедийный блок с навигацией. Chery такого и не снилось. Впрочем, если выбирать Duster по цене тестового Tiggo FL, то и это преимущество отпадает. Остаются надежность и качество сервиса. Хм, пожалуй, снова Duster.

Renault Duster и Chery Tiggo FL

Андрей Кочетов_

руководитель тест-группы:

— При нынешнем кризисе автокредитования и росте цен на автомобили особенно выбирать не приходится. В нашем случае, даже при том, что в городе ездить на Tiggo приятнее, я выбрал бы Duster. Он и выглядит, и по сути современнее. К тому же есть большой выбор комплектаций и моторов, а главное — широкий маневр по цене. У Tiggo FL этого преимущества нет. К тому же модель эта практически доживает свой век: ее наследник, Tiggo 5, уже в продаже.

Благодарим спорткомплекс «Лужники» за помощь в организации фотосъемки.