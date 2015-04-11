Тест BMW X6 M: левиафан

BMW X6 M — самый мощный автомобиль марки. Почему за Х6 М надо отдать две цены базового X6, можно понять лишь на гоночной трассе.

BMW Х6М_min_1 BMW X6 M. Производство США. В России с апреля 2015 года. Цена от 6 220 000 рублей.

BMW X6 M. Производство США. В России с апреля 2015 года. Цена от 6 220 000 рублей.

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

На меня косились всю дорогу. Заглядывали с высоты грузовиков и громадных пикапов heavy-duty в окно. Провожали взглядом на заправках. А одна леди даже сфоткала мою машину на мобильник — прямо на ходу, не вылезая из-за руля.

Выглядел я вызывающе, что и говорить. А здесь, в Техасе, так не принято. Если автомобиль, то местный, американский. Ну или японский — здесь они давно уже как родные. Цвет спокойный. Наклейка на бампер — патриотическая.

В этих местах и сегодня в цене старые порядки: мужчины должны быть мужественными, а женщины — оставаться женщинами. И вот посреди нефтесосно-деревенского пейзажа, где скрип понатыканных тут и там по дворам и пастбищам ржавых качалок, неустанно вытягивающих из земли, как оказалось, не такую уж и ценную сегодня черную субстанцию, постоянно заглушается глухим, но убедительным бормотанием многолитровых «восьмерок», — оказался я. Весь в голубом. С отливом. На машине, которая хоть и производится на американской территории, но выглядит здесь настолько странно, что даже тачки латиносов, посаженные на громадные блестящие колеса с тончайшими шинами, не кажутся такой уж откровенной провокацией к тотальной полицейской проверке.

Ну ладно. Может, я и перебираю. Еду аккуратно. Четыре выхлопные трубы шепчут о чем-то своем. Львиная доля звуковой дорожки 575‑сильного двигателя дублируется в салон через динамики аудиосистемы, а снаружи тишь да благодать. Если резко не газовать (тогда открываются специальные заслонки в выхлопной системе и машина оглушает округу почти гоночным ревом), то никто и не догадается, что перед ним самый мощный серийный BMW.

02 BMW X6 M. Подобное оформление салона пристало скорее роскошному автомобилю, чем спортивному. Для большинства будущих владельцев X6 M престиж и комфорт важнее гоночных цацек.

Подобное оформление салона пристало скорее роскошному автомобилю, чем спортивному. Для большинства будущих владельцев X6 M престиж и комфорт важнее гоночных цацек.

Внешний антураж — как положено по статусу. Изгибы, ямки, пещерки воздухозаборников, сзади диффузор. Причем никакой имитации — всё по делу, чтобы охлаждать и прижимать к дороге это чудовище, если его хозяину вдруг захочется узнать, что такое разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Колеса у моей машины тоже не маленькие — диаметром 21 дюйм. Обутые в шины Michelin Pilot Super Sport со специально подобранным составом, они — ключевая новинка в шасси BMW X6 M второго поколения, которое в целом идет дорóгой, проложенной еще шесть лет назад первым М‑кроссовером. Прочие изменения в ходовой части — эволюционные: другие верхние рычаги спереди, изменившие развал на полградуса, усиленные сайлент-блоки.

И забудьте про технологию run-flat даже в 20‑дюймовой базовой версии с шинами Pirelli P Zero — уж слишком жесткими и тяжелыми выходили такие шины. Может, поэтому я, сам тому удивляясь, не трясусь за свой позвоночник?

04 BMW X6 M. Приборы свои, «эмочные» — с крупной индикацией режима трансмиссии и настроек силового агрегата, рулевого управления и шасси в нижней части тахометра.

Приборы свои, «эмочные» — с крупной индикацией режима трансмиссии и настроек силового агрегата, рулевого управления и шасси в нижней части тахометра.

Но выбор базовой комплектации для такого автомобиля — это, пардон, такое же неуважение к его создателям, как покупка готового костюма у портного с лондонской Savile Row Street. Неужели вы не захотите подогнать его по фигуре? А именной вензелечек на подкладке не желаете? Так и здесь: стартовая цена 114 300 евро в Германии — это лишь приглашение к «портному» из отделения BMW Individual. Не хотите ли обшить переднюю панель натуральной кожей? Черной алькантары на потолочек прикупите, будьте любезны…

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Так каждый BMW X6 M может стать уникальным — воплощающим вкус и возможности своего владельца. Большого тиража не ждите — этот автомобиль является вершиной полноприводной линейки BMW.

Судите сами: за шесть лет производства прежнего поколения Х6 М по всему миру разошлось всего 10 600 экземпляров. Правда, к этому надо добавить 9000 абсолютно идентичных технически BMW Х5 М. Но в любом случае это совсем не много.

Кстати, «эм-икс-пять» был и будет в новом поколении чуть-чуть дешевле эпатажного полноприводного купе Х6 М. В Германии, выбрав ту же начинку, что у Х6 М, но в комплекте с более обыденным, зато во сто крат более удобным кузовом Х5, можно сэкономить 3400 евро. Однако, как показывает практика, тех, кто готов совершить такой маневр, всегда немного меньше, чем желающих поразить окружающих изгибом спины X6.

Рациональность — далеко не то понятие, которым объясняется выбор кроссовера, способного пульнуть от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды. Даже если декларируемый расход топлива у новой машины снизился в среднем на 20%.

Понятно, что в комплектацию включено все, что только можно пожелать для одноименных моделей без многозначительной буквы М. Активное шасси с умными амортизаторами и системой противодействия кренам, выравнивающая пневмоподвеска сзади и подруливающий дифференциал там же — полный комплект.

06 BMW X6 M. Интегральные кресла с максимумом степеней свободы — эксклюзив для М‑кроссовера.

Интегральные кресла с максимумом степеней свободы — эксклюзив для М‑кроссовера.

Вот только как пользоваться всем этим богатством в обычной жизни? Ведь согласно клавишам на центральной консоли можно выбирать из трех режимов (Comfort, Sport и Sport+) для настройки отзывчивости мотора на газ, степени зажатости амортизаторов и электроусилителя руля, скорострельности гидромеханической коробки передач.

Понятно, что здесь по сравнению со стандартным Х6 все режимы заметно ужесточены. Это изначально ясно даже по спортивному шасси с дорожным просветом, уменьшенным на 10 мм — до 195 мм. Но, перескакивая через швы, связывающие бетонные плиты хайвеев, я не ощущал себя отлетающим от стола пинг-понговым мячиком. Горбатый исполин, даже примерив маниакальный костюм, не приобрел привычки отбивать почки у своих седоков.

И вот что интересно. Какой режим сейчас предустановлен в дистанционно настраиваемой подвеске? Можно, конечно, увидеть это в нижней части тахометра — там собраны все подсказки о текущих настройках. Но если без подсказок, то черт его знает. На обычной дороге с минимумом ям разница не столь уж и велика даже между «комфортом» и рейсинговым режимом «спорт плюс».

Тем не менее рулевое управление, которое отныне снабжено электроусилителем, позволяющим менять настройки (как и на базовом Х6), все же склоняет в пользу режима Comfort. Не хочется лишний раз напрягаться, отклоняя руль от «нулевого» положения. Но в связке двигатель — коробка передач совсем не обязательно перещелкиваться на более экстремальный режим, если хочешь резко ускориться. На провинциальном шоссе запаса энергии и момента, закачанных двойным турбонаддувом с системой twin scroll в восемь цилиндров рабочим объемом 4,4 литра, хватает всегда, чтобы надежно отправить обгоняемый автомобиль на пару парсеков назад. И это несмотря на то, что полка момента у нового двигателя хоть и переползла вверх — с предельных 680 до 750 Н·м, — но заметно сократилась в длину. Было 1500–5650 об/мин — стало 2200–5000 об/мин. Впрочем, эта разница с возможностями X6M соотносится ровно настолько, насколько ты различишь ускорение, прыгая с девяностого этажа и с сотого.

ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ

Вообще, на обычной дороге ты никогда не поймешь, почему за Х6 М надо отдать две цены базового X6.

Ведь если внимательно присмотришься к М‑кроссоверу, то обнаружишь, что в его основе почти нет оригинальных узлов. Это вам не М3 или даже М5, где существенные отличия от серийных седанов наблюдаются даже в структуре кузова.

08 Интерес к BMW X5 M традиционно будет меньше: нет в его облике эпатажа, присущего Х6 М.

Интерес к BMW X5 M традиционно будет меньше: нет в его облике эпатажа, присущего Х6 М.

Двигатель 4.4 V8 создан на базе мотора обычного Х6 xDrive50i мощностью 450 сил — в М‑версии применили двухконтурные нагнетатели системы twin scroll, облегченные поршни, иные распредвалы и систему выпуска с перекрестным принципом работы, позволяющим минимизировать разрывы в подаче газов к турбинам. Собственно, тот же самый мотор стоял и на М‑кроссоверах предыдущего поколения. Но благодаря пересмотру многочисленных элементов его конструкции, увеличению давления наддува с 1,5 до 1,6 бар и перешивке софта удалось выжать еще 20 сил, чтобы снова быть впереди конкурентов. Кто они? Ну что за вопрос — конечно же Mercedes-Benz ML 63 AMG и Porsche Cayenne Turbo S!

Коробка передач тоже такая, как у обычного Х6, — восьмиступенчатая гидромеханика. Но опять же — с иной программой управления. У представителя прошлого поколения было шесть ступеней, — теперь понятно, откуда взялись 20% экономии топлива.

Подвеска в принципе не отличается от стандартных версий. Но если копнуть глубже, обнаружишь массу нюансов. Другие настройки, кое-где поменялась геометрия, шины спереди и сзади разновеликие и серьезно разрослись вширь, применены более жесткие соединения рычагов и подрамников.

09 BMW X6 M. Мотор — как и прежде, «восьмерка» объемом 4,4 литра, но теперь с массой модернизированных элементов.

Мотор — как и прежде, «восьмерка» объемом 4,4 литра, но теперь с массой модернизированных элементов.

Но обратите внимание: сайлентблоки в ходовой части и опорах силового агрегата не заменены металлическими шарнирами, как это сделано на BMW M3. Дополнительно усиливать кузов? А зачем? Владельцу BMW X6 M это надо в последнюю очередь.

Не нужны ему и керамические тормоза. Их не предлагают даже за доплату. Считается, что достаточно поставить шестипоршневые механизмы спереди — и их вполне хватит на всю оставшуюся жизнь.

Давно понятно, что баварские М‑кроссоверы, как и быстрые кроссоверы Mercedes-Benz или Porsche, создаются не для гонок. Их основная цель — раскрутить клиента на максимальное количество денег в обмен на эфемерные в повседневной жизни динамические показатели. Хозяева этих машин никогда не выведут их на трек. Так что же тогда я делаю у въезда на гоночную трассу Сircuit of the Americas, где проводится Гран-при США?

BMW

КРУГОВАЯ ПОРУКА

Я здесь именно для того, чтобы понять, за что просят такие деньги, если Х6 М технически не так уж далеко ушел от обычного X6. Не считая, конечно, гигантской прибавки мощности и модных шильдиков с литерой М. И дурацкого джойстика управления коробкой передач от последней М3, у которого нет режима «паркинг». На кой он здесь, когда взамен робота с двумя сцеплениями, меняющего передачи с быстротой молнии, на кроссовере применен обычный гидромеханический автомат?

Ой, не надо было ругать коробку. Да и машину в целом. Она реально стоит потраченных на нее десятков тысяч евро.

Никогда не водил кроссовер по кольцевой трассе, но теперь с каждым кругом убеждаюсь, что Х6 М способен закручиваться вокруг виражей, словно дельфин вокруг рифов. Если на обычной дороге он облизывал повороты с пренебрежительным достоинством, то на треке, где нет ограничений, это качество превратилось в настоящую спортивную злость. Куда делись две с лишним тонны? Они не исчезли, они с нами, но электроника шасси успешно справляется с этой массой.

Теперь понимаю, откуда взялось колоссальное превосходство нового Х6 М над прошлым поколением на нюрбургринговой «Северной петле». Почти 30 секунд с круга — это вам не шутки. Предыдущая концепция доведена в новом поколении до идеала — в первую очередь настройками электроники.

Моменты переключений передач в автоматическом режиме коробки, направляющие толчки заднего дифференциала с изменяемым вектором тяги. Если не делать явных ошибок, ты никогда не увидишь моргающего значка включенной системы стабилизации, даже при отчаянной езде.

Причем идет по треку Х6 М чинно и благородно. Мощные ускорения, плавные, но быстрые торможения проходят мимо тебя — то ли из-за высокой посадки, то ли из-за совсем не гоночной шумоизоляции.

11 BMW X6 M. Обычный Х6 довольствуется максимум двухпоршневыми тормозами спереди, а здесь шестипоршневые.

Обычный Х6 довольствуется максимум двухпоршневыми тормозами спереди, а здесь шестипоршневые.

Ты не заметил как, а уже идешь далеко за двести! Нажал на тормоз — и цифры на проекционном дисплее за считаные мгновения стали двухзначными. Конечно, можно отметить закономерные клевки носом при резком торможении перед шпилькой с 200 км/ч.

Все время ждешь, когда же сдуются стандартные тормоза, но за несколько кругов по гоночной трассе с ними ничего серьезного так и не произошло.

Да и коробка передач не промах. Даже в полностью автоматическом режиме она меняет передачи, почти не уступая в скорости схемам с двумя сцеплениями. Конечно, кое-где я выбрал бы скорость пониже и держал бы ее подольше, но в целом очень даже неплохо. Да просто отлично!

Это у меня вырвалось, как только перевел коробку в ручной режим. Двигать куцый рычажок на туннеле было не к месту (это все равно что дразнить овчарку, дергая ее за ухо), но есть же подрулевые рычажки. Поток мощности пошел на трансмиссию практически без разрывов, сопровождаясь мощными хлопками имитации перегазовки. С каждым включением передачи мою голову отбрасывает назад — к интегрированному подголовнику специального М‑сиденья.

Переключения стали молниеносными, и громадный кроссовер роскошно, почти не раскачиваясь, продолжил наматывать связки поворотов. По его поведению сразу видно, что приоритет в распределении момента явно отдан заднему приводу. Передок подключается в дело лишь время от времени, компенсируя возможный занос. Но это если мчаться согласно букве закона и базовым настройкам системы стабилизации. А если ее отключить?

05 BMW X6 M. Миниатюрный джойстик трансмиссии без режима «паркинг» заставляет напрягаться при длительных остановках с включенным двигателем: приходится ставить машину на электромеханический ручник. Или это забота об экологии: остановился — выключи двигатель?

Миниатюрный джойстик трансмиссии без режима «паркинг» заставляет напрягаться при длительных остановках с включенным двигателем: приходится ставить машину на электромеханический ручник. Или это забота об экологии: остановился — выключи двигатель?

Постепенно распускаю электронный ошейник, сначала перейдя в режим динамичной езды. Тут уже пошли приличные скольжения задней осью, допускаемые системой стабилизации. А теперь и вовсе отключаю «контроль». Вот тут-то сразу начинаешь ощущать, что эта гигантская колесница совсем не прочь пройти поворот с доворотом кормы, активно подруливая задним активным дифференциалом с изменяемым вектором тяги.

Жаль, что подавляющее большинство будущих владельцев BMW X6 M об этом так и не узнает. Впрочем, это им совершенно и не нужно. Как и керамические тормоза. Но автомобиль всё равно хорош. Гигант среди спортсменов. Левиафан среди кроссоверов.

ПЛЮС: Внешность, динамика, устойчивость в виражах МИНУС: В реальной жизни его возможности востребованы на 10%

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