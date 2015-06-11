Тест седана Dongfeng S30: ветер восточный

Китайский седан Dongfeng S30 — наследник французского хэтчбека Citroen ZX. Автомобиль продается в России с прошлого года, но на испытания «За рулем» попал впервые.

Dongfeng S30
Dongfeng S30

DongFeng > S30

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Седан Dongfeng S30. Производство: Ухань (КНР). Цена 579 000 рублей.

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Компания Dongfeng — пожалуй, одна из самых интернациональных в автопроме Китая. На ее совместных предприятиях собирают европейские, японские, корейские и тайваньские автомобили. Делают и собственные машины — но понятно, что автопродукция под своей маркой так или иначе содержит плоды обмена опытом с партнерами. И в этом нет ничего предосудительного.

Седан Dongfeng S30 продается в России с прошлого года. Китайцы говорят, что за основу они взяли платформу хэтчбека Citroen ZX, который выпускался во Франции с 1991 по 1997 год, а затем собирался на заводе в Ухане.

Двигатель — ниссановский, работает в паре с французской пятиступенчатой механической коробкой или с четырехступенчатым японским «автоматом».

Кузов заметно изменился. Во‑первых, из хэтчбека и универсала он превратился в седан, во‑вторых, черты «зет-икса» вовсе не угадываются.

Интерьер тоже не напоминает о былой связи с «французом». Однако не стоит забывать, что Citroen был одним из первых европейских производителей, кто пришел в Китай. И выпускает там в кооперации с Дунфэном автомобили аж с 1992 года.

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02Передняя панель выглядит ладно, и даже темные пластмассовые вставки под лакированное дерево ее не портят. Руль регулируется по углу наклона и по вылету. Селектор автомата под рукой, но и в ручном режиме передачи переключаются с задержкой.
Передняя панель выглядит ладно, и даже темные пластмассовые вставки под лакированное дерево ее не портят. Руль регулируется по углу наклона и по вылету. Селектор автомата под рукой, но и в ручном режиме передачи переключаются с задержкой.
Передняя панель выглядит ладно, и даже темные пластмассовые вставки под лакированное дерево ее не портят. Руль регулируется по углу наклона и по вылету. Селектор «автомата» под рукой, но и в ручном режиме передачи переключаются с задержкой.

По какому рецепту и в каких пропорциях смешивали в Ухане французскую, японскую и китайскую составляющие, определить теперь трудно, но получился современный по виду автомобиль, хорошо вписывающийся в городской пейзаж. И не важно где — в Китае, Японии, Европе или в России. Для нашей страны такой автомобиль подходит даже лучше — во всяком случае сейчас, в кризис. Другой машины С‑класса с автоматической коробкой передач и кожаным салоном за 580 тысяч рублей, пожалуй, не сыскать.

Поездив неделю на S30, я понял, что автомобиль недостаточно адаптирован для холодных российских условий (выпавший в начале апреля снег лишил меня последних сомнений). В чем это проявилось? Прежде всего в недостаточной эффективности отопителя. Однозонный климат-контроль живет собственной жизнью. На дисплее выставлено +30ºС, мотор прогрет, а в ноги дует чуть теплый воздух. Да и на ветровое стекло воздушный поток в автоматическом режиме почти не попадает.

Задним пассажирам в мороз приходится кутаться и сидеть в теплых сапогах — им вообще не достается теплого воздуха. Не нашел я и обогреваемой зоны покоя стеклоочистителей на ветровом стекле. Темная пластиковая вставка в верхней части руля смотрится прекрасно, но остается ледяной — браться за нее в холод не хочется. Уж тут-то французы могли поделиться опытом адаптации к суровому климату, ведь выпускаемый в Калуге Citroen С4, по мнению экспертов «За рулем», подкрепленному замерами, — один из самых теплых автомобилей на российском рынке!

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03У водительского сиденья достаточный диапазон продольной регулировки. А вот подушка коротка. И боковая поддержка практически отсутствует.
У водительского сиденья достаточный диапазон продольной регулировки. А вот подушка коротка. И боковая поддержка практически отсутствует.
У водительского сиденья достаточный диапазон продольной регулировки. А вот подушка коротка. И боковая поддержка практически отсутствует.

Возможности трансформации салона ограничены: спинка заднего сиденья складывается только целиком, нет лючка для перевозки длинномеров. Огорчили и выступающие над подлокотником водительской двери кнопки открывания стекол: при неосторожном движении рукой они неожиданно открывают то одно окно, то другое.

Зато S30 неплохо показал себя в езде. Он довольно резво разгоняется и хорошо держит дорогу, хотя рулю чуточку не хватает остроты и обратной связи.

Четырехступенчатый «автомат» Aisin не верх совершенства, но передачи переключает четко и почти незаметно. Разве что при резком нажатии на газ слегка задумывается при переходе вниз.

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06Багажник большой и удобный. Жаль, нет внутренней ручки для закрывания.
Багажник большой и удобный. Жаль, нет внутренней ручки для закрывания.
Багажник большой и удобный. Жаль, нет внутренней ручки для закрывания.


Откровенно говоря, я был уверен, что «китаец» окажется прожорливым, но в смешанном цикле S30 расходовал лишь 7,7 литра на сотню, если верить маршрутному компьютеру (в технических характеристиках данных о расходе топлива нет). Выходит, 51‑литрового бака хватит на 700 км. Можно путешествовать!

В переводе с китайского «дунфэн» означает «ветер с востока». Метеорологи знают, что восточный ветер приносит в наши широты морозы зимой и жару летом. В Россию из Китая в последние годы пришло немало новых автопроизводителей, поэтому конкуренция будет жаркой — несмотря на холодные рыночные времена.

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Тест седана Dongfeng S30: ветер восточный
Тест седана Dongfeng S30: ветер восточный
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