Тест седана Dongfeng S30: ветер восточный

Китайский седан Dongfeng S30 — наследник французского хэтчбека Citroen ZX. Автомобиль продается в России с прошлого года, но на испытания «За рулем» попал впервые.

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Седан Dongfeng S30. Производство: Ухань (КНР). Цена 579 000 рублей.

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Компания Dongfeng — пожалуй, одна из самых интернациональных в автопроме Китая. На ее совместных предприятиях собирают европейские, японские, корейские и тайваньские автомобили. Делают и собственные машины — но понятно, что автопродукция под своей маркой так или иначе содержит плоды обмена опытом с партнерами. И в этом нет ничего предосудительного.

Седан Dongfeng S30 продается в России с прошлого года. Китайцы говорят, что за основу они взяли платформу хэтчбека Citroen ZX, который выпускался во Франции с 1991 по 1997 год, а затем собирался на заводе в Ухане.

Двигатель — ниссановский, работает в паре с французской пятиступенчатой механической коробкой или с четырехступенчатым японским «автоматом».

Кузов заметно изменился. Во‑первых, из хэтчбека и универсала он превратился в седан, во‑вторых, черты «зет-икса» вовсе не угадываются.

Интерьер тоже не напоминает о былой связи с «французом». Однако не стоит забывать, что Citroen был одним из первых европейских производителей, кто пришел в Китай. И выпускает там в кооперации с Дунфэном автомобили аж с 1992 года.

02 Передняя панель выглядит ладно, и даже темные пластмассовые вставки под лакированное дерево ее не портят. Руль регулируется по углу наклона и по вылету. Селектор автомата под рукой, но и в ручном режиме передачи переключаются с задержкой.

Передняя панель выглядит ладно, и даже темные пластмассовые вставки под лакированное дерево ее не портят. Руль регулируется по углу наклона и по вылету. Селектор «автомата» под рукой, но и в ручном режиме передачи переключаются с задержкой.

По какому рецепту и в каких пропорциях смешивали в Ухане французскую, японскую и китайскую составляющие, определить теперь трудно, но получился современный по виду автомобиль, хорошо вписывающийся в городской пейзаж. И не важно где — в Китае, Японии, Европе или в России. Для нашей страны такой автомобиль подходит даже лучше — во всяком случае сейчас, в кризис. Другой машины С‑класса с автоматической коробкой передач и кожаным салоном за 580 тысяч рублей, пожалуй, не сыскать.