Тест FIAT Scudo: полезное с приятным

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В прошлом году в нашей редакции был на длительном тесте Fiat Ducato. Он понравился практически всем редакторам. В нашем распоряжении оказался очень вместительный универсальный автомобиль, пригодный и для поездки большой компанией, и для весенней эвакуации всего скарба за одну ходку при открытии дачного сезона. Недостаток, пожалуй, один, и то, скорее, психологический — очень громоздкий кузов.
И когда уже в этом году появилась возможность взять на длительный тест Scudo, мы немедленно ею воспользовались. Невольно в голову полезли параллели с Ducato. Платформа у моделей одна, ее главное достоинство — в компоновке. Силовой агрегат и ведущие колеса находятся спереди, а за ними ровный пол и очень компактная рессорная задняя подвеска. За счет этого получается совсем небольшая погрузочная высота. Scudo заметно ниже в «холке» и с более выраженным капотом. Посадка за рулем ближе к легковой. Но неизвестно, что хуже: то ли забираться в высокое кресло Ducato и видеть далеко, то ли садиться как в легковушку, но при этом иметь в поле бокового зрения толстые наклонные стойки.
YAKU2408Интерьер практически легковой по дизайну. Коммерческую сущность выдают жесткие пластики и парное переднее пассажирское сиденье
А вот с качеством материалов, да и с дизайном интерьера в Scudo заметно лучше. Пластик тоже жесткий, но более фактурный, мелких бардачков тоже много, но общий вид торпедо не столь утилитарный. Велюровая обивка сидений способствует созданию уюта в салоне. Переднее пассажирское сиденье, как и в Ducato, сдвоенное, без регулировок, а вот второй и третий ряды Scudo на порядок функциональнее. Оба ряда кресел состоят из двойной левой (по ходу) части и одинарной правой. Они могут легко демонтироваться. Все три спинки в каждом ряду имеют индивидуальную регулировку наклона.
YAKU2400Рычаг МКП на приливе консоли позволяет переходить с борта на борт
У Ducato и Scudo одинаковые силовые агрегаты: 120-сильный турбодизель и 6-ступенчатая «механика». Отклик мотора на педаль газа и в том, и в другом случае вполне адекватный, а вот с четкостью включения передач у Scudo похуже. Зато педаль сцепления расположена удобнее. Она легче и информативнее. И еще удивила маневренность: у Ducato она просто поразительная за счет того, что передние колеса выворачиваются почти под 45 градусов. Scudo этим похвастаться не может, зато плавность хода у него легковая. Неудивительно: Scudo прежде всего пассажирский, а потом уже грузопассажирский автомобиль, а Ducato — наоборот.
YAKU2502Вход на третий ряд очень удобный благодаря продуманной кинематике кресел
Что хорошо
Плавность хода, топливная экономичность, возможности трансформации, пассажирские сиденья с регулировкой наклона спинки, обзорность
Что плохо
Недостаточная четкость включения передач, большой радиус разворота, маленький дорожный просвет под защитой картера мотора
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