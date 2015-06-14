Тест FIAT Scudo: полезное с приятным

Fiat Scudo — яркий пример международной кооперации автомобильного бизнеса. Несмотря на итальянскую марку, собирают его на французском конвейере вместе с близнецами Peugeot Expert и Citroen Jumper. Впрочем, нам, потребителям, это не важно. Лучше выясним, насколько Scudo может быть полезен в хозяйстве.

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В прошлом году в нашей редакции был на длительном тесте Fiat Ducato. Он понравился практически всем редакторам. В нашем распоряжении оказался очень вместительный универсальный автомобиль, пригодный и для поездки большой компанией, и для весенней эвакуации всего скарба за одну ходку при открытии дачного сезона. Недостаток, пожалуй, один, и то, скорее, психологический — очень громоздкий кузов.

И когда уже в этом году появилась возможность взять на длительный тест Scudo, мы немедленно ею воспользовались. Невольно в голову полезли параллели с Ducato. Платформа у моделей одна, ее главное достоинство — в компоновке. Силовой агрегат и ведущие колеса находятся спереди, а за ними ровный пол и очень компактная рессорная задняя подвеска. За счет этого получается совсем небольшая погрузочная высота. Scudo заметно ниже в «холке» и с более выраженным капотом. Посадка за рулем ближе к легковой. Но неизвестно, что хуже: то ли забираться в высокое кресло Ducato и видеть далеко, то ли садиться как в легковушку, но при этом иметь в поле бокового зрения толстые наклонные стойки.

YAKU2408 Интерьер практически легковой по дизайну. Коммерческую сущность выдают жесткие пластики и парное переднее пассажирское сиденье

Интерьер практически легковой по дизайну. Коммерческую сущность выдают жесткие пластики и парное переднее пассажирское сиденье

А вот с качеством материалов, да и с дизайном интерьера в Scudo заметно лучше. Пластик тоже жесткий, но более фактурный, мелких бардачков тоже много, но общий вид торпедо не столь утилитарный. Велюровая обивка сидений способствует созданию уюта в салоне. Переднее пассажирское сиденье, как и в Ducato, сдвоенное, без регулировок, а вот второй и третий ряды Scudo на порядок функциональнее. Оба ряда кресел состоят из двойной левой (по ходу) части и одинарной правой. Они могут легко демонтироваться. Все три спинки в каждом ряду имеют индивидуальную регулировку наклона.

YAKU2400 Рычаг МКП на приливе консоли позволяет переходить с борта на борт

Рычаг МКП на приливе консоли позволяет переходить с борта на борт

У Ducato и Scudo одинаковые силовые агрегаты: 120-сильный турбодизель и 6-ступенчатая «механика». Отклик мотора на педаль газа и в том, и в другом случае вполне адекватный, а вот с четкостью включения передач у Scudo похуже. Зато педаль сцепления расположена удобнее. Она легче и информативнее. И еще удивила маневренность: у Ducato она просто поразительная за счет того, что передние колеса выворачиваются почти под 45 градусов. Scudo этим похвастаться не может, зато плавность хода у него легковая. Неудивительно: Scudo прежде всего пассажирский, а потом уже грузопассажирский автомобиль, а Ducato — наоборот.

YAKU2502 Вход на третий ряд очень удобный благодаря продуманной кинематике кресел

Вход на третий ряд очень удобный благодаря продуманной кинематике кресел

Что хорошо

Плавность хода, топливная экономичность, возможности трансформации, пассажирские сиденья с регулировкой наклона спинки, обзорность

Что плохо

Недостаточная четкость включения передач, большой радиус разворота, маленький дорожный просвет под защитой картера мотора