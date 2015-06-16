То, что «Соренто» 2015 модельного года выглядит солидней и внушительней, видно невооруженным глазом и записано в технических характеристиках. Ну а что конкретно эти данные дадут покупателю? И насколько же машина стала лучше?

Kia Sorento 2015

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К радости поклонников предыдущего Sorento 2012 модельного года сообщаем: этот автомобиль вовсе не переходит в разряд старых. Его по-прежнему будут производить в Калининграде и предлагать по цене от 1,3 млн до 1,7 млн рублей. Цена же базовой версии модели 2015 г. примерно 2 млн руб.

Двигатель для нового Sorento выбрали пока один — 2,2-литровый 200-сильный дизель. Его, к слову, большому полноприводному автомобилю вполне хватает и в городе, и на шоссе. Да и расход топлива приемлемый.

Увеличение размеров сказалось, в основном, на удобстве посадки на задние сиденья. Кстати, третий ряд (такую комплектацию можно заказать в качестве опции) в новом автомобиле просторный и комфортный даже для взрослых. Вырос и багажник.

Салон выглядит наряднее и богаче. У машины 2015 г. иные руль, комбинация приборов, дисплей мультимедийной системы. Однако старые удачные эргономические решения, знакомые по модели, которую теперь можно называть младшей, сохранили.

Kia Sorento 2015

Изменение геометрии задней подвески положительно сказалось на поведении автомобиля. Улучшилась плавность хода, но отнюдь не в ущерб управляемости. Большая машина с выросшей колесной базой управляется, на удивление, даже чуть лучше предыдущей.