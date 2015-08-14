Универсалы до 1 500 000 руб.: делаем оптимальный выбор

Когда мы говорим о непопулярности в России хэтчбеков, то, как правило, забываем про еще менее любимый у нас кузов — универсал. Хотя если судить по итогам продаж, приверженцев «сараев» в России не так уж и мало: по данным аналитиков «Автостата», этот сегмент у нас один из самых быстрорастущих.

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В таблице указаны данные продаж всех модификаций во всех кузовах

В нашем очередном обзоре представлена большая часть марок, предлагающих автомобили-труженики, лишь за небольшим исключением: в него не вошли универсалы производства BMW, Mercedes-Benz и Audi, ибо это игроки совершенно другой лиги. Также не попали в наше поле зрения Astra Family и Insignia Sports Tourer, продающиеся в крайне малых количествах.

Цены приведены по состоянию на 13 августа 2015 года.

1. Lada Priora универсал 1.6 «Норма-057» — 460 900 руб.

Priora

Двигатель: 1596 см 3 ; 106 л. с.; 148 Нм (здесь и далее — данные производителя)

1596 см ; 106 л. с.; 148 Нм (здесь и далее — данные производителя) Темперамент: 183 км/ч; 11,5 с

183 км/ч; 11,5 с Расход: 5,6–8,9 л/100 км

Оснащение: подушка безопасности водителя, иммобилайзер, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, сигнализация.

Главная забота покупателей этой не первой свежести машины — максимально сэкономить. Поэтому речь не идет об элементарной магнитоле и даже о противобуксовочной системе. Слава богу, что кондиционер есть. А все, что побогаче, — за порогом в полмиллиона.

2. Lada Kalina универсал 1.6 «Норма» — 473 700 руб.

Kalina

Двигатель: 1596 см 3 ; 106 л. с.; 148 Нм

1596 см ; 106 л. с.; 148 Нм Темперамент: 181 км/ч; 11,0 с

181 км/ч; 11,0 с Расход: 5,6–8,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), обогрев передних сидений, дневные ходовые огни, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, сигнализация.

Выбор этой комплектации как оптимальной объясняется просто: помимо минимально необходимого джентльменского набора опций он обусловлен и более мощным 106-сильным двигателем. Версия «Люкс» всего на 23 тысячи дороже и включает в себя задние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев зеркал, а также диски из легкого сплава. По всем меркам смотрится она более выигрышно, но экономные хозяйственники все-таки предпочитают «Норму».

3. Lada Largus 1.6 «Люкс» (5 мест) — 569 700 руб.

Lada Largus

Двигатель: 1598 см 3 ; 105 л. с.; 148 Нм

1598 см ; 105 л. с.; 148 Нм Темперамент: 165 км/ч; 13,1 с

165 км/ч; 13,1 с Расход: 6,7–10,1 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, противотуманные фары, парктроник, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.

Безальтернативность топовой версии «Ларгуса» определяется хотя бы тем, что только в ней есть вторая подушка безопасности и аудиосистема — машина все же посолиднее «Приоры». Придется, правда, смириться с доплатой за двигатель помощнее, но для универсала это вряд ли можно считать недостатком. Разница по сравнению с более демократичной комплектацией «Норма», оборудованной пакетом А18, составит 44 700 рублей.

4. Chevrolet Cruze универсал 1.8 AT LT — 721 000 руб.

Cruze

Двигатель: 1796 см 3 ; 141 л. с.; 176 Нм

1796 см ; 141 л. с.; 176 Нм Темперамент: 200 км/ч; 11,5 с

200 км/ч; 11,5 с Расход: 7,1 л/100 км (средний)

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Официальная рекомендованная розничная цена на модификацию и комплектацию, признанные оптимальными, установлена на уровне 1 121 000 рублей. Однако в связи с завершением продаж автомобилей указанной модели на нее действует скидка, позволяющая до конца августа сэкономить 400 000 рублей.

5. Opel Astra Sports Tourer 1.6 АТ Enjoy — 877 000 руб.

Astra Sports Tourer

Двигатель: 1598 см 3 ; 115 л. с.; 155 Нм

1598 см ; 115 л. с.; 155 Нм Темперамент: 180 км/ч; 13,9 с

180 км/ч; 13,9 с Расход: 5,6–10,0 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, дневные ходовые огни, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава, сигнализация.

Поскольку марка уходит с рынка , была устроена тотальная распродажа с соответственными скидками. Цена выбранной модификации установлена на уровне 1 307 000 руб., но «Астра»-универсал продается у дилеров, участвующих в специальной акции, за 877 тысяч.

6. Kia cee’d SW 1.6 АТ Comfort — 889 900 руб.

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Двигатель: 1591 см 3 ; 129 л. с.; 157 Нм

1591 см ; 129 л. с.; 157 Нм Темперамент: 190 км/ч; 11,8 с

190 км/ч; 11,8 с Расход: 5,4–9,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, обогрев руля, электропривод и обогрев зеркал, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, сигнализация.

Комплектация Comfort в первую очередь интересна тем, что в ней появляется возможность выбрать автомобиль с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Оснащение вполне сносное: следующая комплектация Luxe дороже на 40 тысяч и дополнительно предлагает диски из легкого сплава, климат-контроль и датчик дождя, без которых, в принципе, вполне можно обойтись.

Сейчас на этот автомобиль распространяется несколько спецпредожений, в том числе скидка в 50 тыс. руб., доступная всем покупателям (реальная стоимость cee'd SW благодаря этой скидке составляет 839 900 рублей), и привлекательные варианты трейд-ин и кредита.

7. Ford Focus универсал SYNC Edition 1.6 Powershift — 915 000 руб.

Focus

Двигатель: 1596 см 3 ; 125 л. с.; 159 Нм

1596 см ; 125 л. с.; 159 Нм Темперамент: 195 км/ч; 11,7 с

195 км/ч; 11,7 с Расход: 4,9–8,7 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth.

Вторая по степени оснащенности комплектация выглядит не то чтобы роскошно, но вполне приемлемо. В списке опций обогрев зеркал, кондиционер, аудиосистема, задние электростеклоподъемники и обогрев сидений. Для автомобиля стоимостью под миллион все это критично важно. А есть ли смысл доплачивать еще 70 тысяч за кожаную отделку руля, боковые подушки, а также диски из легкого сплава, климат-контроль, светодиодные ходовые огни и прочее — вопрос индивидуальный.

8. Hyundai i30 1.6 AT Active — 941 900 руб.

i30

Двигатель: 1591 см 3 ; 130 л. с.; 157 Нм

1591 см ; 130 л. с.; 157 Нм Темперамент: 190 км/ч; 11,9 с

190 км/ч; 11,9 с Расход: 5,4–9,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, сигнализация.

Остановиться на версии Active нас, в основном, побудила система динамической стабилизации, а также кожаная отделка руля и селектора коробки. При этом пришлось смириться со светодиодными ходовыми огнями, климат-контролем и системой помощи при трогании на подъеме, которые выступили в качестве нагрузки.

9. Hyundai i40 2.0 AT Comfort — 1 134 900 руб.

i40

Двигатель: 1999 см 3 ; 149,6 л. с.; 192 Нм

1999 см ; 149,6 л. с.; 192 Нм Темперамент: 198 км/ч; 11,1 с

198 км/ч; 11,1 с Расход: 5,9–10,3 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, круиз-контроль, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, светодиодные ходовые огни и фонари, противотуманные фары, датчик дождя, электронный стояночный тормоз, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава, сигнализация.

Базовая комплектация i40 содержит вполне удовлетворительный набор опций, поэтому тратить еще 100 тыс. на мало нужные вещи типа регулировки сиденья пассажира по высоте, датчика дождя, камеры заднего вида и кожаного салона вряд ли жизненно необходимо.

10. Skoda Octavia Combi 1.8 DSG 4x4 Style — 1 483 000 руб.

Octavia Combi

Двигатель: 1798 см 3 ; 180 л. с.; 250 Нм

1798 см ; 180 л. с.; 250 Нм Темперамент: 229 км/ч; 7,5 с

229 км/ч; 7,5 с Расход: 5,3–7,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при старте на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, климат-контроль, круиз-контроль, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев складываемых зеркал, дневные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, датчик дождя и освещенности, диски из легкого сплава, сигнализация.

Эх, гулять так гулять! Возьмем самый мощный мотор , 6-ступенчатый «робот» DSG, полный привод и топовую комплектацию Style. В конце концов, те, кто собирается «экономить на спичках», не будут засматриваться на «Шкоду», а выберут что-нибудь попроще.

Наша версия отличается от предшествующей ей Ambition шторками безопасности, центральным подлокотником спереди, климат-контролем, многофункциональным цветным дисплеем Maxi Dot, противотуманками и дисками из легкого сплава.