VW Caddy из парка ЗР: честный труженик

В отличие от прочих автомобилей нашего парка, техничка не нуждается в специальном придумывании дальних пробегов и испытаний. Они выпадают на ее долю по долгу службы. К стандартным мучениям в пробках добавляется периодически загруженный салон и езда с прицепом. Но два года, прошедших с момента нашей встречи, мы живем душа в душу. Я забочусь о машине, она в благодарность не докучает поломками и капризами.

Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy

Volkswagen > Caddy

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VW CADDY LIFE MAXI

  • Изготовитель — Польша
  • Год выпуска — 2013
  • В эксплуатации «За рулем» — с июля 2013 года
  • Пробег на момент отчета — 57 000 км
  • Публикации в ЗР: 2013, № 12; 2014, № 1, 3, 8
Лучшим шансом оценить Caddy в боевых условиях стала поездка в Тольятти. Нам предстояло привезти в Москву дюжину комплектов зимних шин, оставшихся после тестов. Прицеп не испортил «каблучку» бодрого настроения, и обгоны фур по пути в Автоград давались непринужденно. Правда, я заставлял себя чаще смотреть в зеркала заднего вида, чтобы не забывать, что еду с довеском.

Нагрузка на обратном пути чувствовалась разве что по слегка подросшему расходу солярки. И даже при достаточно интенсивных торможениях груженный покрышками прицеп не доставлял дискомфорта. Дополнительную уверенность придавало то, что фаркоп на нашем Caddy штатный, а потому в электронный блок заложена функция стабилизации автопоезда.

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Следующий дальний пробег омрачила вибрация на высокой скорости. Внешний осмотр колес криминала не выявил. В городском режиме машина вела себя нормально, и о неисправности я быстро забыл. Напомнили о ней осенью мастера шиномонтажа — обнаружили вмятину на внутренней стороне диска. Удивительно: дефект небольшой, колесо повреждено заднее, а дискомфорт на высокой скорости — как от разбитого в хлам переднего. Не нравится «каблучку», когда что-то не так.

На вторую зиму Caddy взял моду приветствовать меня по утрам легким свистом мотора печки. После прогрева салона все проходит, так что пока бить тревогу рано. По гарантии не поменяют, а за свой счет — всегда успею.

Любителей ездить с горящей лампочкой резерва топлива дизельный Caddy заставит поменять свои привычки. Незаменимый предпусковой подогреватель Webasto в таких условиях работать отказывается. А без него прогреть ангар салона, особенно в пробке, практически нереально. На сиденьях первого ряда еще терпимо, а в третьем ряду — как на Чукотке!

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03Винт направляющей сдвижной двери потерялся не сам. Его забыл вкрутить после кузовного ремонта мастер дилерского центра
Винт направляющей сдвижной двери потерялся не сам. Его забыл вкрутить после кузовного ремонта мастер дилерского центра
Винт направляющей сдвижной двери потерялся не сам. Его забыл вкрутить после кузовного ремонта мастер дилерского центра

Единственным поводом для внепланового визита на сервис послужила внезапно загоревшаяся лампа аварийного уровня масла. Как выяснилось, виной тому оборванный провод датчика. Мелочь быстро устранили по гарантии.

За два года и почти 60 000 км пробега Volkswagen Caddy не потребовал финансовых вливаний, кроме как на плановые ТО, шины и несколько полезных аксессуаров сразу после покупки.

По нынешним временам тянет на примерное поведение. Я всегда уверен, что он и на работе не подведет, и в дальнее путешествие свозит безопасно, и домой вернет в положенный срок.

VW Caddy из парка ЗР: честный труженик
VW Caddy из парка ЗР: честный труженик
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

Volkswagen 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация — "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет...

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