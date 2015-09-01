Даниил Квят: «Меньше говорить и больше гоняться!»

Даниила мы поймали в Москве, когда он возвращался в расположение команды после гоночного шоу в Казани. Вид у гонщика был измученный: за двое суток он дал несколько тысяч автографов и два десятка интервью. С российским пилотом команды Red Bull Racing беседовал Сергей Зиновьев.

— Что в Формуле-1 для тебя самое трудное?

— Вряд ли можно выделить что-то одно. Наверное, совладать со всеми факторами, самыми разнообразными, это целая сеть — внутрикомандные, публичные, чисто гоночные и так далее.

— Можешь назвать самый сильный, самый эмоциональный момент сезона?

— Однозначно подиум в Венгрии. Он затмевает всё остальное.

— Что тебе больше всего нравится в Формуле-1?

— Само осознание, что я часть всего этого механизма. Ведь сбылась моя мечта.

— А что больше всего не нравится?

— Хотелось бы меньше говорить и больше гоняться. Разговоры отнимают слишком много времени и сил. Я понимаю, это важная часть работы пилота, но если честно — она мне не по душе.

— То есть, если этапов в чемпионате сделают не двадцать, а двадцать пять, ты только порадуешься?

— Конечно! Но с условием, что при этом разговоров станет меньше.

— В американском Индикаре недавно ввели новое правило: гонщикам запрещено критиковать сам чемпионат, его правила, официальных лиц чемпионата и друг друга. Твое отношение к такому правилу?

— Гонщикам запрещено, гонщикам запрещено… К сожалению, эти слова я слышу все чаще и чаще. Мне вообще не нравится, что запретов так много.

— В Формуле-1 разве нет подобных запретов, пусть даже и в негласной форме?

— Я о таком не слышал. И надеюсь, до такого не дойдет.

— А что бы ты хотел улучшить в Формуле-1 прямо сейчас, не дожидаясь плановых изменений регламента?

— Концепция у чемпионата мира хорошая сама по себе и Формула-1 популярна во всем мире, поэтому вряд ли она требует срочных улучшений, кто бы что ни говорил. Но я увеличил бы прижимную силу. Я успел поездить на «атмосферных» машинах, до прихода турбомоторов и новой аэродинамики. Те машины гораздо интереснее в динамике.

— То есть ты не против потенциального перехода на 1000-сильные атмосферные моторы V8?

— Я — только за!

— Шеф Red Bull Racing Кристиан Хорнер недавно сказал, что Квят и Риккардо — лучшая пара пилотов за всю историю выступления коллектива в Формуле-1. Что он имел в виду?

— Вероятно, наши с Даниэлем прямые и открытые взаимоотношения, нашу работоспособность и увлеченность работой в целом. Мы оба выкладываемся по полной.

— Скоро Гран-при России. Насколько подходит сочинская трасса для вашей команды в ее сегодняшнем состоянии с учетом проигрыша в мощности? Кажется, Ред Буллам больше по душе медленные трассы...

— Да, это так. Прямые участки нам неудобны, а в Сочи их как раз достаточно. Могу сказать только, что по ходу сезона мы научились лучше адаптировать машины к разным условиям. И в Сочи, конечно, будем бороться.