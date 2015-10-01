Увидит, запишет и предупредит!

Рыночный ассортимент гибридных автомобильных гаджетов, объединяющих в себе несколько функциональных модулей, медленно, но уверенно растет. Один из таких аппаратов, недавно появившийся в продаже, побывал в руках наших экспертов.

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Задав соответствующий запрос любому сетевому поисковику, вы наверняка отыщете в Рунете с десяток гибридных девайсов, совмещающих в одном корпусе видеорегистратор и радар-детектор. Краткий экскурс в историю их создания свидетельствует о том, что, в общем-то, задумка у производителей оказалась потребительски правильно ориентированной. Эта категория автомобильных электронных устройств появилась у нас на рынке примерно три года назад и, как показала практика, сначала вызвала неоднозначные отзывы пользователей. Особенно тех, которые уже имели на вооружении радар-детектор либо регистратор. Оно и понятно, ведь подобный вариант гибридизации, во-первых, ведет к увеличению конечной стоимости девайса, а во-вторых, однозначно сказывается на его массогабаритных показателях. По крайней мере, все известные нам гибридные аппараты этого типа, прошедшие через руки наших экспертов, выглядят заметно крупнее своих обычных собратьев, имеющих лишь одну функцию — видеорегистратора или радар-детектора.

Тем не менее, электронные гибриды сегодня прочно застолбили свою нишу на рынке, расположившись в ее премиальном сегменте. Более того, спектр этих устройств периодически обновляется, благодаря чему в продаже регулярно появляются модели с улучшенными характеристиками. Одна из них — Playme P400 TETRA, уже засветившаяся в интернет-магазинах, — недавно попала на наш тест.

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Устройство это, скажем прямо, заинтриговало нас уже одним своим внешним видом. Если не знать его особенности, то может сложиться впечатление, что перед вами дорогой зеркальный фотоаппарат в миниатюре — настолько необычен его дизайн. Кстати, девайс действительно может выступать в роли фотоаппарата, однако данное качество — вовсе не основная и далеко не единственная функция прибора. Например, сами разработчики позиционируют его как многофункциональное комбинированное устройство, способное одновременно выполнять роль автомобильного видеорегистратора, радар-детектора и GPS-информатора. В общем, настоящий радиотехнический комбайн, иначе не скажешь. Под стать этому обозначению оказались и габариты новинки — ее толщина (или, если хотите, высота) раза в полтора превышает аналогичный параметр обычного радар-детектора.

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Указанная специфика сначала вызвала у нас сомнения в возможности удобного размещения гибрида на лобовом стекле. Однако, как показали дальнейшие действия, по удобству своего расположения на стекле и влиянию на обзорность Playme P400 TETRA ничуть не уступает обычным регистраторам или «антирадарам». Во многом это обусловлено удачной конструкцией и хорошей эргономичностью гибрида, которые, на наш взгляд, заслуживают самой высокой оценки. Так, одна из особенностей аппарата — удобный поворотный флажок-фиксатор (в нем, кстати, находится GPS-модуль). Где мы только не располагали прибор — внизу, вверху, слева, справа, по центру лобового стекла — в любом месте он с помощью поворотного флажка в одно движение руки быстро и надежно фиксировал присоску на стекле. Тут заодно стоит отметить и возможность дополнительной регулировки положения аппарата при установке — консоль держателя можно двигать по трем осям, что позволяет точно отъюстировать объектив камеры по направлению движения машины.

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Перед установкой Playme P400 TETRA мы, естественно, изучили его технические характеристики. Надо отдать должное производителям — в этом комбайне реализованы многие передовые на сегодняшний день решения. Достаточно сказать, что в устройстве, например, использована последняя версия графического процессора Ambarella A7, а также просветленная оптика из нескольких стеклянных линз и «четырёхмегапиксельная матрица». Благодаря наличию мощного процессора разработчикам удалось обеспечить скоростную обработку видеосигнала, а также наличие режима работы WDR (Wide Dynamic Range), который позволяет добиться высокого качества картинки в условиях быстро меняющейся освещенности. Съемка в этом случае ведется с разными значениями экспозиций с последующим наложением полученных изображений друг на друга. Специалисты отмечают, что формат съемки WDR фактически исключает засветки и чрезмерные затемнения в условиях сильной освещенности или высокой контрастности. В итоге камера фиксирует значительное количество мелких деталей, а это весьма актуально для разрешения записи Full HD (1920x1080 пикселей), которое реализовано в комбо-устройстве. Как мы лично убедились, качество изображения у Playme P400 TETRA находится на хорошем уровне, в том числе и при ночной съемке.

На видео номера попутных машин хорошо различимы на расстоянии до десяти метров, а объектив камеры с сектором обзора 140 градусов захватывает не менее пяти полос движения. Все отснятые ролики хранятся на карте памяти micro-SD, объем которой может достигать 64 Гбайт.

Изучая функциональные особенности новинки, мы вновь отметили ее эргономичность. В данном случае нам понравилось то, что результаты съемки регистратора и показания радар-детектора выводятся на один общий дисплей. Экран довольно крупный (диагональ 2,4 дюйма), поэтому все отображаемые данные визуально воспринимаются легко. Впрочем, отвлекаться на них стоит лишь тогда, когда вы проводите какие-либо настройки аппарата. Во всем остальном рекомендуем положиться на электронного информатора. Например, о приближении к спидганам устройство заблаговременно уведомит водителя голосом, благо Playme P400 TETRA издалека обнаруживает все типы существующих радарных комплексов. Кроме того, он своевременно предупреждает и о приближении к системам видеофиксации, вообще не излучающим радиосигнал (в частности, «Автодория» или, скажем, камеры, контролирующие выезд на выделенные полосы движения).

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Такая возможность обеспечивается за счет упомянутого выше GPS-модуля. В памяти P400 TETRA хранится масса полезных данных, включая координаты стационарных радаров, камер типа «АВТОДОРИЯ», постов ДПС и т.п. Поэтому при подъезде к каждой из таких критических точек комбо-устройство заранее информирует водителя об «опасности». Так, в ходе тестовых поездок по автомагистрали прибор предупреждал нас примерно за километр до «опасной зоны», а в городе оповещение начиналось метров за 500 до нее. При этом ряд показателей, получаемых от GPS-модуля и его базы (скорость движения, лимит разрешенной на данном участке скорости, расстояние до ближайшей камеры и даже ее модификация) также выводится на дисплей. И еще: как у любого продвинутого девайса, в Playme P400 TETRA предусмотрена возможность оперативного обновления базы данных. Причем пользователь может сделать это самостоятельно, скачав свежую прошивку с сайта фирмы-производителя.

Средняя цена Playme P400 Tetra на момент публикации (по данным Яндекс.Маркет) — 11 990 руб.