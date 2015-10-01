Kia Rio или Kia Picanto: дорогие мои малыши

Собрались покупать Кia Rio? Алексей Сергеев считает, что в модельном ряду этой марки есть не менее интересный автомобиль.

Choose_2_1 Kia Rio (123 л.с.) Comfort 1.6 AT

Хэтчбек Rio в самой популярной у покупателей комплектации Comfort 1.6 AT (123 л.с.) стоит 649 900 рублей. За схожие деньги (644 900 рублей) предлагают Picanto Comfort 1.2 AT (85 л.с.). Обе машины неплохо оснащены: всевозможные обогревы, трип-компьютер, кондиционер и аудиосистема. Но у Picanto вдобавок есть электропривод задних стеклоподъемников и дистанционное управление дверными замками.

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Нетривиальная внешность не позволит Picanto затеряться в потоке, а его салон оригинальнее и привлекательнее. Машина маленькая, но водитель не чувствует себя зажатым — здесь высокая крыша и более вертикальная посадка, которая, кстати, чуть улучшает обзорность. Багажник вдвое меньше, чем у Rio, — всего 200 л, если мерить «под шторкой», но несколько пакетов с продуктами разместить можно.

Благодаря скромным габаритам Picanto развернется на носовом платке. Да и местечко для парковки проще найти. Колеса меньше, чем у Rio: 165/60 R14 против 185/65 R15, — на ездовых свойствах это почти не сказывается, а зимние шины обойдутся дешевле.

В спурте до 100 км/ч Picanto на 2,5 секунды медленнее, но в спокойном городском ритме не отстает от старшего брата. Мотор живее набирает обороты и прекрасно ладит с четырехступенчатым автоматом. Автомобильчик на редкость тихий для своего класса, заражает азартом на виражах, радует устойчивостью на прямой и отнюдь не спешит вытрясать на неровностях душу.

Паспортный городской расход Rio с шестиступенчатым автоматом — 8,5 л/100 км, но в реальной жизни выходит почти десять литров. А Picanto потребляет около 7,5 л/100 км, что мало отличается от заявленного производителем. Выходит, сбережете 20–25 литров на каждой тысяче километров. За три года или 70 000 км набежит около 50 000 рублей экономии.

111 Kia Picanto (85 л.с.) Comfort 1.2 AT

Общее оборудование

• ABS

• две подушки безопасности

• два электростеклоподъемника

• обогрев руля, зеркал и передних сидений

• кондиционер

• аудиосистема

• трип-компьютер