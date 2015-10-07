Такаюки Катсуда, Lexus: «Новый RX должен понравиться всем»

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Каковы главные задачи, которые стояли перед инженерами при разработке нового поколения RX?
Задача была сформулирована весьма ясно: мы должны были создать автомобиль, который по достоинству оценят лояльные покупатели уходящей модели. И разумеется, привлечет новых покупателей. Словом, новый RX должен понравиться всем.
Какие элементы нового поколения решено было сохранить, а над какими, напротив, пришлось изрядно поработать?
Поскольку модель на рынке существует уже не первый год, мы постоянно получали обратную связь от наших клиентов. Их ожидания в большей степени касались шумоизоляции, лучшей плавности хода и комфорта в салоне. В то же время мы поработали над надежностью модели и усовершенствовали ее управляемость. Словом, мы сделали RX еще более комфортным и уверенным с точки зрения ездовых характеристик. Для этого пришлось сменить платформу, подвески и структуру кузова.
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Какие составляющие нового RX удалось унифицировать с другими моделями концерна?
С самого начала RX использовал ту же платформу, что и Toyota Highlander. Ранее она была позаимствована у седана Camry. С тех пор у нас сложилась долгая и успешная история надежности и возможности этой платформы. Тем не менее на сей раз мы кардинально изменили переднюю часть, особенно с точки зрения крепления двигателя.
У нового Lexus RX выросли колесная база и общая длина. Как это скажется на драйверских повадках новинки? Или вы рассчитываете, что они и так улучшатся за счет новых амортизаторов?
Увеличенная колесная база благоприятно отразится на комфорте для всех пассажиров, особенно задних, у которых прибавилось места для ног. Кроме того, теперь мы можем снабдить RX колесами чуть большего размера. Таким образом, увеличенная база компенсировала установку больших колес в части вместительности салона. Вместе с тем изменились и пропорции автомобиля. При той же высоте и ширине силуэт его стал элегантнее.
Новый Lexus RX, как и другие модели марки, получил первый в истории компании бензиновый турбомотор. Каков его ресурс?
Как правило, гарантия на любой двигатель разнится в зависимости от страны, в которой будет эксплуатироваться автомобиль. С точки зрения конструкции никаких ограничений на нашу новинку нет — ресурс этого мотора ничем не хуже атмосферных аналогов. То есть, если клиент будет эксплуатировать новый RX с этим мотором согласно нашим рекомендациям, проблем быть не должно.
Восьмиступенчатая коробка передач впервые представлена на RX? Что это за коробка? Ранее аналогичную я наблюдал на заряженном седане IS F предыдущего поколения…
Для начала давайте разделим наши автомобили с переднемоторной компоновкой на две группы — переднеприводные/полноприводные и заднеприводные. Между ними есть существенная разница. В первом случае двигатель и трансмиссия устанавливаются продольно друг за другом, и такое размещение полностью отличается, скажем, от заднеприводных моделей IS или ES. Так что для переднеприводных машин установка 8-ступенчатой трансмиссии займет какое-то время. Тем не менее мы уже интегрировали ее в 2012 году в прошлое поколение RX, правда, лишь на американском рынке и лишь в версии F Sport. Причем для переднеприводной схемы это был первый подобный случай. С тех пор прошло три года, и у нас есть хороший опыт эксплуатации этого «автомата» в части его надежности, поэтому мы планируем представить его и на других моделях.
Ходят слухи о разработке семиместной версии RX. Насколько они правдивы? Я тоже слышал об этом (смеется). Правда в том, что сразу несколько регионов поставок RX обратились к нам с просьбой рассмотреть возможность создания семиместного кроссовера. Но на данный момент окончательного решения еще не принято. Если обратить внимание на передок машины, то он стал более граненым, заостренным, если хотите. Как эти формы скажутся на безопасности пешеходов при наезде? Острые грани тут не самый определяющий фактор, ведь материал, из которого изготовлены передние панели, достаточно мягкий. К тому же передний бампер имеет энергопоглощающие элементы внутри, а в нижней части мы должным образом поработали над безопасностью при наезде на пешеходов в области колен. Будучи кроссовером, RX обладает сравнительно высокой линией капота, так что при наезде грудная клетка пешехода и его голова неминуемо попадут на капот. Тем не менее мы нашли под капотом достаточно места, чтобы минимизировать последствия от удара, так что у нас есть все основания полагать, что по общему показателю защиты пешеходов у нас будет хорошая оценка. Наконец, RX обладает неплохими углами обзора, и у пешеходов нет поводов для беспокойства быть незамеченными водителем.
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Такаюки Катсуда, главный инженер Lexus RX. В Toyota Motor Corporation трудится с 1985 года. Свою карьеру в компании начал в подразделении разработки шасси. В частности, Катсуда-сан работал над созданием электронной адаптивной подвески TEMS и адаптивной пневматической подвески для автомобилей Toyota. В 1999–2001 годах принимал участие в работе европейской команды по созданию моделей Toyota Avensis и Corolla Verso. После того как он приобрел необходимые опыт и знания в области планирования опытно-конструкторских работ, был назначен главным инженером проекта по созданию Lexus RX.
- 1985 год — начало работы в Toyota Motor Corporation.
- 1999–2001 годы — работа в Европе над проектами Avensis и Corolla Verso.
- 2001–2003 годы — управляющий подразделением разработки шасси.
- С 2003 года — руководитель разработки Lexus RX.
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