Такаюки Катсуда, Lexus: «Новый RX должен понравиться всем»

На завершившемся недавно международном автосалоне во Франкфурте японская марка Lexus впервые показала европейцам четвертое поколение своего кроссовера RX. Автомобиль получил не только новую внешность в духе последних творений японцев, но и ряд новых технологий. О них-то мы и поговорили с Такаюки Катсудой, главным инженером модели Lexus RX.

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Такаюки Катсуда, главный инженер Lexus RX, на фоне своего детища

Каковы главные задачи, которые стояли перед инженерами при разработке нового поколения RX?

Задача была сформулирована весьма ясно: мы должны были создать автомобиль, который по достоинству оценят лояльные покупатели уходящей модели. И разумеется, привлечет новых покупателей. Словом, новый RX должен понравиться всем.

Какие элементы нового поколения решено было сохранить, а над какими, напротив, пришлось изрядно поработать?

Поскольку модель на рынке существует уже не первый год, мы постоянно получали обратную связь от наших клиентов. Их ожидания в большей степени касались шумоизоляции, лучшей плавности хода и комфорта в салоне. В то же время мы поработали над надежностью модели и усовершенствовали ее управляемость. Словом, мы сделали RX еще более комфортным и уверенным с точки зрения ездовых характеристик. Для этого пришлось сменить платформу, подвески и структуру кузова.

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Четвертое поколение Lexus RX

Какие составляющие нового RX удалось унифицировать с другими моделями концерна?

С самого начала RX использовал ту же платформу, что и Toyota Highlander. Ранее она была позаимствована у седана Camry. С тех пор у нас сложилась долгая и успешная история надежности и возможности этой платформы. Тем не менее на сей раз мы кардинально изменили переднюю часть, особенно с точки зрения крепления двигателя.

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У нового Lexus RX выросли колесная база и общая длина. Как это скажется на драйверских повадках новинки? Или вы рассчитываете, что они и так улучшатся за счет новых амортизаторов?

Увеличенная колесная база благоприятно отразится на комфорте для всех пассажиров, особенно задних, у которых прибавилось места для ног. Кроме того, теперь мы можем снабдить RX колесами чуть большего размера. Таким образом, увеличенная база компенсировала установку больших колес в части вместительности салона. Вместе с тем изменились и пропорции автомобиля. При той же высоте и ширине силуэт его стал элегантнее.

Новый Lexus RX, как и другие модели марки, получил первый в истории компании бензиновый турбомотор. Каков его ресурс?

Как правило, гарантия на любой двигатель разнится в зависимости от страны, в которой будет эксплуатироваться автомобиль. С точки зрения конструкции никаких ограничений на нашу новинку нет — ресурс этого мотора ничем не хуже атмосферных аналогов. То есть, если клиент будет эксплуатировать новый RX с этим мотором согласно нашим рекомендациям, проблем быть не должно.

Восьмиступенчатая коробка передач впервые представлена на RX? Что это за коробка? Ранее аналогичную я наблюдал на заряженном седане IS F предыдущего поколения…

Для начала давайте разделим наши автомобили с переднемоторной компоновкой на две группы — переднеприводные/полноприводные и заднеприводные. Между ними есть существенная разница. В первом случае двигатель и трансмиссия устанавливаются продольно друг за другом, и такое размещение полностью отличается, скажем, от заднеприводных моделей IS или ES. Так что для переднеприводных машин установка 8-ступенчатой трансмиссии займет какое-то время. Тем не менее мы уже интегрировали ее в 2012 году в прошлое поколение RX, правда, лишь на американском рынке и лишь в версии F Sport. Причем для переднеприводной схемы это был первый подобный случай. С тех пор прошло три года, и у нас есть хороший опыт эксплуатации этого «автомата» в части его надежности, поэтому мы планируем представить его и на других моделях.