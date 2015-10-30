Техосмотр в провале: что делать?

В 2012 году проведение техосмотра транспортных средств доверили частникам. Сергей Смирнов полагает, что реформа провалилась.

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Прежде государственный техосмотр проводился исключительно силами ГИБДД: лишь 1850 станций на всю страну, очереди, поверхностные проверки транспорта и повсеместный «договорняк» за умеренную мзду.

В августе 2012 года сию миссию доверили частным компаниям. Предполагалось, что они станут работать на совесть, проверяя машины по полной программе, — была предусмотрена полная материальная ответственность за некачественный осмотр и выпуск на дорогу неисправных автомобилей. Но это на бумаге, а на деле?

Диагностическая карта большинству автомобилистов нужна исключительно для покупки полиса ОСАГО — нередко на станциях техосмотра проводят лишь визуальную проверку, а затем выдают диагностическую карту. И это в лучшем случае. Через Интернет можно приобрести заветный документ вовсе не выходя из дома — отдашь 1000 рублей или чуть больше. Машину не нужно показывать!

По мнению директора союза организаций технических экспертов «ТехЭксперт» Сергея Зайцева, благие цели реформы свелись на нет. Большинство операторов техосмотра не имеют производственно-технической базы для надлежащей проверки технического состояния транспортных средств, но формально к ним не подкопаешься: чтобы начать работать, «частникам» достаточно собрать требуемый пакет документов и получить разрешение на проведение техосмотра. Они выдают диагностическую карту на автомобиль, вносят данные техосмотра в единую информационную систему (ЕАИСТО) — но фактически никакого осмотра машины не проводят. Доходный бизнес! А компании, которые вложили немало денег в оборудование площадок для полноценной проверки и диагностики транспортных средств, вынуждены или переключаться на другие виды деятельности, или вовсе закрываться — расходы у них о‑го-го, а доходы те же. Уже закрылось больше тысячи таких станций. При этом, по данным Российского союза автостраховщиков, в стране действует больше четырех тысяч операторов техосмотра.

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Интересная ситуация. Государство обязывает водителей проходить техосмотр и платить за это деньги, но никак не контролирует деятельность операторов. Водители могут управлять автомобилем и без талона техосмотра (нужен лишь полис ОСАГО). Рублем наказывают только водителей такси да владельцев автобусов и грузовиков. Что же, отменить техосмотр вовсе?

Отменить нельзя хотя бы потому, что обязательство проверять транспортные средства прописано в международном соглашении, которое подписали 28 стран, включая Россию.

Что же делать? Бесконечные проверки станций ГТО и «засады» на тех, кто продает и покупает диагностические карты, ни к чему не приведут. Внести поправку в КоАП и штрафовать водителей? И это не решит проблему «покупных» техосмотров. Может, передать проверку автомобилей страховым компаниям? Пусть перед продажей полиса ОСАГО проверяют за свой счет состояние автомобилей. Ведь они очень заинтересованы в исправности транспортных средств своих клиентов.

А пока неофициальная статистика такова: количество транспортных средств, получивших диагностические карты вместе с полисом ОСАГО без достоверного технического осмотра, достигает 80%. За первые восемь месяцев нынешнего года количество ДТП с участием неисправных машин составило 1427, что на 12,2% больше прошлогоднего показателя. В таких авариях погибло 299 человек (+ 13,3%) и ранено 2095 (+ 13,7%). Странно, что государство никак на это не реагирует.