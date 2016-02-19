БТР-МДМ Ракушка: без башни

Бронированный корпус, башня, пушка. По таким признакам даже пацифисту понятно, что перед ним грозная военная техника. А вот эта, безбашенная — то ли коробочка, то ли шкатулка — на гусеничном ходу, что она умеет?

00-Rakushka_zr-09_15

Новый бронетранспортер для десанта производит Курганмашзавод.

Материалы по теме Броня крепка и танки — наши! Премьеры парада Победы

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Боевая машина по имени Ракушка дебютировала на майском параде Победы, но затерялась на фоне танков и ракетных комплексов. Обидно! Новейшая разработка нашей оборонки в нынешнем году начала поступать в воздушно-десантные войска.

Полное название — БТР-МДМ Ракушка. Специальность: плавающий авиадесантируемый бронетранспортер. Чтобы понять его назначение, нужен краткий экскурс в историю голубых беретов.

В военном деле есть не просто известные люди, а столпы. Современные ВДВ без преувеличения выстроены легендарным «батей» — генералом армии Василием Филипповичем Маргеловым. Именно он сделал десантные войска высокоманевренными, защищенными броней и обладающими достаточной огневой эффективностью. При нем бронированную технику стали десантировать с экипажем внутри.

01-Rakushka_zr-09_15 Дебют Ракушки на параде Победы. Хорошо видны резиновые вставки в траки гусениц для движения по асфальту и брусчатке.

Дебют Ракушки на параде Победы. Хорошо видны резиновые вставки в траки гусениц для движения по асфальту и брусчатке.

Материалы по теме Укрощаем «Тайфун»: сделай ку!

Маргеловская идеология применения боевых машин действует и сегодня. Три единицы бронированной гусеничной техники, то есть взвод, должны транспортироваться и десантироваться из одного самолета. Не вдаваясь в подробности: это накладывает ряд ограничений на габариты и массу десантной техники. Только что принятая на вооружение БМД‑4М, классическая боевая машина с башней и пушкой, им соответствует. Она берет на борт трех членов экипажа и пять десантников. На унифицированной с ней платформе создана и Ракушка. В транспортный Ил‑76 тоже влезает три БТР-МДМ. Что поменялось?

Минус башня с вооружением, плюс число посадочных мест. В Ракушке могут разместиться два члена экипажа и тринадцать десантников! И это не всё. У транспортера масса талантов. Он может быть не только бронированным автобусом, но и двухтонным грузовиком, медицинской, саперной или связной машиной. Способен поддержать пехоту огнем двух пулеметов, но лобовые атаки не его призвание. Зато доставит бойцов к огневым рубежам, подвезет боеприпасы, эвакуирует раненых. Совместные действия соплатформенных БМД‑4М и БТР-МДМ как нельзя лучше подходят для воплощения маргеловской концепции мобильных соединений.

02-Rakushka_zr-09_15 Люк в кормовой части рубки для высадки десанта. На нем закреплены плавательные жилеты для бойцов и экипажа.

Люк в кормовой части рубки для высадки десанта. На нем закреплены плавательные жилеты для бойцов и экипажа.

С КОМФОРТОМ НА ПЕРЕДОВУЮ

Корпус транспортера сварной, так называемого рубочного типа. Состоит из отделения управления, десантного отделения и моторно-трансмиссионного. Броня противопульная.

Материалы по теме Тест БТР‑82А: универсал в броне

Двигатель — многотопливный атмосферный дизель УТД‑2 мощностью 500 л.с. В ходовой части с каждой стороны по четыре поддерживающих и по пять опорных катков на пневмогидрорессорах. Рабочий дорожный просвет — 450 мм, но его можно уменьшить до 130 мм или увеличить до 530 мм. Зачем? Скажем, в некоторые транспортные самолеты машине удается попасть, только основательно «присев».

Наклонный люк в корме рубки открыт — заглядываю в недра Ракушки. Как же здесь просторно! Обычно бронетехника большая снаружи и маленькая внутри, а у нового транспортера всё наоборот. Считаю посадочные места: ага, тринадцать в десантном отделении и четыре в передней части машины. Получилось на два больше заявленного в паспортных данных. Откуда лишние? Это кресла для десантирования экипажа в машине. Командир и механик-водитель приземляются в них, а потом пересаживаются в штатные сиденья. В бронетранспортере шесть люков, но пробраться от края до края из среднего отделения на место механика-водителя в отделении управления несложно.

03-Rakushka_zr-09_15 Обороты, скорость, пройденный путь, моточасы отображаются на цветном мониторе. Можно вывести и другие показания. Место механика-водителя — в центре машины. Командир — слева, десантник и по совместительству стрелок курсового пулемета — справа. Рычаг полуавтоматической коробки передач и штурвал управления. Черная кнопка в центре ступицы включает режим вращения на месте.

Обороты, скорость, пройденный путь, моточасы отображаются на цветном мониторе. Можно вывести и другие показания. Место механика-водителя — в центре машины. Командир — слева, десантник и по совместительству стрелок курсового пулемета — справа. Рычаг полуавтоматической коробки передач и штурвал управления. Черная кнопка в центре ступицы включает режим вращения на месте.

Меньше всего простора у командира. Его кресло окружено приборами и оптикой, а люк, пожалуй, самый узкий. Неудивительно: рядом на крыше элементы крепления дистанционно управляемого пулемета кругового обстрела, прицельного и приборного комплексов и осветителя. Еще один пулемет, курсовой, установлен в передней части справа, перед сиденьем десантника. Здесь тоже достаточно комфортно.

Рабочее место механика-водителя похоже на то, что в БМД‑4М. Вместо руля — штурвал. Рядом рычаг четырехступенчатой полуавтоматической коробки передач. Педалей две: газ и тормоз. Кресло легко поднять вверх, чтобы управлять машиной, высунув голову в открытый люк.

В боевой обстановке (при закрытом люке) ориентируются по трем перископическим приборам наблюдения, причем центральный при необходимости заменяется прибором ночного видения. Аналоговых приборов в Ракушке нет. В распоряжении механика-водителя огромный дисплей цифровой информационно-управляющей системы. Все параметры — температура, давление, напряжение, обороты, скорость и прочее — отображаются на цветном жидкокристаллическом экране.

06-Rakushka_zr-09_15 Десантное отделение вмещает 13 бойцов или 2 тонны груза. Для спартанского салона бронетехники здесь достаточно просторно.

Десантное отделение вмещает 13 бойцов или 2 тонны груза. Для спартанского салона бронетехники здесь достаточно просторно.

Материалы по теме Отечественный ВПК разработал гибридный бронетранспортер

В десантном отделении у каждого борта по три двухместных сиденья. Выглядят они простовато, но удобные. Приятно, что колени рослого человека не упираются в спинки передних кресел. Эти сиденья можно откинуть к бортам. Если потребуется перевезти ящики с боеприпасами, бочки с ГСМ, запчасти и другие грузы, их закрепляют с помощью ремней. Вдоль бортов — приспособления для фиксации носилок с ранеными. Носилки могут располагаться в три яруса.

В Ракушке есть система очистки наружного воздуха с фильтровентиляционной установкой. Что немаловажно, в салон не просачивается дым собственного дизеля. Моторно-трансмиссионное отделение хорошо изолировано от обитаемых отсеков.

У БТР-МДМ был предшественник, принятый на вооружение в 1974 году, — десантируемый транспортер. Считался удачной машиной и стал основой бессчетного количества модификаций. Любопытно, что, в отличие от другой советской бронетехники, его никогда не экспортировали. Новинка превосходит старый транспортер по всем статьям: лучше бронирована, двигатель в два раза мощнее. Так что у Ракушки есть все шансы стать столь же универсальной и востребованной машиной.

Нынешний командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов обнародовал планы перевооружения десантников: к 2025 году войска должны получить полторы тысячи новых БМД‑4М и две с половиной тысячи БТР-МДМ.