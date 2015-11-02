Новая шина Michelin Latitude X-Ice North 2+: c плюсом на минус

Фирма Michelin выпустила новые «шиповки» Latitude X-Ice North 2+ на замену заслуженной покрышке Latitude X-Ice North 2. Плюсик в индексе намекает, что это не полностью новая модель, а модернизация шины второго поколения, появившейся в 2011 году.

Michelin_Latitude_X_Ice_2_Plus_001 Обновленные шипованные шины Michelin для вcедорожников. В продаже с осени 2015 года

Обновленные шипованные шины Michelin для вcедорожников. В продаже с осени 2015 года.

Доля кроссоверов и вcедорожников на российском рынке год от года растет, поэтому производители шин уделяют специализированным вcедорожным линейкам всё больше внимания. В частности, фирма Michelin выпустила новые «шиповки» Latitude X-Ice North 2+ на замену заслуженной покрышке Latitude X-Ice North 2. Плюсик в индексе намекает, что это не полностью новая модель, а модернизация шины второго поколения, появившейся в 2011 году. Рисунок протектора, количество и форму шипов оставили без изменений. Все новшества скрыты внутри.

«Шиповки» традиционно делают двухслойными: жесткий внутренний слой удерживает шипы, а мягкий внешний обеспечивает необходимые сцепные свойства. В шине Michelin Latitude X-Ice North 2+ границу слоев сделали не ровной, а выпуклой в местах крепления шипов, локально увеличив толщину нижнего слоя, — эту технологию французы назвали Catamaran. Такой выступ снижает деформацию протектора в точке крепления шипа, позволяет надежнее зафиксировать его.

FLEX-ICE 2.0_Latitude_X-ICE_North_2+

Материалы по теме Шинная тест-группа ЗР отвечает на вопросы

Резиновую смесь тоже обновили. Внутренняя основа изготовлена из чувствительного к температуре состава ThermoActive Tread Compound 2.0, который становится мягче в теплую погоду, позволяя шипу вдавливаться в протектор на асфальте, и твердеет на морозе, сохраняя выступание шипа на льду. Для внешнего слоя протектора использовали смесь FleX-Ice 2.0 с повышенным содержанием силики (диоксид кремния), доработанную для тяжелых вcедорожников — с учетом высоких нагрузок на шину. Изменения в составе должны улучшить тормозные свойства на скользких покрытиях, улучшить динамику разгона и увеличить срок службы шипов.

Проверить новые шины удалось в Карелии. На снежную трассу выкатили вседорожники Porsche Cayenne S и BMW X5, обутые в старые шины и в новые. На «баварце» разница оказалась очень заметной: на «плюсе» он охотнее ввинчивается в поворот при подаче газа и меньше плужит. А Кайену оказались не по нраву ухабы — скачущую на них машину приходилось отлавливать даже при самой мягкой настройке подвески, так что было не до нюансов.

Затем эстафету приняли Volkswagen Touareg и Audi Q5, на которых мы оценивали торможение и управляемость на льду; в этих испытаниях шины North 2+ соперничали не только с моделью-предшественницей, но и с «шиповками» Nokian Hakkapeliitta 8. Замеры тормозного пути показали, что «плюс» вгрызается в лед яростнее старой шины, а с Хаккапелитой установился паритет. Неплохо!

Шины X-Ice North 2+ предназначены и для бюджетных кроссоверов, и для тяжелых премиум-моделей, поэтому гамма типоразмеров широка — от 215/70 R16 до 275/40 R21.