Как исправить систему ОСАГО: предлагает читатель «За рулем»

Наш читатель Василий Зябкин предложил внести поправки в систему ОСАГО, которые упростят жизнь водителям и позволят сэкономить при покупке полиса.

При покупке Е-полиса вместо типографского бланка водитель должен возить с собой распечатку ОСАГО.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

Покупая полис ОСАГО, мы обязательно указываем конкретный автомобиль, на котором будем передвигаться. А если эту привязку не делать — ограничиться лишь типом автомобиля и его основными характеристиками? Допустим, у вас права категории В. Значит, покупаете полис ОСАГО на легковую машину и выбираете предельную мощность — чем она больше, тем дороже полис.

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Таким образом, желающие ездить на потенциально более опасных суперкарах вынуждены будут дополнительно раскошелиться. Хотите сэкономить — покупайте полис на менее мощные машины.

При этом цена полиса, как и сейчас, будет зависеть от нескольких параметров: территориального коэффициента (по месту регистрации водителя), возрастного и периода использования автомобиля.

ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ — ДОРОЖЕ

Второе предложение — изменить схему удорожания или удешевления полиса в зависимости от аварийности. Сейчас понижающие и повышающие коэффициенты (КБМ) при покупке ОСАГО применяют лишь с учетом страховых выплат. Кроме того, если автомобилем управляют несколько водителей, вписанных в полис, то общий КБМ для полиса рассчитывается по наименее надежному. Когда полис привяжут к конкретному водителю, такой несправедливости удастся избежать: каждый отвечает только за себя.

Дополнительно читатель предлагает повышать стоимость полиса за два и более серьезных нарушения ПДД (превышение скорости на 40 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и т. п.). Это приструнит злостных нарушителей, ведь с каждым проступком управлять автомобилем будет все дороже.

Мнение

Денис МАКАРОВ,

руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахование»

Включение всех случаев нарушений ПДД в общую историю водителя логично. Это более точно отразит уровень риска водителя. В целом такая система должна работать в сторону не только повышения, но и снижения стоимости полиса. Аккуратные водители не должны из своего кармана покрывать убытки злостных нарушителей.

Сергей СМИРНОВ,

юрист ЗР

На мой взгляд, предложения Василия Зябкина весьма разумны. Если у вас иная точка зрения, приглашаю обсудить этот материал в комментариях ниже. Мы соберем все предложения и замечания и направим их в Банк России и РСА. Ведь сделать ОСАГО удобным — это в наших с вами интересах.